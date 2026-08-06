Racing Santander beri tahu Barcelona bahwa mereka harus membayar klausul rilis €16 juta untuk Jorge Salinas

Rencana rekrutmen musim panas Barcelona menemui sikap tegas dari Racing terkait masa depan Salinas. Bek remaja itu, yang tampil mengesankan berkat versatilitasnya sebagai bek kiri maupun bek tengah, berada di daftar teratas target klub Catalan tersebut saat mereka ingin menambah kedalaman lini pertahanan. Namun, direktur olahraga Racing, Chema Aragon, menegaskan dengan sangat jelas bahwa klub tidak akan ditekan untuk melepas talenta 19 tahun itu dengan harga murah, menurut Mundo Deportivo.

Kesenjangan finansial antara kedua klub masih signifikan pada tahap bursa transfer ini. Sementara Barcelona dilaporkan telah menyatakan minatnya dengan proposal di kisaran €6 juta, Racing bertahan pada angka penuh €16 juta yang tercantum dalam kontrak sang pemain.