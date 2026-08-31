Musim LaLiga 2026-27 dimulai dengan sedikit tidak menentu, dengan Real Madrid dan Barcelona kembali lebih lambat daripada tim-tim lain. Pekan ketiga sejauh ini menghasilkan 30 gol, dengan dua pertandingan lagi yang akan dimainkan pada Senin malam. Mari kita cermati semua hasilnya.
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Rangkuman LaLiga: Real Madrid hancurkan Malaga untuk memberi tekanan pada Barcelona
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Racing Santander 3-2 Elche
Jumat malam dimulai dengan sangat seru ketika Santander menyingkirkan Elche dalam laga menegangkan yang menghasilkan lima gol. Penyerang Maroko Yassir Zahiri mencetak hat-trick sensasional dalam 15 menit pada babak pertama, tetapi tim tamu membuat pertandingan menjadi menegangkan dengan mencetak dua gol dalam rentang dua menit pada babak kedua. Santander kini mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan. Elche berada di posisi kedua dari bawah klasemen dengan hanya satu poin dari tiga laga mereka.
- Getty Images Sport
Deportivo Alaves 1-0 Villarreal
Striker Argentina Lucas Boye menjadi satu-satunya pencetak gol saat Alaves tetap tak terkalahkan lewat kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal di Estadio de Mendizorroza. Alaves mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan dan hanya kebobolan satu gol dalam rangkaian laga tersebut.
- Getty Images Sport
Levante 5-2 Real Betis
Rentetan gol Levante pada babak kedua membuat mereka mengalahkan Real Betis 5-2 dalam laga menghibur di Estadio Ciudad de Valencia. Winger Roger Brugue menonjol bagi tuan rumah dengan sepasang gol
- Getty Images Sport
Real Sociedad 2-1 Espanyol
Bersinar di Piala Dunia, Mikel Oyarzabal mulai membawa performa itu ke musim baru LaLiga bersama Real Sociedad tercintanya. Pemain berusia 29 tahun itu mencatatkan assist untuk kedua gol saat timnya mengalahkan Espanyol 2-1 pada akhir pekan. Itu menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan bagi Sociedad, yang kalah dalam dua pertandingan pertama mereka.
- AFP
Sevilla 1-3 Atletico Madrid
Pemenang Piala Dunia Alex Baena menjadi bintang untuk Atleti saat mereka meraih kemenangan impresif 3-1 atas Sevilla. Dua gol Baena, dipadukan dengan gol Ademola Lookman pada menit ke-26, mengangkat pasukan Diego Simeone ke posisi kedua klasemen dengan tujuh poin. Penyerang Argentina Julian Alvarez kembali tidak masuk dalam skuad Atleti saat ia mendorong kepindahan dari klub tersebut.
- Getty Images Sport
Real Madrid 4-0 Malaga
Real Madrid melanjutkan start 100 persen kemenangan mereka pada musim ini di bawah bos baru Jose Mourinho setelah membantai tim promosi Malaga 4-0. Jude Bellingham mencetak gol solo luar biasa untuk membuka skor, Kylian Mbappe dan Arda Guler juga mencatatkan nama di papan skor, dengan eks bintang Liverpool Trent Alexander-Arnold memberi assist untuk gol Mbappe pada menit ke-30 lewat umpan melengkung yang sangat baik. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga, dan Brahim Diaz semuanya masuk ke starting XI saat Mourinho merotasi skuadnya jelang jadwal yang padat.
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Deportivo La Coruna 3-1 Valencia
Pendatang baru Depor membuat Valencia menelan kekalahan kedua mereka musim ini lewat kemenangan 3-1 di Riazor, dengan striker veteran Pierre-Emerick Aubameyang turut mencatatkan namanya di papan skor untuk tuan rumah, yang tetap tak terkalahkan setelah tiga pertandingan.
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Celta Vigo 0-2 Athletic Bilbao
Celta baru meraih satu poin setelah tiga pertandingan menyusul kekalahan kandang 0-2 dari Athletic Bilbao. Ini menjadi hasil yang melegakan bagi tim tamu, yang meraih poin pertama mereka pada musim ini.
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