Pukulan telak bagi Barcelona karena Alejandro Balde dipastikan absen di kedua leg babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle, sementara klub Liga Spanyol memberikan update cedera Jules Kounde
Pertandingan melawan Newcastle menjadi tantangan besar bagi Barcelona yang sedang kekurangan pemain.
Waktu yang tidak tepat bagi Blaugrana. Meskipun mereka masih memimpin empat poin di puncak klasemen La Liga, kehilangan dua bek sayap utama mereka mengancam akan menghancurkan momentum mereka. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketersediaan kedua pemain tersebut untuk laga babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle United. Dengan jadwal domestik yang padat juga menanti, Flick kini harus mencari cara untuk memperbaiki pertahanan yang sudah mendapat banyak sorotan sepanjang musim ini.
Pukulan telak bagi Balde dan Kounde
Laporan medis yang dirilis oleh klub menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan bagi para pendukung Camp Nou. Dalam pengumuman resmi pertama dari dua pengumuman terpisah, klub menjelaskan detail cedera Kounde, menyatakan, "Pemain tim utama Jules Kounde mengalami cedera otot hamstring tengah (biceps femoris) di paha kirinya. Kemajuan pemulihannya akan menentukan ketersediaannya."
Dalam pernyataan terpisah yang membahas pukulan kedua bagi barisan pertahanan, klub mengatakan: "Pemain tim utama Alejandro Balde mengalami cedera otot hamstring bagian distal (biceps femoris) di paha kirinya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa proses pemulihan akan memakan waktu sekitar 4 minggu."
Kounde terpaksa ditarik keluar setelah hanya 11 menit dalam laga Copa del Rey, terlihat memegang kakinya dengan frustrasi sebelum digantikan. Balde, yang dimasukkan untuk membantu perombakan taktik, tidak dapat menyelesaikan pertandingan. Pemain internasional Spanyol ini kini dipastikan akan absen dalam bagian krusial musim ini, termasuk kedua leg laga Eropa melawan Newcastle, karena proses pemulihannya diperkirakan akan berlanjut hingga April.
Raphinha tetap optimis di tengah krisis cedera.
Meskipun mengalami kekecewaan akibat kegagalan di Copa del Rey dan daftar cedera yang semakin panjang, kapten tim Raphinha telah mendorong rekan-rekannya untuk mempertahankan intensitas yang ditunjukkan dalam penampilan terakhir mereka. Winger Brasil yang mencetak gol dari titik penalti melawan Atletico ini yakin tim masih mampu mencatatkan akhir musim yang bersejarah pada musim 2025-26.
“Saya sangat bangga dengan tim ini,” kata Raphinha di zona campuran setelah peluit akhir. “Jika kita terus bermain seperti ini, kita akan memiliki akhir musim yang spektakuler. Faktanya, saya pikir kita yang harus berterima kasih kepada para penggemar, mereka telah melakukan hal yang luar biasa. Saat kita bermain di kandang, kita perlu merasakan dukungan penggemar. Itu hal yang penting bagi kita. Saya pikir penggemar bangga. Kita telah memberikan segalanya. Atletico bermain sangat baik. Kita telah melakukan segala yang mungkin, kita hanya sedikit kurang. Kita kecewa tidak lolos ke final, tetapi dengan lebih banyak kesimpulan positif daripada negatif. Intensitas dengan yang kita masukkan, keinginan untuk bangkit… Atletico mengakhiri pertandingan di laga pertama, kita harus mengakui keunggulan mereka.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Barcelona?
Flick kini dihadapkan pada perlombaan melawan waktu untuk merombak formasi pertahanannya sebelum pertandingan tandang ke San Mames pada Sabtu mendatang. Dengan Balde absen, Joao Cancelo diperkirakan akan kembali ke sisi kiri pertahanan. Kembalinya Eric Garcia dari skorsing akan memberikan sedikit kelegaan di area tengah, memungkinkan pengganti Kounde untuk beradaptasi dengan ritme yang lebih alami bersama Ronald Araujo. Kedalaman skuad akan diuji hingga batasnya saat mereka menyeimbangkan tekanan persaingan gelar dengan kampanye Eropa yang krusial.
Penumpukan cedera di posisi kunci memberikan tekanan besar pada bangku cadangan tim Catalan. Flick telah harus menghadapi periode tanpa Frenkie de Jong dan Robert Lewandowski musim ini, menunjukkan tingkat fleksibilitas taktis yang akan dibutuhkan sekali lagi. Untuk saat ini, fokus beralih ke sifat klinis Liga Champions. Tanpa kecepatan Balde dalam overlap, Barca mungkin harus menyesuaikan pendekatan ofensif mereka melawan tim Newcastle yang disiplin.
