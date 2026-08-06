Pukulan Telak: Apakah Al Hilal Mundur dari Impian Inzaghi di Bursa Transfer?

Tampaknya Al Hilal Saudi sudah semakin dekat untuk menutup bursa transfer musim panasnya tanpa memenuhi salah satu permintaan utama pelatih Italia mereka, Simone Inzaghi, setelah rencananya untuk memperkuat sisi kanan terbentur berbagai kendala finansial dan teknis yang rumit, sehingga transaksi yang dinanti-nanti itu berubah menjadi mimpi yang tertunda, setidaknya hingga musim dingin mendatang.
Al Hilal sebelumnya berhasil memperkuat lini kiri dengan merekrut pemain Belanda, Crysencio Summerville, tetapi Inzaghi berambisi menyempurnakan proyek serangannya dengan mendatangkan seorang pemain sayap kanan asing yang memberikan solusi tambahan bagi tim di sepertiga akhir lapangan, dan hal itu belum juga terwujud hingga saat ini.