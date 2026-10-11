Puasa panjang: bintang Barcelona mencari golnya yang hilang

Dani Olmo, bintang Barcelona, menciptakan banyak peluang, tetapi dia belum mencetak gol sejak Maret lalu, dan dia perlu melepaskan beban tersebut.

Dani Olmo mencetak 12 gol pada musim pertamanya bersama Barcelona, sementara dia mencetak 8 gol pada musim lalu.

Meski dia bukan penyerang haus gol secara alami, karena itu bukan peran utamanya, dia memiliki kemampuan besar untuk masuk ke area-area berbahaya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Olmo saat ini sedang menjalani periode paceklik gol, yang dia tebus melalui assist, dengan 3 assist yang dia berikan musim ini, di samping visi bermainnya yang istimewa, kemampuan merebut bola, serta kontribusinya dalam membantu rekan-rekannya menemukan ruang yang tepat untuk bergerak.

Namun jelas bahwa Olmo perlu mengembalikan insting mencetak golnya, satu kali saja, untuk melepaskan beban karena belum merayakan gol yang bertanda tangan dirinya, sebab dia menciptakan peluang dan mendapatkan peluang, dan yang tersisa hanyalah agar keberuntungan kembali menyertainya dalam penyelesaian tembakan dan penuntasan serangan.

Pada pertandingan Sabtu melawan Getafe, Dani Olmo melepaskan dua tembakan, salah satunya mengarah ke antara kedua tiang dan mistar gawang, tetapi kiper David Soria menepisnya dengan intervensi luar biasa.

Total tembakan Olmo musim ini mencapai 12 tembakan, di antaranya 5 tembakan pada pertandingan Liga Champions melawan Feyenoord, sementara secara keseluruhan 5 tembakan mengarah ke gawang.