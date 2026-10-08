Kabar buruk datang untuk Cristian Chivu dari ruang perawatan Appiano Gentile. Setelah kabar sangat baik dalam beberapa hari terakhir yang praktis membuat hampir seluruh skuad semakin dekat dengan kepulihan penuh untuk kembali beraktivitas usai jeda (hanya Stones yang masih berada dalam fase pemulihan kondisi fisik), hari ini Curtis Jones terhenti karena masalah otot. Cedera pemain Inggris itu terjadi pada paha dan akan membuatnya menepi dari lapangan untuk periode yang tidak singkat.
Pukulan bagi Inter, Curtis Jones cedera: berapa lama ia akan menepi dan siapa yang bermain menggantikannya melawan Parma
SIAP MENJADI STARTER
Setelah bekerja sepanjang jeda di Pinetina, mantan pemain Liverpool itu menjadi salah satu kepastian bagi Chivu untuk laga yang pada Sabtu sore pukul 18.00 akan menandai kembalinya Inter beraksi di liga setelah jeda.
Namun, hal itu tidak akan terjadi dan pelatih Rumania itu terpaksa meninjau ulang rencananya. Calhanoglu dipastikan akan menempati pos di tengah lapangan, dan Henrik Mkhitaryan juga hampir pasti mendapat kesempatan sebagai starter setelah ia pun berlatih penuh selama tiga pekan di Appiano Gentile. Posisi Jones harus diisi oleh salah satu pemain yang kembali dari tugas bersama tim nasional masing-masing, dan Nicolò Barella saat ini jelas menjadi kandidat nomor satu.
PERNYATAAN RESMI
Curtis Jones menjalani pemeriksaan klinis dan instrumental pagi ini di Istituto Humanitas, Rozzano.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan miofasial pada otot adduktor paha kanan.
Kondisinya akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan.
Absen lama?
Iritasi bukanlah cedera, tetapi untuk otot yang sedemikian sensitif dan juga melibatkan beberapa bagian lain, kehati-hatian akan diperlukan.
Kecuali ada kejutan, selain sudah pasti absen melawan Parma dan pada Selasa 13 Oktober kontra Bruges di Liga Champions, gelandang itu akan terpaksa menepi selama sekitar satu bulan. Sangat sulit baginya untuk bisa tersedia untuk derby yang dijadwalkan pada 31 Oktober, sementara harapan klub adalah bisa mendapatkannya kembali untuk laga terakhir sebelum jeda melawan Como.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami