Tottenham menjalani empat pekan pertama musim ini dengan sangat buruk, duduk di posisi ke-18. Setelah menghamburkan dana besar £314 juta, De Zerbi gagal menghadirkan hasil instan. Berbicara di podcast Fiery Fridays milik talkSPORT, Alex Crook melontarkan kritik keras terhadap keputusan memberi sang manajer kewenangan penuh atas transfer.

Crook menyoroti latar belakang penunjukan tersebut dengan mengatakan: "Ini adalah sosok yang ketika Tottenham pertama kali mendekatinya untuk menjadi penyelamat mereka musim lalu, dia menolak pekerjaan itu. Dia tidak ingin mengambil alih tim di tengah musim. Dia ingin jeda yang bersih dan datang pada musim panas."