Sebuah laporan media Aljazair mengungkap alasan sebenarnya di balik tidak dipanggilnya Luca Zidane, penjaga gawang klub Spanyol Leganes, dari skuad timnas Aljazair selama jeda internasional bulan November ini.
Situs La Gazette du Fennec menyebutkan, mengutip sumber yang disebutnya terpercaya, bahwa Ibrahim Hemdani, direktur teknik timnas, tidak ingin memanggil Zidane selama ia menilainya belum siap untuk merebut kembali posisi utamanya, dan lebih memilih untuk tidak menempatkannya dalam situasi yang canggung selama pemusatan latihan.
Hemdani sebelumnya telah membenarkan pilihan-pilihannya untuk posisi penjaga gawang dengan berpegang pada kriteria kesiapan dan partisipasi yang rutin, seraya menjelaskan: "Saya mengambil keputusan berdasarkan kriteria olahraga. Posisi ini memiliki kekhususan yang besar, dan saya perlu memilih di antara tiga penjaga gawang yang memiliki menit bermain sebanyak mungkin. Ketiga penjaga gawang yang terpilih adalah yang paling banyak bermain sejak pertemuan terakhir, dan itulah satu-satunya alasan di balik dipilihnya mereka."