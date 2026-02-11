Getty
Pukulan telak bagi Arsenal! Beth Mead menjadi salah satu dari dua pemain kunci yang absen dalam laga krusial babak gugur Liga Champions, hanya beberapa minggu sebelum kampanye kualifikasi Piala Dunia timnas wanita Inggris dimulai.
Resmi: Beth Mead absen dalam laga krusial Arsenal di UWCL.
Mead keluar pada menit ke-68 dalam kemenangan 1-0 Arsenal atas pemimpin klasemen Women's Super League, Man City, pada Minggu, tanpa terlihat jelas mengalami cedera. Namun, winger tersebut terlihat mengenakan sepatu pelindung setelah pertandingan. Ketika ditanya tentang kondisinya, manajer Arsenal Renee Slegers mengatakan: "Saya pikir kita bisa memberikan informasi lebih lanjut pada akhir pekan ini. Dia baru saja bermain dan ada penilaian medis, tetapi ketika kita tahu lebih banyak, kita akan berkomunikasi lebih lanjut."
Setelah tiba di Belgia pada Selasa malam, Slegers memberikan pembaruan lebih lanjut tentang Mead, mengonfirmasi bahwa dia tidak ikut dalam leg pertama babak playoff Liga Champions Arsenal melawan OH Leuven. "Beth membutuhkan waktu untuk memulihkan cedera tulang keringnya," jelasnya.
- Getty Images
Apakah Mead akan siap untuk pemusatan latihan Inggris?
Para penggemar Arsenal berharap penjelasan Slegers tentang absennya Mead mengarah pada cedera yang dapat diatasi, bukan masalah yang lebih serius. The Gunners memiliki beberapa pertandingan besar yang akan datang seiring mendekati akhir musim, dimulai dengan babak playoff Liga Champions ini, di mana juara Eropa saat ini berusaha memastikan tempat mereka di perempat final.
Namun, dalam beberapa minggu ke depan, Mead juga memiliki kesempatan untuk istirahat yang mungkin dibutuhkannya untuk mengatasi rasa sakit di betisnya. Arsenal menjadi favorit kuat dalam laga ini melawan Leuven, dan jika mereka bisa meraih kemenangan nyaman di Belgia, seperti kemenangan 3-0 yang mereka raih atas lawan yang sama di fase liga pada Desember lalu, Mead mungkin tidak perlu bermain di leg kedua jika lebih baik baginya untuk istirahat.
The Gunners juga memiliki laga Piala FA melawan Bristol City dari divisi kedua pada akhir bulan ini, yang diharapkan mereka menangkan dengan mudah, sebelum jeda internasional. Pelatih Inggris Sarina Wiegman berharap Mead tersedia saat jeda internasional tiba, karena The Lionesses akan memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 pada awal bulan depan. Pertandingan pertama adalah lawatan ke Turki untuk menghadapi Ukraina, sebelum Islandia datang ke City Ground Nottingham Forest pada 7 Maret.
Arsenal tanpa beberapa pemain kunci untuk pertandingan melawan Leuven.
Mead bukanlah satu-satunya pemain yang absen dalam pertandingan Rabu ini. Setelah absen dalam kemenangan atas Man City pada Minggu, striker Stina Blackstenius tetap tidak tersedia karena "masalah pada betisnya", jelas Slegers. Ketika ditanya pada akhir pekan tentang kapan pemain internasional Swedia itu mungkin kembali, manajer Arsenal mengatakan: "Kita lihat saja. Kami masih memiliki beberapa minggu tersisa dalam blok ini dan kita akan lihat apakah dia bisa kembali sebelum jendela internasional. Dia dievaluasi setiap hari oleh tim medis, tapi situasinya masih belum pasti."
Kiper Anneke Borbe juga kemungkinan besar absen lagi, setelah mengalami cedera kepala parah dalam kemenangan Arsenal di final FIFA Women's Champions Cup melawan Corinthians pada 1 Februari. Beruntung, ketidakhadirannya bertepatan dengan kembalinya Daphne van Domselaar, kiper utama Arsenal yang absen sejak awal Desember. Taylor Hinds, bek sayap internasional Inggris, tetap absen karena masalah kaki.
- Getty Images Sport
Cooney-Cross kembali tersedia setelah kabar duka yang mengguncang keluarga.
Ada kabar baik bagi para penggemar Arsenal, karena Kyra Cooney-Cross telah kembali bergabung dengan tim. Gelandang tersebut kembali ke Australia pada awal Januari setelah ibunya, Jess, didiagnosis menderita kanker terminal dan agresif yang tidak dapat disembuhkan, dengan klub memberikan waktu yang dibutuhkan kepada pemain berusia 23 tahun itu dalam masa yang sangat sulit bagi dirinya dan keluarganya.
Para pemain dan penggemar Arsenal telah menunjukkan dukungan publik untuk Cooney-Cross selama dia absen, dengan rekan-rekannya mengenakan kaos bertuliskan namanya dan nomornya saat pemanasan untuk pertandingan melawan Manchester United bulan lalu, sementara para penonton juga memegang spanduk bertuliskan: "Kami mencintaimu Kyra dan Jess."
Cooney-Cross kini kembali bergabung dengan skuad Arsenal dan siap untuk kembali beraksi melawan Leuven saat The Gunners berusaha mencapai perempat final, di mana mereka akan menghadapi rival London, Chelsea, untuk memperebutkan tempat di empat besar.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan