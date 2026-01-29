RESMI! Cetak Hampir 200 Gol, Putra Legenda Real Madrid Teken Kontrak Profesional Pertama Di Los Blancos

Enzo Alves, putra Marcelo, sudah sejak lama dipandang sebagai prioritas utama jajaran manajemen Real Madrid, dan pekan ini Los Blancos bergerak cepat untuk meresmikan statusnya sebagai pesepakbola profesional. Kesepakatan yang sudah disiapkan sejak beberapa waktu lalu itu resmi ditandatangani pada Senin (26/1) dengan kehadiran kedua orang tuanya. Ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier remaja 16 tahun tersebut.

Menyadari besarnya potensi Alves, Real Madrid menyertakan klausul “perlindungan” dalam kontrak tersebut agar masa depannya tetap berada di Bernabeu. Kesepakatan ini berhasil mengunci talenta yang telah menjadi sensasi di dalam La Fabrica, akademi legendaris milik Real Madrid.

Sang striker, yang kiprah dan ketajamannya mulai menarik perhatian klub-klub di luar Spanyol, merayakan momen tersebut lewat media sosial. Dengan pengikut Instagram nyarus dua juta, Enzo menulis: "Senang menandatangani kontrak profesional pertama saya! Hala Madrid!"