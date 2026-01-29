Getty Images Sport
RESMI! Cetak Hampir 200 Gol, Putra Legenda Real Madrid Teken Kontrak Profesional Pertama Di Los Blancos
Real Madrid amankan bintang akademi
Enzo Alves, putra Marcelo, sudah sejak lama dipandang sebagai prioritas utama jajaran manajemen Real Madrid, dan pekan ini Los Blancos bergerak cepat untuk meresmikan statusnya sebagai pesepakbola profesional. Kesepakatan yang sudah disiapkan sejak beberapa waktu lalu itu resmi ditandatangani pada Senin (26/1) dengan kehadiran kedua orang tuanya. Ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier remaja 16 tahun tersebut.
Menyadari besarnya potensi Alves, Real Madrid menyertakan klausul “perlindungan” dalam kontrak tersebut agar masa depannya tetap berada di Bernabeu. Kesepakatan ini berhasil mengunci talenta yang telah menjadi sensasi di dalam La Fabrica, akademi legendaris milik Real Madrid.
Sang striker, yang kiprah dan ketajamannya mulai menarik perhatian klub-klub di luar Spanyol, merayakan momen tersebut lewat media sosial. Dengan pengikut Instagram nyarus dua juta, Enzo menulis: "Senang menandatangani kontrak profesional pertama saya! Hala Madrid!"
Melaju pesat menembus jenjang usia
Oleh pihak internal, perkembangan Enzo di Valdebebas digambarkan seperti “melesat menembus stratosfer”. Berbeda dengan sang ayah yang dikenal sebagai bek kiri lincah kelas dunia, Enzo adalah striker bertenaga, tajam, dan piawai menemukan cara mencetak gol. Saat ini ia kian mendekati rekor luar biasa dengan hampir mencetak 200 gol sebagai pemain akademi Real Madrid. Statistik itu menegaskan dominasinya di kelompok umur.
Perkembangannya yang begitu cepat membuatnya menembus batas usia. Musim lalu, meski baru berusia 15 tahun, Enzo menjalani debut bersama Juvenil A (U-19) dan langsung mencetak gol dalam derbi melawan Atletico Madrid. Musim ini, progresnya terus menanjak ketika Alvaro Arbeloa, saat masih memimpin Real Madrid Castilla, memberinya debut di tim cadangan. Sang remaja dipercaya tampil dalam laga bertekanan tinggi ajang Under-21 Premier League International Cup melawan Manchester City, menegaskan tekad klub untuk mempercepat pengembangannya menghadapi lawan-lawan elite.
Pencapaian internasional bersama Spanyol
Meroketnya reputasi Enzo tak hanya terjadi di level klub. PSSI-nya Spanyol (RFEF) amat menghargai putra Marcelo tersebut, terbukti dari bagaimana mereka bergegas mengintegraskannya ke struktur tim nasional. Meski lahir pada 2009, kualitasnya membuat ia bermain bersama generasi 2008 di timnas Spanyol U-17.
Ia menerima panggilan pertama ke skuad U-17 pada Maret lalu, bahkan dipercaya mengenakan ban kapten dan langsung memberi dampak. Dalam laga keduanya, melawan Austria, Enzo mencatatkan satu gol dan satu assist, membayar kepercayaan RFEF untuk mempromosikannya di atas kelompok usianya. Penampilannya di panggung internasional semakin menguatkan keyakinan Real Madrid bahwa mereka memiliki talenta spesial, terlepas dari nama besar yang disandangnya.
Didukung Marcelo
Meski Enzo tengah menapaki jalannya sendiri, pengaruh sang ayah tetap terus mendukungnya. Marcelo, pemain paling berprestasi dalam sejarah Real Madrid, hadir dalam penandatanganan kontrak karena “dedikasi seorang ayah”. Legenda Brasil itu memantau dekat perkembangan putranya dan kerap terlihat pada momen-momen penting karier Enzo yang masih seumur jagung.
Marcelo bahkan terbang ke Manchester secara khusus untuk menyaksikan langsung debut Enzo bersama Real Madrid Castilla melawan Man City, dengan raut “kebanggaan seorang ayah”. Jika bagi sebagian pemain nama besar orang tua bisa menjadi beban, Enzo justru tampak menikmati tanggung jawab dari ekspektasi tersebut.
