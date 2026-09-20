Laga terakhir antara Barcelona dan Sevilla memberikan contoh nyata dari perdebatan ini.

Barcelona meraih kemenangan sulit dengan skor 3-1 atas Sevilla, dan Raphinha adalah nama yang menghiasi berita utama setelah ia mencetak ketiga gol tersebut, dua di antaranya berkat racikan Lamine Yamal.

Usai pertandingan, Raphinha meraih 35.756 suara dari total 38.646 dalam pemungutan suara publik untuk pemain terbaik pertandingan, yakni sekitar 92,5% dari keseluruhan suara.

Di sisi lain, Yamal menyuguhkan penampilan luar biasa dari segi teknis, dengan dua assist, 6 umpan kunci, 3 peluang emas, 5 kali percobaan tembakan, dan juga mengenai tiang gawang. Yang terpenting, ia memainkan peran terbesar dalam membongkar benteng Andalusia dengan dribel-dribel memukau dan keterlibatan jenius yang menghubungkan seluruh elemen tim, sehingga menjadi maestro serangan sejati bagi Barca.





Ironi di sini bukanlah bahwa Raphinha tidak layak mendapat pujian, justru sebaliknya, ia mencetak hat-trick yang membawa Barcelona meraih kemenangan, dan menampilkan permainan yang lebih dari luar biasa sehingga layak mendapat pujian dan sanjungan setinggi-tingginya.

Namun Yamal juga, dari sisi statistik selain dari segi pengaruh, hadir secara langsung dalam dua dari tiga gol tersebut, dan menciptakan sebagian besar ancaman serangan yang menghasilkan penentuan hasil.

Bagi penonton yang mengikuti pertandingan, Raphinha bisa dipandang sebagai pemilik sentuhan akhir, sementara Yamal bisa dipandang sebagai penyebab dari penentuan hasil tersebut.

Dan di sinilah pertanyaan sesungguhnya bermula.