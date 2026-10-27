Chritian Pulisic masih melihat masa depannya bersama AC Milan. Dalam beberapa jam terakhir, telah tercapai kesepakatan prinsip antara AC Milan dan pihak pemain asal Amerika Serikat itu untuk memperpanjang kontraknya hingga 2031. Keinginan Gerry Cardinale, yang sebangsa dengan Pulisic, menjadi faktor penting. Cardinale memutuskan menjadikannya simbol proyeknya: mantan pemain Chelsea itu merupakan salah satu pemain terpenting dalam skuad dan baru-baru ini juga menyatakan ingin terus mengenakan seragam AC Milan.
Pulisic perpanjang kontrak dengan AC Milan hingga 2031
RINCIAN
Christian Pulisic akan melanjutkan kiprahnya di Milan. AC Milan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontrak pemain asal Amerika Serikat itu hingga 2031. Kesepakatan tersebut akan diresmikan dalam beberapa hari ke depan.
Perpanjangan kontrak ini sangat dinantikan AC Milan, yang bersiap mengamankan salah satu andalan di lini serangnya. Bagi Pulisic, ini menjadi cara terbaik untuk merayakan kembalinya ia mencetak gol. Pemain kelahiran 1998 itu membuka skor dalam laga melawan Udinese pada akhir pekan.
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Kini giliran Adrien Rabiot yang akan memperpanjang kontraknya hingga 2030. Pulisic memutuskan untuk menandatangani kontrak karena percaya pada proyek AC Milan. Ia juga akan mendapat penyesuaian gaji yang menjadikannya salah satu pemain bergaji tertinggi di AC Milan. Seperti dilaporkan Sky, Pulisic percaya pada proyek Amorim. Kontraknya semula akan berakhir pada 2027, tetapi AC Milan sudah menyatakan keinginan untuk memperpanjangnya hingga 2028. Kini ia akan bertahan setidaknya hingga 2031 dan menjadi simbol AC Milan.
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