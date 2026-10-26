Ranocchia menambahkan: "Dari dalam ruang ganti, pemain seperti Bremer yang menyerang ruang ganti... menurut saya hal-hal itu... tetapi kamu mengatakannya secara terbuka, padahal pemain seperti dia tidak boleh mengatakan hal-hal itu secara terbuka, kamu harus mengatakannya di dalam ruang ganti, dan ini adalah sinyal yang sangat buruk bagi ruang ganti".



