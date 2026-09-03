Getty Images Sport
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'Pukulan telak' - Bek Leeds United Joe Rodon absen 10 pekan karena cedera hamstring serius
Farke mengonfirmasi Rodon akan absen cukup lama
Manajer Leeds United Daniel Farke telah mengonfirmasi kekhawatiran terburuk terkait kebugaran Rodon, dengan mengungkapkan bahwa bek tengah itu dipastikan absen setidaknya selama delapan hingga 10 pekan. Pemain berusia 28 tahun itu, yang telah memantapkan dirinya sebagai komponen vital di lini belakang Elland Road, mengalami cedera hamstring serius pada babak pertama hasil imbang hari Minggu melawan Brentford dan terpaksa tertatih-tatih keluar lapangan dalam kondisi jelas kesakitan.
Berbicara kepada media jelang laga melawan Brighton & Hove Albion, Farke menyampaikan kabar suram terkait kondisi sang bek. "Kabar buruk untuk dia," kata Farke jelang lawatan Sabtu ke Brighton & Hove Albion. "(Dia mengalami) cedera hamstring serius dan akan absen selama delapan hingga 10 pekan, jadi dia jelas tidak akan bermain sebelum jeda internasional berikutnya. Selain itu, kemungkinan juga tidak pada laga-laga pertama setelah jeda internasional. Tentu saja, ini pukulan besar bagi kami karena dia adalah pemain kunci, tetapi ini sepak bola dan terkadang Anda harus menghadapi cedera."
- Getty Images Sport
Pukulan bagi momentum awal
Kehilangan Rodon menghadirkan tantangan taktis yang signifikan bagi pelatih asal Jerman itu. Bek Wales tersebut, yang menegaskan kembali komitmennya kepada klub dengan menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun pada Agustus, telah menjadi pilar tim sejak datang pada 2023, tampil dalam 139 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak tiga gol.
Cedera ini datang pada momen yang sangat membuat frustrasi bagi Leeds United, yang mengawali kampanye baru dengan menjanjikan. Leeds membuka musim dengan kemenangan tandang 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Nottingham Forest sebelum kemudian bermain imbang 1-1 di kandang melawan Brentford, sembari juga melaju ke putaran ketiga Carabao Cup berkat kemenangan lain atas Forest.
Merefleksikan bursa transfer musim panas
Kemunduran ini datang tepat setelah tenggat waktu bursa transfer musim panas, saat Leeds menambah opsi mereka dengan kesepakatan terlambat untuk Melvin Bard dan Jean-Matteo Bahoya. Merefleksikan upaya perekrutan mereka, Farke diminta menilai kondisi skuadnya setelah kedatangan bek kiri dan winger baru tersebut.
"Tidak semua keinginan selalu terpenuhi sepenuhnya, tetapi saya akan mengatakan 90, 95 persen dari apa yang ingin kami lakukan sudah sangat bagus. Kami juga membutuhkan sedikit keberuntungan di lini serang, mungkin tidak ada cedera pada beberapa pemain kunci," kata Farke saat menilai aktivitas musim panas klub.
- Getty Images Sport
Jadwal berat menanti
Leeds kini menghadapi rangkaian jadwal yang berat dan akan sangat menguji kedalaman skuad mereka tanpa Rodon. Setelah tandang ke markas Brighton pada Sabtu, tim asuhan Farke akan bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada putaran ketiga Carabao Cup pada 9 September, sebelum kembali ke kandang untuk menjamu Newcastle United pada 14 September.
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