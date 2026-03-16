Pukulan lain bagi Chelsea! Reece James mengalami cedera baru dan dipastikan harus absen cukup lama

Minggu lalu, James menandatangani kontrak baru berdurasi enam tahun bersama Chelsea, dan ia mengaku merasa kondisinya kini lebih baik.

"Saat ini saya berada dalam kondisi yang sangat baik, tubuh saya terasa prima. Saya bermain secara reguler, dua atau tiga pertandingan seminggu, dan saya hanya berusaha membantu tim sebanyak mungkin serta melakukan hal yang benar," katanya.

"Saya tumbuh di klub ini, ini adalah satu-satunya klub yang ingin saya bela. Saya telah memenangkan trofi besar di sini. Mengapa saya tidak memperpanjang kontrak? Ini adalah rumah saya, keluarga saya ada di sini. Klub ini berada di jalur yang tepat untuk kembali memenangkan trofi secara konsisten, dan saya yakin kita akan melakukannya. Itulah mengapa saya masih di sini dan memperpanjang kontrak.

"Klub ini adalah rumah saya, tempat yang saya cintai dan ingin saya tempati. Uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan dan tempat di mana saya ingin berada lebih berarti bagi saya, dan saya ingin menang di sini, dan kita akan menang di sini."