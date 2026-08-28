Keputusan akhir mengenai masa depan Julian Alvarez memasuki tahap-tahap terakhirnya, di mana Barcelona masih tertarik kepada penyerang asal Argentina itu, tetapi Atletico Madrid terus menutup pintu bagi negosiasi dengan klub Catalan tersebut.

Presiden Barca, Joan Laporta, menegaskan pada Rabu lalu bahwa klubnya belum menyerah untuk mendatangkan sang pemain, sementara Atletico Madrid mengeluarkan pernyataan yang di dalamnya dewan direksi klub menegaskan dukungan mereka terhadap keputusan untuk tidak menjual pemain tersebut ke Barcelona, akibat tindakan-tindakan yang menurut klub telah dilakukan oleh tim Catalan sepanjang periode negosiasi.

Surat kabar "Sport" menyebutkan, mengutip radio Cadena SER, bahwa keluarga Alvarez dalam beberapa jam terakhir menggelar pertemuan yang berlangsung lebih dari 5 jam dengan agen sang pemain, Fernando Hidalgo, serta seluruh anggota timnya, termasuk para pengacaranya, dan pertemuan itu berlangsung hingga dini hari.

Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menganalisis situasi dan menilai apakah sang pemain pada akhirnya harus menerima tawaran Arsenal, di tengah semakin sulitnya kesempatan mengenakan kostum Barcelona, atau mencoba menata kembali hubungan dengan Atletico Madrid, dan inilah dua satu-satunya opsi yang dapat direalisasikan saat ini.

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