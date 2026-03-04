Pukulan telak bagi Barcelona karena Alejandro Balde dipastikan absen di kedua leg babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle, sementara klub Liga Spanyol memberikan update cedera Jules Kounde

Laporan medis yang dirilis oleh klub menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan bagi para pendukung Camp Nou. Dalam pengumuman resmi pertama dari dua pengumuman terpisah, klub menjelaskan detail cedera Kounde, menyatakan, "Pemain tim utama Jules Kounde mengalami cedera otot hamstring tengah (biceps femoris) di paha kirinya. Kemajuan pemulihannya akan menentukan ketersediaannya."

Dalam pernyataan terpisah yang membahas pukulan kedua bagi barisan pertahanan, klub mengatakan: "Pemain tim utama Alejandro Balde mengalami cedera otot hamstring bagian distal (biceps femoris) di paha kirinya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa proses pemulihan akan memakan waktu sekitar 4 minggu."

Kounde terpaksa ditarik keluar setelah hanya 11 menit dalam laga Copa del Rey, terlihat memegang kakinya dengan frustrasi sebelum digantikan. Balde, yang dimasukkan untuk membantu perombakan taktik, tidak dapat menyelesaikan pertandingan. Pemain internasional Spanyol ini kini dipastikan akan absen dalam bagian krusial musim ini, termasuk kedua leg laga Eropa melawan Newcastle, karena proses pemulihannya diperkirakan akan berlanjut hingga April.