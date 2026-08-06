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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Pukulan Telak: Apakah Al Hilal Mundur dari Impian Inzaghi di Bursa Transfer?

S. Inzaghi
Al Hilal
Italia
Arab Saudi

Kesulitan Bursa Transfer Menghancurkan Impian Pelatih Italia

Tampaknya Al Hilal Saudi sudah semakin dekat untuk menutup bursa transfer musim panasnya tanpa memenuhi salah satu permintaan utama pelatih Italia mereka, Simone Inzaghi, setelah rencananya untuk memperkuat sisi kanan terbentur berbagai kendala finansial dan teknis yang rumit, sehingga transaksi yang dinanti-nanti itu berubah menjadi mimpi yang tertunda, setidaknya hingga musim dingin mendatang.

Al Hilal sebelumnya berhasil memperkuat lini kiri dengan merekrut pemain Belanda, Crysencio Summerville, tetapi Inzaghi berambisi menyempurnakan proyek serangannya dengan mendatangkan seorang pemain sayap kanan asing yang memberikan solusi tambahan bagi tim di sepertiga akhir lapangan, dan hal itu belum juga terwujud hingga saat ini.


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    Negosiasi yang menemui jalan buntu

    Winger asal Senegal, Iliman Ndiaye, yang membela klub Inggris Everton, menjadi target utama manajemen Al Hilal dalam beberapa pekan terakhir. Namun, negosiasi terbentur pada tuntutan finansial tinggi dari klub Inggris tersebut, yang bersikeras meminta kompensasi besar untuk melepas pemainnya.

    Pada saat yang sama, manajemen Al Hilal tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan sejumlah opsi lainnya, baik karena tingginya nilai transaksi maupun penolakan klub-klub untuk melepas bintang-bintang mereka sebelum musim dimulai.

    Hal ini terjadi di saat kebijakan pengeluaran di dalam klub-klub Saudi telah berubah dibandingkan dengan awal proyek Dana Investasi Publik, di mana transaksi kini tunduk pada perhitungan finansial yang lebih cermat. Kondisi inilah yang mempersulit tugas Al Hilal untuk merampungkan transfer berskala besar seperti ini.

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    Mimpi Inzaghi di Ujung Tanduk

    Berdasarkan perkembangan terkini, arah yang paling mungkin diambil di internal Al Hilal adalah tetap bertahan dengan skuad yang ada saat ini, serta menunda rencana untuk merekrut winger asing baru hingga bursa transfer musim dingin, alih-alih terjun dalam transfer berbiaya tinggi yang tidak sesuai dengan visi klub saat ini.

    Selain itu, hingga kini Al Hilal belum berhasil menemukan jalan keluar untuk kasus penyerang asal Uruguay Darwin Nunez, yang masih menempati satu slot dalam kuota pemain asing, dan hal ini mempersempit opsi klub untuk mendaftarkan pemain baru.

    Apabila Nunez masih bertahan hingga akhir bursa transfer, Al Hilal akan terpaksa mengarungi awal musim dengan skuad yang ada saat ini, sehingga impian Inzaghi untuk memperkuat sisi kanan tetap tertunda, sembari menanti langkah baru pada musim dingin atau perubahan mendadak pada hari-hari terakhir bursa transfer.

  • Pilihan sisi kanan

    Meski negosiasi dengan winger asing baru mengalami kebuntuan, Al Hilal tidak mengalami kekurangan pemain di posisi ini, karena mereka memiliki sejumlah opsi yang mampu mengisi sisi kanan pada musim baru.

    Pemain Brasil, Malcom, berada di urutan teratas dari nama-nama tersebut, meskipun masa depannya bersama tim masih belum pasti hingga saat ini, di tengah berlanjutnya spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya sebelum bursa transfer ditutup.

    Staf pelatih juga memiliki opsi lain, yaitu Sultan Mandash, yang mahir bermain di kedua sisi, di samping rekrutan baru Crysencio Summerville, yang mampu beralih ke sisi kanan bila diperlukan, ditambah bakat muda Prancis yang sedang menanjak, Simon Bouabre, yang menanti untuk mendapatkan peluang lebih besar guna membuktikan diri bersama tim utama.

    Meski banyak nama tersedia, Inzaghi berambisi mendatangkan winger spesialis yang memberikan tim beragam solusi, hal yang membuat gagasan untuk memperkuat posisi ini tetap terbuka, meski ditunda hingga periode transfer musim dingin.

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