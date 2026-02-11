Kabar Baik Buat AC Milan! Christian Pulisic Pulih Dari Cedera Dan Siap Tampil Lawan Pisa

Bintang AC Milan Christian Pulisic telah kembali mengikuti sesi latihan grup pada Rabu pagi waktu setempat. Kabar ini dikonfirmasi oleh sejumlah sumber di Italia, termasuk Milan News. Pemain internasional Amerika Serikat tersebut sebelumnya harus menepi dan melewatkan pertandingan Serie A terakhir Milan melawan Bologna akibat bursitis.

Kembalinya Pulisic ke lapangan latihan hari ini menjadi indikasi kuat bahwa ia akan tersedia untuk pertandingan Sabtu (14/2) dini hari WIB mendatang. Rossoneri dijadwalkan akan bertandang ke markas Pisa, tim yang saat ini sedang berjuang di papan bawah, dalam lanjutan kompetisi Serie A.