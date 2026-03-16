AFP
Pukulan lain bagi Chelsea! Reece James mengalami cedera baru dan dipastikan harus absen cukup lama
Musim James terganggu akibat masalah otot
Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh The Athletic, James kembali mengalami cedera otot paha belakang meskipun telah bermain penuh selama 90 menit dalam kekalahan 1-0 melawan Newcastle United di Stamford Bridge pada Sabtu lalu, sementara ia juga bermain penuh dalam kekalahan 5-2 melawan Paris Saint-Germain pada leg pertama babak 16 besar Rabu lalu. James absen dalam sesi latihan terbuka pada Senin menjelang leg kedua.
Meskipun The Athletic mengklaim James akan absen selama 'beberapa minggu', RMC Sport melaporkan bahwa cedera tersebut kemungkinan besar akan membuatnya absen selama dua bulan. Pelatih kepala Liam Rosenior akan memberikan kabar terbaru mengenai James saat ia berbicara kepada pers pada Senin malam, sementara manajer Inggris Thomas Tuchel kemungkinan akan mengungkapkan kekecewaannya atas berita ini saat ia bertemu dengan media pada Jumat.
Cedera hamstring yang kesepuluh bagi James
James kini telah mengalami total 10 cedera otot paha belakang yang berbeda sejak 2020. Bek kanan ini telah absen dalam total 136 pertandingan sepanjang karier profesionalnya akibat cedera dan masalah kebugaran.
Chelsea dan James telah bekerja keras untuk mengurangi beban kerja sang pemain selama beberapa musim terakhir, karena menyadari bahwa ia sangat rentan cedera. Ia hanya absen dalam lima pertandingan pada musim 2025-26 sebelum cedera terbarunya ini.
James bukanlah satu-satunya pemain Chelsea yang dilanda cedera musim ini, dengan gelandang serang Cole Palmer juga harus absen dalam beberapa pertandingan karena berbagai masalah. Palmer adalah salah satu dari beberapa bintang The Blues yang belum dapat menikmati manfaat dari masa libur musim penuh sejak 2023 karena telah bermain di turnamen internasional pada 2024 dan kemudian Piala Dunia Antarklub musim panas lalu.
Kontrak baru untuk pahlawan lokal
Minggu lalu, James menandatangani kontrak baru berdurasi enam tahun bersama Chelsea, dan ia mengaku merasa kondisinya kini lebih baik.
"Saat ini saya berada dalam kondisi yang sangat baik, tubuh saya terasa prima. Saya bermain secara reguler, dua atau tiga pertandingan seminggu, dan saya hanya berusaha membantu tim sebanyak mungkin serta melakukan hal yang benar," katanya.
"Saya tumbuh di klub ini, ini adalah satu-satunya klub yang ingin saya bela. Saya telah memenangkan trofi besar di sini. Mengapa saya tidak memperpanjang kontrak? Ini adalah rumah saya, keluarga saya ada di sini. Klub ini berada di jalur yang tepat untuk kembali memenangkan trofi secara konsisten, dan saya yakin kita akan melakukannya. Itulah mengapa saya masih di sini dan memperpanjang kontrak.
"Klub ini adalah rumah saya, tempat yang saya cintai dan ingin saya tempati. Uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan dan tempat di mana saya ingin berada lebih berarti bagi saya, dan saya ingin menang di sini, dan kita akan menang di sini."
Chelsea harus berjuang keras untuk menyelamatkan musim ini
Chelsea mengalami pekan yang penuh gejolak, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mereka kemungkinan besar akan tersingkir dari Liga Champions oleh PSG, sementara hasil pertandingan akhir pekan lalu membuat mereka berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier dan kini tertinggal enam poin dari Manchester United yang berada di posisi ketiga.
Mereka akan bertandang ke Everton pada Sabtu sebelum jeda internasional, sebelum kembali beraksi di kandang melawan Port Vale, tim yang sedang berjuang di League One, pada perempat final Piala FA pada 4 April. Ini merupakan peluang paling realistis bagi The Blues untuk meraih trofi musim ini.
Sementara itu, Liga Premier mengonfirmasi pada Senin pagi bahwa Chelsea dikenai larangan transfer akademi dan denda besar karena pelanggaran peraturan keuangan saat Roman Abramovich masih menjadi pemilik. Namun, klub hanya menerima larangan transfer pemain senior yang ditangguhkan dan tidak akan dikenai pengurangan poin. Penyelidikan FA masih berlangsung.
