Kabar Baik Buat AC Milan! Christian Pulisic Pulih Dari Cedera Dan Siap Tampil Lawan Pisa
Lampu Hijau untuk Pulisic
Bintang AC Milan Christian Pulisic telah kembali mengikuti sesi latihan grup pada Rabu pagi waktu setempat. Kabar ini dikonfirmasi oleh sejumlah sumber di Italia, termasuk Milan News. Pemain internasional Amerika Serikat tersebut sebelumnya harus menepi dan melewatkan pertandingan Serie A terakhir Milan melawan Bologna akibat bursitis.
Kembalinya Pulisic ke lapangan latihan hari ini menjadi indikasi kuat bahwa ia akan tersedia untuk pertandingan Sabtu (14/2) dini hari WIB mendatang. Rossoneri dijadwalkan akan bertandang ke markas Pisa, tim yang saat ini sedang berjuang di papan bawah, dalam lanjutan kompetisi Serie A.
Kontras Kondisi Pemain Sayap
Kehadiran Pulisic sangat krusial mengingat statusnya sebagai pencetak gol terbanyak Milan musim ini dengan torehan 10 gol dalam 20 penampilan. Namun, pemain berusia 27 tahun itu belum berhasil mencetak gol di tahun 2026 karena menit bermain yang terbatas akibat masalah kebugaran yang mengganggunya belakangan ini.
Berbeda nasib dengan Pulisic, Alexis Saelemaekers masih harus berlatih secara terpisah. Pemain asal Belgia ini mengalami masalah pada otot adduktor yang juga membuatnya absen saat melawan Bologna. Tim medis Milan tampaknya mengambil langkah hati-hati dan kemungkinan besar tidak akan memaksanya tampil dalam dua hari ke depan demi pemulihan total.
Puasa Gol di 2026
Meski menjadi top skor klub musim ini, Pulisic sedang mengalami masa paceklik gol di awal tahun kalender baru. Sejak pergantian tahun ke 2026, mantan pemain Chelsea ini belum sekalipun menjebol gawang lawan, sebuah statistik yang tentu ingin segera ia perbaiki saat menghadapi Pisa.
Pertandingan melawan Pisa bukan hanya soal tiga poin, tetapi juga pembuktian kebugaran fisik Pulisic. Bursitis yang dideritanya sempat menjadi penghalang, namun dengan kembali berlatih penuh, ia diharapkan bisa kembali ke performa terbaiknya untuk mendongkrak daya serang Milan.
Fokus ke Pisa
Dengan Pulisic yang kemungkinan besar masuk dalam skuad, Milan kini mengalihkan fokus sepenuhnya untuk meraih kemenangan di kandang Pisa. Laga tandang ini menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk memanfaatkan kembalinya sang bintang demi mengamankan poin penuh dari tim yang sedang kesulitan tersebut.
Sementara itu, nasib Saelemaekers masih akan dipantau hingga menit akhir, meski peluangnya untuk ikut serta dalam rombongan tim sangat tipis. Milan harus bersiap meracik strategi tanpa kehadiran pemain Belgia tersebut di sisi sayap untuk laga yang menurut rencana digelar di Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani.
