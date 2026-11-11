Namun laporan tersebut mengisyaratkan bahwa persoalannya tidak hanya terkait jumlah menit bermain, sebab Zidane tampil lebih banyak menit dibanding Oussama Benbot (720 menit), dan juga Rayan Yasli (720 menit), yang menggantikan absennya Ramadan dari daftar skuad.

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Sumber tersebut menjelaskan bahwa Hamdani meyakini kiper Leganes itu belum pulih sepenuhnya ke kemampuan terbaiknya yang layak untuk bersaing memperebutkan posisi utama, sehingga ia lebih memilih untuk membiarkannya tetap bersama klubnya, terlebih karena tim tersebut menjalani dua pertandingan selama periode jeda internasional.

Leganes memang telah bermain pada Senin malam menghadapi Tribal Valderas, dalam ajang Copa del Rey, dan meraih kemenangan dengan skor 1-0, sementara Zidane tetap berada di bangku cadangan.

Tim tersebut bersiap menjalani pertandingan kedua tiga hari kemudian melawan Burgos, dalam laga pekan keempat belas Divisi Dua Spanyol.

Zidane sebelumnya telah kehilangan tempat utamanya bersama Leganes sejak tiga pekan lalu, setelah menjalani dua pertandingan di bangku cadangan, meski ia kembali ke dalam susunan pemain pada pekan lalu melawan Albacete, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

Hal itu terjadi setelah sang kiper memulai sembilan pertandingan secara beruntun, namun ia kebobolan 17 gol dalam 10 pertandingan, berbanding dengan hanya tiga kali menjaga gawang tetap bersih, dan angka-angka tersebut, menurut laporan, tidak memberinya keunggulan yang jelas untuk merebut kembali tempatnya di timnas begitu ia kembali.

Zidane juga absen dari pemusatan latihan lalu akibat sanksi larangan bermain dua pertandingan berdasarkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).

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