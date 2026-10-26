Andrea Ranocchia, mantan bek Inter yang kini menjadi komentator, kembali menyoroti pernyataan Gleison Bremer, kapten Juventus saat ini, setelah kekalahan dari Lazio pekan lalu. Berbicara kepada Sportmediaset, ia mengatakan: "Pernyataan Carnevali bisa menimbulkan kekhawatiran, sedangkan pernyataan Spalletti sudah tepat," seperti dilansir TuttoJuve.com. "Bagi saya, pernyataan yang paling sulit diterima dan paling mengkhawatirkan bagi pelatih adalah pernyataan Bremer."
Calciomercato/Getty Images
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Ranocchia: "Juventus, Bremer memberikan sinyal yang sangat buruk bagi ruang ganti"
Ranocchia menambahkan: "Dari dalam ruang ganti, pemain seperti Bremer yang menyerang ruang ganti... menurut saya hal-hal itu... tetapi kamu mengatakannya secara terbuka, padahal pemain seperti dia tidak boleh mengatakan hal-hal itu secara terbuka, kamu harus mengatakannya di dalam ruang ganti, dan ini adalah sinyal yang sangat buruk bagi ruang ganti".
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