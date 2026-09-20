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Lamine Yamal - لامين يامال - Kooora OnlyKooora.com
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Rafinha contoh terbaru: Apakah publik bergerak berlawanan arah dengan Yamal?

FEATURES
Ballon d'Or
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
LaLiga
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
Spanyol
Prancis
Brasil

Diskusi terbuka mengenai dua sudut pandang yang bertentangan

Lamine Yamal membuka babak yang memicu kontroversi tak lama sebelum pengumuman pemenang Ballon d'Or, ketika ia berbicara tentangkriteria yang menentukan pemilihan pemenang penghargaan tersebut, dengan menilai bahwa fokus berlebihan pada gol dan gelar bisa menjauhkannya dari esensi utamanya: memilih pemain terbaik di dunia.

Bintang Barcelona itu mengatakan dalam wawancaranya dengan "Movistar Plus" bahwa memenangi Liga Champions membuat sebuah tim menjadi yang terbaik, sehingga klub tersebut memperoleh penghargaannya sendiri, sementara Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada pemain terbaik secara individu, dan tidak harus kepada yang mencetak 80 gol, karena pencetak gol terbanyak musim ini pada dasarnya sudah mendapatkan penghargaan top skor.


Namun pernyataan Yamal tidak berdiri sendiri dalam perdebatan ini, karena sebagian bersinggungan dengan sudut pandang Kylian Mbappe, di mana bintang Prancis itu memberi bobot lebih besar pada gol dan angka.
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  • Arah berlawanan

    Di sisi lain dari sudut pandang Yamal, Mbappe menilai bahwa Ballon d'Or adalah penghargaan individu, tetapi ia menekankan pada saat yang sama bahwa mencetak gol dan meraih gelar bukanlah dua pilihan yang bertentangan, seraya menegaskan bahwa ia ingin melakukan keduanya sekaligus. Ia juga menyinggung bahwa catatan golnya memberinya hak untuk masuk dengan kuat dalam persaingan.

    Di Piala Dunia 2026, Mbappe mencetak 10 gol dan dinobatkan sebagai top skor turnamen, sementara ia mengakhiri musim sebagai top skor Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

    Dengan demikian, muncul dua pandangan berbeda dalam perebutan Ballon d'Or: seorang pemain yang menilai bahwa pengaruh di dalam pertandingan tidak seharusnya direduksi menjadi sekadar jumlah gol, dan pemain lain yang menilai bahwa produktivitas gol dan penentuan hasil adalah angka-angka yang sulit diabaikan ketika berbicara tentang pemain terbaik di dunia.

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  • Laga terakhir antara Barcelona dan Sevilla memberikan contoh nyata dari perdebatan ini.

    Barcelona meraih kemenangan sulit dengan skor 3-1 atas Sevilla, dan Raphinha adalah nama yang menghiasi berita utama setelah ia mencetak ketiga gol tersebut, dua di antaranya berkat racikan Lamine Yamal.

    Usai pertandingan, Raphinha meraih 35.756 suara dari total 38.646 dalam pemungutan suara publik untuk pemain terbaik pertandingan, yakni sekitar 92,5% dari keseluruhan suara.

    Di sisi lain, Yamal menyuguhkan penampilan luar biasa dari segi teknis, dengan dua assist, 6 umpan kunci, 3 peluang emas, 5 kali percobaan tembakan, dan juga mengenai tiang gawang. Yang terpenting, ia memainkan peran terbesar dalam membongkar benteng Andalusia dengan dribel-dribel memukau dan keterlibatan jenius yang menghubungkan seluruh elemen tim, sehingga menjadi maestro serangan sejati bagi Barca.


    Ironi di sini bukanlah bahwa Raphinha tidak layak mendapat pujian, justru sebaliknya, ia mencetak hat-trick yang membawa Barcelona meraih kemenangan, dan menampilkan permainan yang lebih dari luar biasa sehingga layak mendapat pujian dan sanjungan setinggi-tingginya.

    Namun Yamal juga, dari sisi statistik selain dari segi pengaruh, hadir secara langsung dalam dua dari tiga gol tersebut, dan menciptakan sebagian besar ancaman serangan yang menghasilkan penentuan hasil.

    Bagi penonton yang mengikuti pertandingan, Raphinha bisa dipandang sebagai pemilik sentuhan akhir, sementara Yamal bisa dipandang sebagai penyebab dari penentuan hasil tersebut.

    Dan di sinilah pertanyaan sesungguhnya bermula.

  • Apakah penonton secara tidak sadar berfokus pada adegan terakhir?

    Pemungutan suara publik dalam satu pertandingan mungkin tidak bisa dianggap sebagai penilaian akhir atas cara mengevaluasi para pemain, tetapi hal itu memberikan contoh yang jelas tentang sifat kesan publik.

    Sebab ketika seorang pemain mencetak gol, pengaruhnya menjadi tampak dan langsung, sementara penilaian terhadap pemain yang menciptakan peluang, memaksakan dominasi, dan memberikan umpan terakhir mungkin membutuhkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap detail pertandingan.

    Dan ini bukan masalah yang hanya menyangkut Yamal atau Raphinha saja.

    Ini adalah persoalan yang lebih luas terkait bagaimana mendefinisikan "pemain terbaik".

    Apakah yang terbaik adalah pemain yang paling menentukan di depan gawang? Atau pemain yang menciptakan pengaruh terbesar, bahkan jika bukan dia yang menempatkan bola ke dalam gawang?

    Sejarah modern Ballon d'Or tidak memberikan satu jawaban pasti.

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  • Beragam contoh

    Sepanjang tahun-tahun penyelenggaraan penghargaan ini antara 2016 dan 2025, muncul sosok-sosok peraih yang benar-benar berbeda.

    Cristiano Ronaldo menang pada 2016 dan 2017, dalam dua musim yang menggabungkan produktivitas gol yang tinggi dengan gelar-gelar besar.

    Kemudian datang Luka Modric pada 2018, menampilkan model yang berbeda; pemain Kroasia ini bukanlah pencetak gol yang menonjol, tetapi ia memadukan musimnya bersama Real Madrid dengan langkahnya bersama Kroasia hingga ke final Piala Dunia, serta meraih penghargaan pemain terbaik di turnamen tersebut.

    Pada 2022, Karim Benzema menjadi contoh lain dari perpaduan berbagai kriteria; ia membawa Real Madrid meraih Liga Champions Eropa dan Liga Spanyol, serta menjadi salah satu pencetak gol terbaik di Eropa.

    Adapun pada 2024, suara jatuh kepada Rodri, gelandang yang tidak bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak, tetapi ia memadukan gelar Liga Inggris dan kejuaraan Eropa bersama Spanyol, serta meraih penghargaan pemain terbaik di Euro 2024.

    Sementara itu, Lionel Messi memenangkan penghargaan ini pada 2019, lalu 2021, kemudian 2023, dan Piala Dunia 2022 menjadi faktor kolektif paling menonjol pada edisi terakhirnya, sedangkan Liga Champions Eropa tidak hadir dalam kemenangan-kemenangan tersebut.

    Pada edisi 2025, Ousmane Dembele mengungguli lainnya setelah musim di mana ia mengoleksi 35 gol, 16 assist, dan lima gelar bersama Paris Saint-Germain, termasuk Liga Champions Eropa, unggul atas Yamal yang menempati posisi kedua dalam pemungutan suara.

    Dengan demikian, sejarah tidak menyajikan aturan yang menyatakan bahwa pencetak gol selalu menang, dan tidak pula aturan sebaliknya yang menyatakan bahwa pemain paling kreatif pasti mengungguli pemilik angka-angka.

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  • Apa yang dikatakan kriteria resmi penghargaan tersebut?

    Yang terpenting dari semua itu adalah bahwa regulasi Ballon d'Or sendiri tidak menjadikan gol atau gelar sebagai kriteria tunggal.

    Menurut kriteria resmi untuk edisi 2026, penampilan individu, sifat menentukan, dan yang mengesankan berada di peringkat pertama, lalu penampilan kolektif dan gelar, kemudian perilaku dan sportivitas.

    Poin ini sangat penting.

    Gol tentu saja masuk dalam penilaian penampilan individu dan sifat menentukan, tetapi bukan merupakan poin terpisah yang memberikan keunggulan otomatis kepada seorang pemain.

    Hal yang sama berlaku untuk gelar; meraih Liga Champions Eropa atau Piala Dunia bisa menjadi faktor penting dalam penilaian, tetapi itu saja tidak cukup untuk memastikan penghargaan tersebut.

    Bahkan mekanisme pemungutan suara itu sendiri menegaskan bahwa ini bukan pemungutan suara publik.

    Ballon d'Or ditentukan oleh 100 jurnalis spesialis, yang masing-masing mewakili satu negara dari 100 negara teratas dalam peringkat FIFA untuk sepak bola putra, dan setiap jurnalis memilih 10 pemain dari daftar yang berisi 30 kandidat, dengan pemberian poin berbeda untuk setiap posisi.

  • Siapa yang akan menang?

    Pada akhirnya, pertarungan Ballon d'Or tampaknya bukan sekadar persaingan antara "gol" dan "penampilan", melainkan antara dua cara berbeda dalam mendefinisikan pemain terbaik.

    Cara pertama menilai bahwa pemain yang paling produktif dan menentukan secara angka harus mendapatkan bobot lebih besar dalam penilaian.

    Sementara cara kedua melihat gambaran secara utuh: menciptakan peluang, pengaruh dalam jalannya permainan, kemampuan mengubah pertandingan, serta kehadiran di momen-momen penting, bahkan ketika nama pemain itu tidak muncul di daftar pencetak gol.

    Raphinha memberikan contoh nyata tentang nilai sentuhan akhir.

    Sementara Yamal, dalam pertandingan yang sama, memberikan contoh tentang nilai pengaruh.

    Adapun Ballon d'Or, kriteria resminya menempatkan penampilan individu dan pengaruh berdampingan di posisi terdepan, kemudian penampilan kolektif dan gelar, tanpa mengubah salah satunya menjadi hukum otomatis.

    Di sinilah letak paradoks yang layak diperdebatkan: apakah yang terbaik adalah pemain yang mencetak gol, atau pemain yang membuat kemenangan menjadi mungkin?

    Jawabannya tidak akan datang dari pemungutan suara penonton satu pertandingan, tidak pula dari jumlah gol semata, melainkan dari cara 100 jurnalis akan memilih untuk menafsirkan makna "pemain terbaik di dunia" ketika mereka memberikan suara di hadapan nama-nama kandidat.

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