Pukulan Telak: Apakah Al Hilal Mundur dari Impian Inzaghi di Bursa Transfer?

Winger asal Senegal, Iliman Ndiaye, yang membela klub Inggris Everton, menjadi target utama manajemen Al Hilal dalam beberapa pekan terakhir. Namun, negosiasi terbentur pada tuntutan finansial tinggi dari klub Inggris tersebut, yang bersikeras meminta kompensasi besar untuk melepas pemainnya.

Pada saat yang sama, manajemen Al Hilal tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan sejumlah opsi lainnya, baik karena tingginya nilai transaksi maupun penolakan klub-klub untuk melepas bintang-bintang mereka sebelum musim dimulai.

Hal ini terjadi di saat kebijakan pengeluaran di dalam klub-klub Saudi telah berubah dibandingkan dengan awal proyek Dana Investasi Publik, di mana transaksi kini tunduk pada perhitungan finansial yang lebih cermat. Kondisi inilah yang mempersulit tugas Al Hilal untuk merampungkan transfer berskala besar seperti ini.