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Pukulan telak bagi Inter! Lautaro Martinez mengalami cedera otot paha belakang dan akan absen dalam derbi Milan
Pemain andalan Inter menepi akibat cedera otot hamstring
Inter mengonfirmasi bahwa Martinez akan absen setidaknya sebulan setelah mengalami masalah otot. Kapten Inter itu mengalami cedera tersebut dalam laga Liga Champions baru-baru ini melawan Club Brugge di San Siro. Meski mencetak dua gol dalam pertandingan itu, beratnya tuntutan fisik laga tersebut berdampak buruk bagi juara Piala Dunia tersebut, yang menjadi sosok sentral dalam serangan tim sepanjang malam.
Setelah kekalahan 4-3 itu, sang penyerang menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Klub secara resmi mengumumkan diagnosis melalui sebuah pernyataan, yang mengonfirmasi bahwa “hasil pemeriksaan menunjukkan cedera regang pada otot hamstring kirinya” setelah ia tampil dalam laga kompetisi Eropa tersebut. Kondisi ini membuat pelatih kepala Cristian Chivu menghadapi persoalan besar dalam menentukan susunan pemain saat tim memasuki periode padat di kompetisi domestik dan Eropa.
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial di depan mata
Cedera ini datang pada saat yang sangat buruk bagi raksasa Italia tersebut karena membuat Martinez absen dari Derby della Madonnina yang sangat dinantikan melawan AC Milan pada 31 Oktober. Kehilangannya akan sangat terasa bagi skuad Inter. Kapten berusia 29 tahun itu tengah tampil luar biasa dengan mencetak empat gol di Serie A musim ini. Kepemimpinan dan ketajamannya dalam penyelesaian akhir menjadi fondasi pendekatan taktis Inter di bawah kepemimpinan baru.
Pemain asal Argentina itu kini diperkirakan belum bisa bermain hingga setelah jeda internasional pada November. Menurut laporan Sky Sport Italia, ia kemungkinan akan melewatkan total tujuh pertandingan di semua kompetisi. Itu mencakup laga-laga penting Serie A melawan Bologna dan Fiorentina, serta pertandingan krusial fase grup Liga Champions menghadapi Shakhtar Donetsk dan Feyenoord yang akan menentukan perjalanan Inter di Eropa.
Di luar level klub, cedera ini juga berdampak pada tugasnya bersama timnas Argentina karena ia tidak dapat bergabung dengan skuad Lionel Scaloni untuk laga-laga kualifikasi mendatang. Tim medis di Humanitas Institute di Rozzano akan memantau perkembangannya dengan saksama. Ia ditargetkan sementara untuk kembali pada laga tandang melawan Atalanta pada 22 November. Para suporter Inter berharap pemain andalan mereka sudah pulih sepenuhnya untuk laga kandang menghadapi Stuttgart tiga hari kemudian.
Statistik mencolok dan dampaknya pada musim ini
Sebelum mengalami masalah fisik ini, Martinez nyaris selalu tampil sebagai starter. Ia hanya absen dalam satu pertandingan musim ini, yakni saat timnya menang atas Udinese pada September, ketika ia tetap berada di bangku cadangan tanpa dimainkan. Sejak itu, ia memimpin lini serang dengan gemilang, termasuk saat mencetak dua gol ke gawang Napoli dan dua gol lainnya ke gawang Roma di Stadio Olimpico pada awal musim.
Keandalannya menjadi aset penting bagi Inter, yang mengandalkan duetnya dengan Marcus Thuram untuk membongkar pertahanan lawan yang sulit ditembus. Dalam kemenangan baru-baru ini atas Parma, Martinez bahkan baru dimainkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua untuk menjaga kebugarannya. Namun, intensitas pertandingan melawan Bruges pada akhirnya terbukti terlalu berat baginya.
- Getty Images Sport
Penyesuaian taktik Chivu
Cristian Chivu kini harus mencari cara untuk menggantikan kontribusi ofensif penyerang andalannya selama sebulan yang bisa menentukan arah musim klub. Absennya Martinez tak hanya meninggalkan kekosongan dalam urusan gol, tetapi juga dalam sistem pressing tinggi yang diterapkan Inter. Kemampuannya memimpin tekanan dari lini depan dan memulai fase bertahan merupakan bagian penting dari keseimbangan tim di kompetisi domestik maupun Eropa. Inter akan bertandang ke Bologna Sabtu ini tanpa ancaman gol utamanya, mengawali rangkaian pertandingan yang akan menguji mereka.
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