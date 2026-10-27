Christian Pulisic akan melanjutkan kiprahnya di Milan. AC Milan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontrak pemain asal Amerika Serikat itu hingga 2031. Kesepakatan tersebut akan diresmikan dalam beberapa hari ke depan.

Perpanjangan kontrak ini sangat dinantikan AC Milan, yang bersiap mengamankan salah satu andalan di lini serangnya. Bagi Pulisic, ini menjadi cara terbaik untuk merayakan kembalinya ia mencetak gol. Pemain kelahiran 1998 itu membuka skor dalam laga melawan Udinese pada akhir pekan.



