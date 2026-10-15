Pukulan telak bagi Inter! Lautaro Martinez mengalami cedera otot paha belakang dan akan absen dalam derbi Milan

Cedera ini datang pada saat yang sangat buruk bagi raksasa Italia tersebut karena membuat Martinez absen dari Derby della Madonnina yang sangat dinantikan melawan AC Milan pada 31 Oktober. Kehilangannya akan sangat terasa bagi skuad Inter. Kapten berusia 29 tahun itu tengah tampil luar biasa dengan mencetak empat gol di Serie A musim ini. Kepemimpinan dan ketajamannya dalam penyelesaian akhir menjadi fondasi pendekatan taktis Inter di bawah kepemimpinan baru.

Pemain asal Argentina itu kini diperkirakan belum bisa bermain hingga setelah jeda internasional pada November. Menurut laporan Sky Sport Italia, ia kemungkinan akan melewatkan total tujuh pertandingan di semua kompetisi. Itu mencakup laga-laga penting Serie A melawan Bologna dan Fiorentina, serta pertandingan krusial fase grup Liga Champions menghadapi Shakhtar Donetsk dan Feyenoord yang akan menentukan perjalanan Inter di Eropa.

Di luar level klub, cedera ini juga berdampak pada tugasnya bersama timnas Argentina karena ia tidak dapat bergabung dengan skuad Lionel Scaloni untuk laga-laga kualifikasi mendatang. Tim medis di Humanitas Institute di Rozzano akan memantau perkembangannya dengan saksama. Ia ditargetkan sementara untuk kembali pada laga tandang melawan Atalanta pada 22 November. Para suporter Inter berharap pemain andalan mereka sudah pulih sepenuhnya untuk laga kandang menghadapi Stuttgart tiga hari kemudian.