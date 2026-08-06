Getty Images Sport
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Racing Santander beri tahu Barcelona bahwa mereka harus membayar klausul rilis €16 juta untuk Jorge Salinas
Racing menuntut pembayaran penuh klausul rilis
Rencana rekrutmen musim panas Barcelona menemui sikap tegas dari Racing terkait masa depan Salinas. Bek remaja itu, yang tampil mengesankan berkat versatilitasnya sebagai bek kiri maupun bek tengah, berada di daftar teratas target klub Catalan tersebut saat mereka ingin menambah kedalaman lini pertahanan. Namun, direktur olahraga Racing, Chema Aragon, menegaskan dengan sangat jelas bahwa klub tidak akan ditekan untuk melepas talenta 19 tahun itu dengan harga murah, menurut Mundo Deportivo.
Kesenjangan finansial antara kedua klub masih signifikan pada tahap bursa transfer ini. Sementara Barcelona dilaporkan telah menyatakan minatnya dengan proposal di kisaran €6 juta, Racing bertahan pada angka penuh €16 juta yang tercantum dalam kontrak sang pemain.
- Getty Images Sport
Melindungi aset klub di El Sardinero
Dalam pidato publik terbaru, Aragon berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya mempertahankan bintang-bintang binaan klub. Ia menegaskan bahwa prioritas Racing adalah "memperkuat" skuad, bukan "melemahkannya dengan kehilangan para bintang." Filosofi ini tidak hanya berlaku untuk Salinas, karena klub itu menghadapi ketertarikan terhadap beberapa pemain kunci lainnya dalam apa yang telah menjadi musim panas yang sibuk bagi klub Cantabria tersebut.
Terlepas dari keinginan untuk menjaga kelompok ini tetap bersama, direktur olahraga itu bersikap realistis tentang dinamika kekuatan dalam sepak bola modern ketika klub sebesar Barcelona datang. Aragon mengakui bahwa meski Racing akan berjuang untuk mempertahankan para pemainnya, ada batas perlawanan yang bisa mereka berikan jika datang tawaran besar yang sesuai dengan klausul rilis. Ia mengakui realitas situasi tersebut dengan mengatakan: "Tak banyak yang bisa Anda lakukan jika seorang superstar datang."
Salinas dipuji atas sikap profesionalnya
Di tengah rumor transfer yang berputar kencang dan tarik-ulur terbuka antara kedua klub, Salinas mendapat pujian besar atas cara ia menangani situasi tersebut. Banyak pemain muda mungkin akan terdistraksi oleh daya tarik Camp Nou, tetapi Aragon cepat memuji sikap sang remaja selama periode pramusim. Direktur olahraga itu menyoroti bahwa Salinas tetap fokus pada tugasnya di Racing.
Aragon menyatakan bahwa perkembangan dan dedikasi Salinas seharusnya tercermin dalam posisinya di klub, terlepas dari apakah kepindahan pada akhirnya terwujud. Ia mengindikasikan bahwa jika bursa transfer ditutup dan Salinas masih menjadi pemain Racing, klub akan berupaya memberinya ganjaran yang sesuai. "Jika dia bertahan, perkembangannya harus tercermin dalam kontraknya," kata Aragon.
- Getty Images Sport
Menjelang tenggat waktu bursa transfer
Seiring waktu terus berjalan menuju penutupan bursa transfer musim panas, tekanan kini ada pada Barcelona untuk memutuskan seberapa besar mereka benar-benar menghargai Salinas. Barcelona telah aktif di pasar, tetapi keterbatasan finansial mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik berarti setiap juta euro harus dibelanjakan dengan bijak. Dengan Racing menolak bergeser dari banderol €16 juta, Deco dan tim rekrutmen Barcelona harus mempertimbangkan apakah pemain berusia 19 tahun itu merupakan investasi yang diperlukan untuk masa depan atau apakah mereka harus beralih ke target-target yang lebih terjangkau.
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