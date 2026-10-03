Prancis dan Italia mengakhiri laga Nations League dengan hasil imbang 1-1, dan protagonis pertandingan ini adalah gelandang AC Milan, Adrien Rabiot. Berbicara kepada Sky Sport seusai pertandingan, pemain Prancis itu membahas baik pandangannya terhadap tim nasional Italia yang baru maupun masa depannya bersama AC Milan saat kembali dari jeda panjang.
Rabiot: "Melawan AC Milan kami akan menjalani 9 pertandingan dalam 27 hari, semoga tidak ada pemain yang cedera"
ITALIA
"Italia tampil bagus, tetapi kami mendominasi dan pantas menang, Donnarumma tampil luar biasa dengan 3-4 penyelamatan fantastis. Italia juga memainkan laga yang bagus dari sisi semangat, mereka menunjukkan sesuatu dan itu tidak mudah setelah kekalahan pada pertandingan pertama melawan Belgia. Kami berbuat lebih banyak dan menciptakan lebih banyak, kami pantas mendapatkan lebih"
ZIDANE
"Kedatangan Zidane? Ada banyak hal positif. Dia meminta hal-hal yang berbeda dari kami, seperti langsung menekan untuk segera merebut kembali bola, lebih sering bermain satu lawan satu, dan memiliki semangat tim yang besar. Dalam hal ini kami sudah memperlihatkan banyak hal, bahkan para penyerang juga berlari sangat banyak. Itu adalah pertandingan yang bagus".
Milan? Semoga tidak ada pemain yang cedera
"Milan? Pertama ada Belgia di kandang, itu akan penting untuk finis sebagai juara grup, lalu kami akan punya beberapa hari untuk sedikit melepas penat dan kembali ke Milanello untuk fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya rasa ada 9 pertandingan dalam 27-28 hari, itu akan berat. Kami harus siap, semoga tidak akan ada terlalu banyak pemain yang cedera. Untuk saat ini saya fokus pada pertandingan hari Senin melawan Belgia".
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