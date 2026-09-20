Lamine Yamal membuka babak yang memicu kontroversi tak lama sebelum pengumuman pemenang Ballon d'Or, ketika ia berbicara tentangkriteria yang menentukan pemilihan pemenang penghargaan tersebut, dengan menilai bahwa fokus berlebihan pada gol dan gelar bisa menjauhkannya dari esensi utamanya: memilih pemain terbaik di dunia.
Bintang Barcelona itu mengatakan dalam wawancaranya dengan "Movistar Plus" bahwa memenangi Liga Champions membuat sebuah tim menjadi yang terbaik, sehingga klub tersebut memperoleh penghargaannya sendiri, sementara Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada pemain terbaik secara individu, dan tidak harus kepada yang mencetak 80 gol, karena pencetak gol terbanyak musim ini pada dasarnya sudah mendapatkan penghargaan top skor.
Namun pernyataan Yamal tidak berdiri sendiri dalam perdebatan ini, karena sebagian bersinggungan dengan sudut pandang Kylian Mbappe, di mana bintang Prancis itu memberi bobot lebih besar pada gol dan angka.
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