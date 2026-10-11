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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Puasa panjang: bintang Barcelona mencari golnya yang hilang

FEATURES
D. Olmo
LaLiga
Barcelona
Spanyol

Gol yang tak hadir menambah tekanan pada bintang Barcelona

Dani Olmo, bintang Barcelona, menciptakan banyak peluang, tetapi dia belum mencetak gol sejak Maret lalu, dan dia perlu melepaskan beban tersebut.

Dani Olmo mencetak 12 gol pada musim pertamanya bersama Barcelona, sementara dia mencetak 8 gol pada musim lalu.

Meski dia bukan penyerang haus gol secara alami, karena itu bukan peran utamanya, dia memiliki kemampuan besar untuk masuk ke area-area berbahaya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Olmo saat ini sedang menjalani periode paceklik gol, yang dia tebus melalui assist, dengan 3 assist yang dia berikan musim ini, di samping visi bermainnya yang istimewa, kemampuan merebut bola, serta kontribusinya dalam membantu rekan-rekannya menemukan ruang yang tepat untuk bergerak.

Namun jelas bahwa Olmo perlu mengembalikan insting mencetak golnya, satu kali saja, untuk melepaskan beban karena belum merayakan gol yang bertanda tangan dirinya, sebab dia menciptakan peluang dan mendapatkan peluang, dan yang tersisa hanyalah agar keberuntungan kembali menyertainya dalam penyelesaian tembakan dan penuntasan serangan.

Pada pertandingan Sabtu melawan Getafe, Dani Olmo melepaskan dua tembakan, salah satunya mengarah ke antara kedua tiang dan mistar gawang, tetapi kiper David Soria menepisnya dengan intervensi luar biasa.

Total tembakan Olmo musim ini mencapai 12 tembakan, di antaranya 5 tembakan pada pertandingan Liga Champions melawan Feyenoord, sementara secara keseluruhan 5 tembakan mengarah ke gawang.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rentetan paceklik gol yang hampir mencapai 7 bulan

    Terutama dalam laga-laga terakhir, dan meski tetap mempertahankan level penampilan yang baik, terlihat jelas bahwa Dani Olmo sedang mencari gol tersebut, gol yang akan mengakhiri masa paceklik dan mengembalikan segalanya ke jalur normal.

    Raut wajahnya mengungkap banyak hal, ketika ia berhadapan dengan kiper seperti David Soria, penjaga gawang Getafe, yang menggagalkan peluangnya mencetak gol dengan intervensi luar biasa.

    Gol terakhir Olmo dengan kostum Barcelona terjadi pada 15 Maret lalu, saat menghadapi Sevilla, ketika ia melesat ke arah gawang memanfaatkan umpan Marc Bernal, lalu melepaskan tendangan mendatar dengan kaki kanannya yang bersarang di jala.

    Olmo merayakan gol itu dengan kegembiraan besar, karena itu adalah gol ketiga dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 5-2.

    Dan sekarang, pemain tersebut berharap bisa mengulangi perasaan itu, setelah menjalani 22 pertandingan dengan kostum klub Katalan itu sejak hari tersebut, di mana ia tampil dalam menit-menit bermain, tanpa mampu mencetak gol kembali.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Olmo juga tak mampu menjebol gawang dengan seragam Spanyol

    Olmo juga tidak mampu melepaskan diri dari beban tersebut saat tampil bersama timnas Spanyol.

    Dani Olmo memiliki catatan gol yang cukup baik, setelah mencetak 12 gol dalam 61 pertandingan dengan kostum timnas Spanyol. Ia secara konsisten menampilkan performa tinggi dan mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Luis de la Fuente.

    Gol terakhirnya bersama timnas Spanyol tercipta pada 18 November 2025, dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Turki yang digelar di Stadion La Cartuja dan berakhir dengan skor 2-2, setelah ia memanfaatkan umpan dari Marc Cucurella.

    Sejak tanggal tersebut, Olmo terus menyumbangkan assist bersama timnas, dengan total mencapai 6 assist.

    Dani Olmo akan mendapatkan kesempatan berikutnya untuk mengakhiri rentetan negatif ini pada Selasa mendatang, ketika Barcelona menghadapi Galatasaray di Liga Champions.

    Sementara gol terakhir Dani Olmo di kompetisi Eropa dengan kostum Barcelona ia cetak pada 21 Januari tahun ini di Praha.

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