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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Pundit memperingatkan: Tottenham akan sangat menyesal memberikan Roberto De Zerbi kendali penuh atas transfer

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Premier League

Roberto De Zerbi berada di bawah tekanan yang kian besar di Tottenham Hotspur setelah awal yang buruk di musim baru. Setelah menghabiskan dana besar pada bursa transfer musim panas, klub itu hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan tanpa mencetak gol. Para pengkritik kini mempertanyakan kendali besar yang diberikan kepada sang manajer dalam urusan perekrutan, dan memprediksi konsekuensi serius bagi tim tersebut.

  • Pundit mengkritik belanja besar-besaran

    Tottenham menjalani empat pekan pertama musim ini dengan sangat buruk, duduk di posisi ke-18. Setelah menghamburkan dana besar £314 juta, De Zerbi gagal menghadirkan hasil instan. Berbicara di podcast Fiery Fridays milik talkSPORT, Alex Crook melontarkan kritik keras terhadap keputusan memberi sang manajer kewenangan penuh atas transfer.

    Crook menyoroti latar belakang penunjukan tersebut dengan mengatakan: "Ini adalah sosok yang ketika Tottenham pertama kali mendekatinya untuk menjadi penyelamat mereka musim lalu, dia menolak pekerjaan itu. Dia tidak ingin mengambil alih tim di tengah musim. Dia ingin jeda yang bersih dan datang pada musim panas."

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    Kontrol penuh atas kebijakan transfer

    Crook menyarankan bahwa Tottenham menyerahkan terlalu banyak kekuasaan kepada De Zerbi, dengan mencatat bahwa klub itu tidak memiliki direktur olahraga yang layak untuk menyeimbangkan keputusan-keputusan tersebut.

    Crook mengatakan: "Mereka menggelontorkan uang dalam jumlah yang konyol kepadanya, bonus yang konyol untuk mempertahankan mereka di Premier League, tetapi yang lebih penting di mata Roberto De Zerbi, mereka memberinya kendali penuh atas perekrutan. Mereka sebenarnya tidak memiliki direktur sepak bola yang layak disebut demikian, jadi bukan hanya dia pelatih kepala, dia juga mengendalikan kebijakan transfer di Spurs. Semua perekrutan ini dibeli dengan biaya yang berlebihan menurut saya atas kehendak satu orang."

  • Perekrutan mahal dan potensi bencana

    Jendela transfer musim panas menyaksikan beberapa pengeluaran besar yang hingga kini belum membuahkan hasil di lapangan. Crook mempertanyakan biaya berlebihan yang dibayarkan untuk pemain seperti Sandro Tonali, Matheus Fernandes, dan Savinho, dengan berargumen bahwa De Zerbi mengulangi kesalahan masa lalu yang dibuatnya saat menangani Brighton.

    Mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap masa depan, Crook memperingatkan: "Saya pikir ini bisa berakhir sebagai bencana karena yang kita tahu tentang De Zerbi adalah ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, dia sangat mudah meledak. Itulah mengapa dia tidak pernah bertahan terlalu lama di satu klub dan meskipun dia telah diberi kendali penuh di Tottenham Hotspur, retakannya sudah terlihat dan dia tidak terlalu bagus dalam merekrut pemain."

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    Apa berikutnya untuk Tottenham?

    Tottenham sangat membutuhkan hasil positif saat Everton bertandang ke London utara pada Sabtu. De Zerbi harus segera menemukan cara untuk mengintegrasikan para pemain baru mahalnya dan mengamankan kemenangan penting. Jika Tottenham gagal menang dan tetap tidak mencetak gol, tekanan dari suporter maupun para pengamat mau tak mau akan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

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