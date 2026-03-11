Putar balik tak terduga dalam negosiasi kontrak: BVB mencapai terobosan dengan pemain bintang

Gelandang tengah tersebut akan menerima gaji yang jauh lebih tinggi dan diharapkan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di BVB, demikian dilaporkan.

"Kami sangat senang dapat melanjutkan perjalanan bersama Felix. Dia sangat mengidentifikasikan dirinya dengan Borussia Dortmund dan merupakan bagian penting dari perencanaan strategis skuad kami," kata Direktur Olahraga Lars Ricken: "Perpanjangan kontraknya merupakan sinyal untuk kesinambungan dan menegaskan keyakinan kami untuk meraih kesuksesan bersama di tahun-tahun mendatang."

Namun, hal ini tidak begitu jelas dalam beberapa minggu terakhir: Baru-baru ini muncul banyak laporan yang mengatakan bahwa banyak klub top dari Liga Premier tertarik pada pemain berusia 25 tahun itu. Secara spesifik disebutkan mantan klubnya Manchester City, tempat dia bermain saat masih muda, serta Manchester United.

Bild juga melaporkan bahwa Nmecha sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas mendatang dan Premier League adalah tujuan yang diinginkannya.