Cedera ini menjadi kemunduran yang kejam bagi Scott, yang menampilkan performa brilian dalam starter debutnya untuk timnas Inggris. Ia bermain selama 70 menit bersama Elliot Anderson di lini tengah saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 di Nations League pada Sabtu.

Meski sudah merasakan masalah pada pahanya sebelum pertandingan, Scott tetap bermain menahan sakit untuk menunjukkan kualitasnya. Penampilannya itu mendapat pujian besar dari pelatih kepala Inggris, Tuchel.

"Starter pertama dan sungguh sebuah awal, sungguh penampilan yang luar biasa," kata Tuchel. "Dia sangat mulus saat menguasai bola, pengambilan keputusannya berada di level tertinggi. Dia benar-benar paket lengkap. Dia memberi kami banyak mobilitas, banyak variasi, dan etos kerja di pusat lapangan."