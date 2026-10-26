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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Ranocchia: "Juventus, Bremer memberikan sinyal yang sangat buruk bagi ruang ganti"

Juventus
G. Bremer

Mantan bek itu kembali membahas pernyataan pemain Brasil tersebut setelah kekalahan dari Lazio.

Andrea Ranocchia, mantan bek Inter yang kini menjadi komentator, kembali menyoroti pernyataan Gleison Bremer, kapten Juventus saat ini, setelah kekalahan dari Lazio pekan lalu. Berbicara kepada Sportmediaset, ia mengatakan: "Pernyataan Carnevali bisa menimbulkan kekhawatiran, sedangkan pernyataan Spalletti sudah tepat," seperti dilansir TuttoJuve.com. "Bagi saya, pernyataan yang paling sulit diterima dan paling mengkhawatirkan bagi pelatih adalah pernyataan Bremer."

  • Ranocchia menambahkan: "Dari dalam ruang ganti, pemain seperti Bremer yang menyerang ruang ganti... menurut saya hal-hal itu... tetapi kamu mengatakannya secara terbuka, padahal pemain seperti dia tidak boleh mengatakan hal-hal itu secara terbuka, kamu harus mengatakannya di dalam ruang ganti, dan ini adalah sinyal yang sangat buruk bagi ruang ganti".


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