Ulrich Wagner
Diterjemahkan oleh
Putra Phil Collins, Mathew, bergabung dengan klub divisi keempat Jerman saat ia melanjutkan karier profesionalnya
Babak baru di Munich
Mathew resmi menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan 1860 Munich, menurut Daily Mail. Kepindahan ini terjadi setelah pemain muda itu menjalani masa uji coba bersama klub tersebut, di mana ia cukup mengesankan staf pelatih untuk mendapatkan tempat permanen dalam skuad untuk musim mendatang. Lahir di Swiss, Collins tidak asing dengan lanskap sepakbola Jerman, setelah sebelumnya sempat menimba ilmu di akademi muda klub Bundesliga, Hannover 96. Perjalanannya menuju Munich terbilang nomaden, membawanya melintasi berbagai liga di Eropa Tengah saat ia berusaha membangun karier di level profesional. Setelah periode singkatnya di Hannover, ia pindah ke WSG Tirol di kasta tertinggi Austria sebelum beralih ke klub divisi kedua Austria Salzburg pada musim panas lalu.
Kepindahannya ke 1860 Munich menjadi langkah yang signifikan, meski klub itu kini berada di kasta keempat piramida sepakbola Jerman. Klub bersejarah tersebut, yang pernah menjadi kekuatan besar sepakbola Jerman dan anggota pendiri Bundesliga, terdegradasi dari 3. Liga musim lalu bukan semata-mata karena performa mereka di lapangan, melainkan karena mereka gagal mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk musim baru.
- AFP
Dukungan keluarga dan ambisi profesional
Sementara Mathew fokus pada kariernya di lapangan, latar belakang keluarganya tetap menjadi sorotan besar publik. Ayahnya, mantan drummer dan vokalis utama Genesis yang legendaris, terus menjadi pendukung setia ambisi olahraga Mathew. Ikon musik berusia 75 tahun itu terlihat menghadiri salah satu pertandingan Mathew pada November lalu. Saudari tirinya, Lily Collins, bintang serial hit Netflix 'Emily in Paris', juga menyuarakan dukungannya untuk kepindahan tersebut.
“Mat mencintai musik, tetapi dia lebih mencintai sepak bola,” kata Phil beberapa tahun lalu. “Dia yakin akan menjadi profesional. Beberapa hari lalu dia berkata, 'Lima tahun lagi dan saya akan pergi.' Dia juga memperhatikan segalanya, Bundesliga, liga Prancis, semuanya.” Tingkat obsesi terhadap aspek taktis dan global dalam permainan ini menunjukkan bahwa Mathew memiliki ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk menapaki liga-liga bawah di Jerman.
Bobot sejarah 1860 Munich
Mathew bergabung dengan klub yang memikul warisan besar. 1860 Munich adalah juara Jerman pada 1966 dan memiliki dua gelar Piala Jerman, yang diraih pada 1942 dan 1964. Terlepas dari posisi mereka saat ini di divisi keempat, mereka tetap menjadi salah satu klub dengan dukungan terbaik di negara itu, sering kali menarik jumlah penonton yang menyaingi tim-tim papan atas.
Kedatangan gelandang itu terjadi pada masa transisi bagi skuad setelah degradasi mereka yang terkait lisensi. Menjalani persaingan di Regionalliga terkenal sangat sulit, dengan hanya tersedia sejumlah terbatas tempat promosi bagi puluhan klub ambisius. Namun, bagi seorang pemain yang sudah merasakan sistem pembinaan usia muda Hannover dan kerasnya persaingan sepak bola Austria, tantangan di Munich menghadirkan lingkungan yang familier.
- getty
Potensi bentrok dengan Harry Kane?
Menariknya, meski bermain di divisi keempat, Collins masih bisa saja berada di lapangan yang sama dengan sejumlah bintang terbesar dunia. Karena struktur DFB-Pokal (Piala Jerman), masih ada kemungkinan secara matematis bahwa 1860 Munich akan diundi melawan rival sekota mereka, Bayern Munich. Hasil undian seperti itu akan menghadirkan "Derby Munich" yang menarik dan berpotensi membuat Mathew berhadapan dengan kapten Inggris Harry Kane.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami