Getty Images Sport
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Pukulan telak bagi Inggris dan Bournemouth karena Alex Scott absen selama dua bulan setelah penampilan masterclass di UEFA Nations League
Dua pukulan cedera untuk Inggris
Gelandang Bournemouth, Scott, terpaksa mundur dari skuad Inggris akibat cedera paha. Pemain berusia 23 tahun itu diperkirakan akan menepi selama enam hingga delapan pekan karena masalah quadriceps. Scott akan absen dalam laga Selasa melawan Republik Ceko di Wembley, yang membuat tim asuhan Thomas Tuchel kehilangan salah satu opsi penting di lini tengah.
Bek Arsenal, Konsa, juga dipastikan absen pada pertandingan tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu kembali ke klubnya untuk menjalani perawatan atas cedera yang tidak disebutkan secara spesifik, menambah masalah kebugaran Inggris selama jeda internasional.
- Getty Images Sport
Debut penuh di level internasional yang pahit-manis
Cedera ini menjadi kemunduran yang kejam bagi Scott, yang menampilkan performa brilian dalam starter debutnya untuk timnas Inggris. Ia bermain selama 70 menit bersama Elliot Anderson di lini tengah saat Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 di Nations League pada Sabtu.
Meski sudah merasakan masalah pada pahanya sebelum pertandingan, Scott tetap bermain menahan sakit untuk menunjukkan kualitasnya. Penampilannya itu mendapat pujian besar dari pelatih kepala Inggris, Tuchel.
"Starter pertama dan sungguh sebuah awal, sungguh penampilan yang luar biasa," kata Tuchel. "Dia sangat mulus saat menguasai bola, pengambilan keputusannya berada di level tertinggi. Dia benar-benar paket lengkap. Dia memberi kami banyak mobilitas, banyak variasi, dan etos kerja di pusat lapangan."
Masalah yang kian menumpuk bagi Marco Rose
Absennya Scott dalam waktu dekat menjadi kekhawatiran besar bagi Bournemouth, yang akan menghadapi jadwal berat sepanjang bulan depan. Daftar cedera di tim asuhan Marco Rose juga sudah mulai bertambah, dengan penyerang Prancis Eli Junior Kroupi masih menepi setelah mengalami masalah pada kaki saat pramusim.
Bournemouth saat ini berada di peringkat ke-17 Premier League dan masih mencari kemenangan pertama mereka di liga domestik setelah lima pertandingan. Namun, mereka menikmati hasil positif di ajang piala, dengan mengalahkan Lincoln di Carabao Cup dan meraih kemenangan 2-1 atas Real Sociedad pada debut mereka di kompetisi Eropa.
Antara 10 Oktober dan 8 November, Bournemouth dijadwalkan memainkan sembilan pertandingan. Rangkaian padat ini mencakup empat laga tengah pekan secara beruntun di Liga Europa melawan Sturm Graz, AC Milan, dan Sparta Prague, serta pertandingan Carabao Cup melawan Aston Villa.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Scott?
Scott kini akan memulai rehabilitasinya, dengan harapan bisa kembali bermain sebelum jadwal padat periode perayaan akhir tahun. Untuk England, Tuchel harus menjalani laga Selasa melawan Republik Ceko tanpa Scott dan Konsa saat mereka berupaya melanjutkan kemenangan telak atas Kroasia.
Sementara itu, Bournemouth harus tampil tanpa motor lini tengah mereka saat bersiap melanjutkan kampanye Premier League. Mereka akan bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada Sabtu sebelum melawan Sunderland, Manchester United, Leeds, dan Ipswich jelang jeda internasional November.
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