SC Freiburg melanjutkan start sempurna mereka di musim Bundesliga dengan kemenangan telak 5-0 atas Borussia Monchengladbach di Europa-Park Stadion. Dua gol dari Yannik Engelhardt dan Igor Matanovic, ditambah gol telat dari kapten Maximilian Eggestein, memastikan tiga kemenangan dari tiga laga.

Kemenangan itu mengangkat tim asuhan Julian Schuster ke puncak klasemen Bundesliga.

Dengan poin yang sama dengan Borussia Dortmund, Freiburg memimpin klasemen berkat jumlah gol yang lebih banyak dan selisih gol plus sembilan.