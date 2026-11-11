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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Rahasia Pencoretan: Apakah Luca Zidane Membayar Harga atas Sikap Ayahnya dalam Kasus Pelik Ini?

Algeria vs Togo
Algeria
Togo
Africa Cup of Nations Qualification
Togo vs Algeria
B. Hemdani
L. Zidane
Z. Zidane
Aljazair
Togo
Prancis

Pelatih timnas Aljazair ungkap keyakinannya

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Sebuah laporan media Aljazair mengungkap alasan sebenarnya di balik tidak dipanggilnya Luca Zidane, penjaga gawang klub Spanyol Leganes, dari skuad timnas Aljazair selama jeda internasional bulan November ini.

Situs La Gazette du Fennec menyebutkan, mengutip sumber yang disebutnya terpercaya, bahwa Ibrahim Hemdani, direktur teknik timnas, tidak ingin memanggil Zidane selama ia menilainya belum siap untuk merebut kembali posisi utamanya, dan lebih memilih untuk tidak menempatkannya dalam situasi yang canggung selama pemusatan latihan.

Hemdani sebelumnya telah membenarkan pilihan-pilihannya untuk posisi penjaga gawang dengan berpegang pada kriteria kesiapan dan partisipasi yang rutin, seraya menjelaskan: "Saya mengambil keputusan berdasarkan kriteria olahraga. Posisi ini memiliki kekhususan yang besar, dan saya perlu memilih di antara tiga penjaga gawang yang memiliki menit bermain sebanyak mungkin. Ketiga penjaga gawang yang terpilih adalah yang paling banyak bermain sejak pertemuan terakhir, dan itulah satu-satunya alasan di balik dipilihnya mereka."

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  • "Masalahnya bukan hanya soal menit bermain"

    Namun laporan tersebut mengisyaratkan bahwa persoalannya tidak hanya terkait jumlah menit bermain, sebab Zidane tampil lebih banyak menit dibanding Oussama Benbot (720 menit), dan juga Rayan Yasli (720 menit), yang menggantikan absennya Ramadan dari daftar skuad.

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    Sumber tersebut menjelaskan bahwa Hamdani meyakini kiper Leganes itu belum pulih sepenuhnya ke kemampuan terbaiknya yang layak untuk bersaing memperebutkan posisi utama, sehingga ia lebih memilih untuk membiarkannya tetap bersama klubnya, terlebih karena tim tersebut menjalani dua pertandingan selama periode jeda internasional.

    Leganes memang telah bermain pada Senin malam menghadapi Tribal Valderas, dalam ajang Copa del Rey, dan meraih kemenangan dengan skor 1-0, sementara Zidane tetap berada di bangku cadangan.

    Tim tersebut bersiap menjalani pertandingan kedua tiga hari kemudian melawan Burgos, dalam laga pekan keempat belas Divisi Dua Spanyol.

    Zidane sebelumnya telah kehilangan tempat utamanya bersama Leganes sejak tiga pekan lalu, setelah menjalani dua pertandingan di bangku cadangan, meski ia kembali ke dalam susunan pemain pada pekan lalu melawan Albacete, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

    Hal itu terjadi setelah sang kiper memulai sembilan pertandingan secara beruntun, namun ia kebobolan 17 gol dalam 10 pertandingan, berbanding dengan hanya tiga kali menjaga gawang tetap bersih, dan angka-angka tersebut, menurut laporan, tidak memberinya keunggulan yang jelas untuk merebut kembali tempatnya di timnas begitu ia kembali.

    Zidane juga absen dari pemusatan latihan lalu akibat sanksi larangan bermain dua pertandingan berdasarkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).

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  • Apakah Luka membayar harga atas sikap ayahnya?

    Sumber tersebut membantah adanya pertimbangan apa pun di luar lapangan hijau di balik dicoretnya sang kiper, seraya menolak spekulasi yang mengaitkan keputusan itu dengan sikap ayahnya, Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, yang mendukung jurnalis Prancis Christophe Gleizes, yang dipenjara di Aljazair, dalam konferensi pers pertamanya setelah mengemban tugas sebagai direktur teknik timnas "Les Bleus".

    Sumber yang dekat dengan berkas itu -menurut situs Aljazair tersebut- menegaskan bahwa asumsi ini tidak berdasar, dan bahwa pencoretan Luca Zidane murni merupakan keputusan teknis.

    Kembalinya sang kiper ke timnas tampak rumit pada periode mendatang, sebab hanya akan tersisa jendela jeda internasional pada Maret sebelum putaran final Piala Afrika 2027 dimulai, yang dijadwalkan berlangsung antara 19 Juni dan 17 Juli, sehingga waktu yang tersedia baginya untuk merebut kembali tempatnya menjadi terbatas.

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