Pukulan telak bagi Arsenal! Beth Mead menjadi salah satu dari dua pemain kunci yang absen dalam laga krusial babak gugur Liga Champions, hanya beberapa minggu sebelum kampanye kualifikasi Piala Dunia timnas wanita Inggris dimulai.

Para penggemar Arsenal berharap penjelasan Slegers tentang absennya Mead mengarah pada cedera yang dapat diatasi, bukan masalah yang lebih serius. The Gunners memiliki beberapa pertandingan besar yang akan datang seiring mendekati akhir musim, dimulai dengan babak playoff Liga Champions ini, di mana juara Eropa saat ini berusaha memastikan tempat mereka di perempat final.

Namun, dalam beberapa minggu ke depan, Mead juga memiliki kesempatan untuk istirahat yang mungkin dibutuhkannya untuk mengatasi rasa sakit di betisnya. Arsenal menjadi favorit kuat dalam laga ini melawan Leuven, dan jika mereka bisa meraih kemenangan nyaman di Belgia, seperti kemenangan 3-0 yang mereka raih atas lawan yang sama di fase liga pada Desember lalu, Mead mungkin tidak perlu bermain di leg kedua jika lebih baik baginya untuk istirahat.

The Gunners juga memiliki laga Piala FA melawan Bristol City dari divisi kedua pada akhir bulan ini, yang diharapkan mereka menangkan dengan mudah, sebelum jeda internasional. Pelatih Inggris Sarina Wiegman berharap Mead tersedia saat jeda internasional tiba, karena The Lionesses akan memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 pada awal bulan depan. Pertandingan pertama adalah lawatan ke Turki untuk menghadapi Ukraina, sebelum Islandia datang ke City Ground Nottingham Forest pada 7 Maret.