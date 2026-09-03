Manajer Leeds United Daniel Farke telah mengonfirmasi kekhawatiran terburuk terkait kebugaran Rodon, dengan mengungkapkan bahwa bek tengah itu dipastikan absen setidaknya selama delapan hingga 10 pekan. Pemain berusia 28 tahun itu, yang telah memantapkan dirinya sebagai komponen vital di lini belakang Elland Road, mengalami cedera hamstring serius pada babak pertama hasil imbang hari Minggu melawan Brentford dan terpaksa tertatih-tatih keluar lapangan dalam kondisi jelas kesakitan.

Berbicara kepada media jelang laga melawan Brighton & Hove Albion, Farke menyampaikan kabar suram terkait kondisi sang bek. "Kabar buruk untuk dia," kata Farke jelang lawatan Sabtu ke Brighton & Hove Albion. "(Dia mengalami) cedera hamstring serius dan akan absen selama delapan hingga 10 pekan, jadi dia jelas tidak akan bermain sebelum jeda internasional berikutnya. Selain itu, kemungkinan juga tidak pada laga-laga pertama setelah jeda internasional. Tentu saja, ini pukulan besar bagi kami karena dia adalah pemain kunci, tetapi ini sepak bola dan terkadang Anda harus menghadapi cedera."