Florin Raducioiu, kini berusia 56 tahun, mantan penyerang Rumania yang pernah memiliki perjalanan penting di Italia bersama Bari, Brescia, Verona, dan Milan, menceritakan kisahnya dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Judul wawancara itu sudah cukup menjelaskan sosoknya: "Model, anggur, dan pesta, hidup bak sirkus. Pil-pil itu di Milan dan suntikan di Brescia...".





KEHIDUPAN DI LUAR LAPANGAN

"Sebagai pemain, saya jelas punya sejumlah kebiasaan buruk. Saat di Monaco saya tergila-gila pada anggur: saya membeli botol seharga 10.000 euro, menggelar makan malam mewah di Montecarlo. Saya hidup seperti orang pensiunan, sedikit saya sesali itu. Saya bisa saja menghemat beberapa uang dan menginvestasikannya. Itu masa ketika Anda menghasilkan 80.000 euro per bulan, pada saat itu jumlahnya sangat besar. Saya ingin menegaskan bahwa sekarang saya tetap hidup berkecukupan secara ekonomi".





PESTA

"Di Milan kami mengadakan pesta di Hollywood ketika itu memungkinkan, Maldini yang paling diincar. Di Verona, sebaliknya, saya kehilangan akal karena seorang fotomodel Rumania. Usia saya 21 tahun, saya tampan dan kaya (tertawa). Saya benar-benar sosok sirkus. Hubungan itu berlangsung setahun dan tidak membuat saya tetap jernih saat pertandingan. Pada akhir musim kami terdegradasi".





ANEKDOT

"Setelah Wales-Rumania, pertandingan yang meloloskan kami ke Piala Dunia '94, saya pergi ke sebuah pub dan mabuk whisky sampai pingsan. Saya juga muntah di taksi. Keesokan harinya saya bangun dan kembali ke Milanello dengan jet".



