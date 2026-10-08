Setelah bekerja sepanjang jeda di Pinetina, mantan pemain Liverpool itu menjadi salah satu kepastian bagi Chivu untuk laga yang pada Sabtu sore pukul 18.00 akan menandai kembalinya Inter beraksi di liga setelah jeda.

Namun, hal itu tidak akan terjadi dan pelatih Rumania itu terpaksa meninjau ulang rencananya. Calhanoglu dipastikan akan menempati pos di tengah lapangan, dan Henrik Mkhitaryan juga hampir pasti mendapat kesempatan sebagai starter setelah ia pun berlatih penuh selama tiga pekan di Appiano Gentile. Posisi Jones harus diisi oleh salah satu pemain yang kembali dari tugas bersama tim nasional masing-masing, dan Nicolò Barella saat ini jelas menjadi kandidat nomor satu.