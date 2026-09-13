Eibner
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Raja di kastel! Freiburg puncaki Bundesliga setelah membantai Gladbach dengan lima gol
Freiburg ke puncak klasemen setelah penampilan gemilang lima gol
SC Freiburg melanjutkan start sempurna mereka di musim Bundesliga dengan kemenangan telak 5-0 atas Borussia Monchengladbach di Europa-Park Stadion. Dua gol dari Yannik Engelhardt dan Igor Matanovic, ditambah gol telat dari kapten Maximilian Eggestein, memastikan tiga kemenangan dari tiga laga.
Kemenangan itu mengangkat tim asuhan Julian Schuster ke puncak klasemen Bundesliga.
Dengan poin yang sama dengan Borussia Dortmund, Freiburg memimpin klasemen berkat jumlah gol yang lebih banyak dan selisih gol plus sembilan.
- STEINSIEK.CH
Schuster memuji skuad karena berhasil melewati ujian awal
Berbicara setelah pertandingan, Schuster mengakui bahwa Gladbach memberi tantangan berat pada fase awal sebelum Freiburg mengambil kendali penuh. Ia memuji para pemainnya karena mampu menyamai intensitas bertahan tim tamu sebelum memanfaatkan kartu merah Tim Kleindienst pada menit ke-52.
Pelatih kepala itu menekankan pentingnya tetap waspada setelah mereka unggul jumlah pemain.
"Saya pikir menit-menit awal sangat menuntut," jelas Schuster. "Gladbach memberi banyak tekanan dan kami benar-benar harus bekerja sangat keras dalam bertahan. Para pemain sepenuhnya fokus dan memastikan momentum tetap berpihak kepada kami."
Pelatih meminta para penggemar dan pemain untuk menikmati momen ini
Schuster menegaskan bahwa semua orang yang terkait dengan klub harus menghargai posisi mereka saat ini di puncak sepak bola Jerman. Pemain terbaik pertandingan Engelhardt, yang mencetak dwigol profesional pertamanya saat menghadapi mantan klubnya, menggemakan kegembiraan pelatihnya setelah peluit akhir.
Pelatih Freiburg itu menyoroti energi positif yang mengelilingi para suporter pada sore yang berkesan.
"Gambaran saat ini bagus, juga untuk para penggemar," tambah Schuster. "Anda melihat semua orang tersenyum pada Sabtu sore dan itu menyenangkan. Kami menikmati momen ini. Saya pikir Anda harus selalu menikmatinya dan kemudian menatap ke depan lagi."
- Beautiful Sports
Freiburg berupaya mempertahankan momentum impresif
Setelah menempatkan diri sebagai pemimpin awal, Freiburg kini bersiap mempertahankan performa kuat mereka dalam beberapa pekan ke depan. Schuster mencatat bahwa meski merayakan kesuksesan saat ini itu penting, skuad harus tetap fokus untuk meraih poin.
Klub itu berupaya membawa ketangguhan dalam bertahan dan kelancaran dalam menyerang ini ke pertandingan-pertandingan mereka berikutnya.
Freiburg kembali beraksi dengan tekad mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Bundesliga.
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