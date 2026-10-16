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Raimondo FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Raimondo terus melaju: "Tapi perbandingan itu terlalu berlebihan"

A. Raimondo
Frosinone
Serie A

Penyerang Frosinone yang memuncaki daftar pencetak gol Serie A angkat bicara

Antonio Raimondo, penyerang Frosinone yang malam ini mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-2 atas Sassuolo, berbicara kepada DAZN: "Saya seperti para pencetak gol hebat? Perbandingan itu terlalu berlebihan. Saya hanya berpikir untuk memberikan yang terbaik, mengikuti arahan pelatih, dan membantu tim." Dalam tujuh pekan liga, Raimondo telah mencetak 7 gol dan untuk malam ini menjadi pencetak gol terbanyak liga.

  • "Sebagian besar perjalanan karier saya berkat pelatih. Sebelumnya, saya menjalani musim ketika saya bermain sangat buruk," ujar pemain kelahiran 2004 itu, seperti dilansir TMW. "Berkat dia, saya mengalami peningkatan besar. Saya hanya bisa berterima kasih kepadanya."


    Terakhir: "Apa yang saya katakan kepada para manajer tim fantasi yang percaya kepadamu pada awal tahun? Saya berterima kasih kepada mereka atas kepercayaannya."


    Kemudian, kepada SKY: "Gol ketiga yang paling indah. Mencetak hat-trick pertama di level profesional adalah perasaan yang luar biasa. Saya meminta semua orang menandatangani bola itu."


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