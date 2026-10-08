Florin Raducioiu, kini berusia 56 tahun, mantan penyerang Rumania yang pernah memiliki perjalanan penting di Italia bersama Bari, Brescia, Verona, dan Milan, berkisah dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Judul wawancara itu cukup gamblang untuk menjelaskan sosoknya: "Model, anggur, dan pesta, hidup bak sirkus. Pil-pil itu di Milan dan suntikan di Brescia...".





KEHIDUPAN DI LUAR LAPANGAN

"Sebagai pemain, saya jelas punya sejumlah kebiasaan buruk. Di Monaco saya tergila-gila pada anggur: saya membeli botol seharga 10.000 euro, menjalani makan malam mewah di Monte Carlo. Saya hidup seperti pensiunan, sedikit menyesalinya. Saya seharusnya bisa menyimpan uang dan menginvestasikannya. Itu adalah masa ketika Anda mendapat gaji 80.000 euro per bulan, pada saat itu jumlahnya sangat besar. Saya ingin menegaskan bahwa sekarang kondisi ekonomi saya tetap baik".





PESTA-PESTA

"Di Milan kami menggelar pesta di Hollywood ketika itu memungkinkan, Maldini adalah yang paling diburu. Di Verona, sebaliknya, saya kehilangan akal karena seorang model foto asal Rumania. Saat itu saya berusia 21 tahun, tampan dan kaya (tertawa). Saya ini sosok bak pemain sirkus. Hubungan itu berlangsung setahun dan tidak membuat saya tetap jernih saat pertandingan. Pada akhir musim kami terdegradasi".





ANEKDOT

"Setelah Wales-Rumania, pertandingan yang meloloskan kami ke Piala Dunia '94, saya pergi ke sebuah pub dan mabuk whisky sampai pingsan. Saya juga muntah di taksi. Keesokan harinya saya bangun dan kembali ke Milanello dengan jet".



