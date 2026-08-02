Putra Phil Collins, Mathew, bergabung dengan klub divisi keempat Jerman saat ia melanjutkan karier profesionalnya

Mathew resmi menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan 1860 Munich, menurut Daily Mail. Kepindahan ini terjadi setelah pemain muda itu menjalani masa uji coba bersama klub tersebut, di mana ia cukup mengesankan staf pelatih untuk mendapatkan tempat permanen dalam skuad untuk musim mendatang. Lahir di Swiss, Collins tidak asing dengan lanskap sepakbola Jerman, setelah sebelumnya sempat menimba ilmu di akademi muda klub Bundesliga, Hannover 96. Perjalanannya menuju Munich terbilang nomaden, membawanya melintasi berbagai liga di Eropa Tengah saat ia berusaha membangun karier di level profesional. Setelah periode singkatnya di Hannover, ia pindah ke WSG Tirol di kasta tertinggi Austria sebelum beralih ke klub divisi kedua Austria Salzburg pada musim panas lalu.

Kepindahannya ke 1860 Munich menjadi langkah yang signifikan, meski klub itu kini berada di kasta keempat piramida sepakbola Jerman. Klub bersejarah tersebut, yang pernah menjadi kekuatan besar sepakbola Jerman dan anggota pendiri Bundesliga, terdegradasi dari 3. Liga musim lalu bukan semata-mata karena performa mereka di lapangan, melainkan karena mereka gagal mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk musim baru.







