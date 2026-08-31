Jumat malam dimulai dengan sangat seru ketika Santander menyingkirkan Elche dalam laga menegangkan yang menghasilkan lima gol. Penyerang Maroko Yassir Zahiri mencetak hat-trick sensasional dalam 15 menit pada babak pertama, tetapi tim tamu membuat pertandingan menjadi menegangkan dengan mencetak dua gol dalam rentang dua menit pada babak kedua. Santander kini mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan. Elche berada di posisi kedua dari bawah klasemen dengan hanya satu poin dari tiga laga mereka.