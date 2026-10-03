"Milan? Pertama ada Belgia di kandang, itu akan penting untuk finis sebagai juara grup, lalu kami akan punya beberapa hari untuk sedikit melepas penat dan kembali ke Milanello untuk fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya rasa ada 9 pertandingan dalam 27-28 hari, itu akan berat. Kami harus siap, semoga tidak akan ada terlalu banyak pemain yang cedera. Untuk saat ini saya fokus pada pertandingan hari Senin melawan Belgia".