Jaga Fisik Pemain, PSIM Sesuaikan Jadwal Latihan Selama Ramadan Dan Tak Ada Libur Awal Puasa

Manajer PSIM Razzi Taruna memberikan penjelasan mendetail mengenai perubahan strategis ini. Ia menyadari bahwa kenyamanan pemain dalam beribadah akan berkorelasi langsung dengan ketenangan mental mereka saat bertanding.

“Kemarin kami banyak latihan pagi dikarenakan sore biasanya hujan di Jogja. Jadi untuk mengantisipasi kita latihan di kondisi hujan deras, makanya banyak dipindahkan ke pagi,” ujar Razzi membuka penjelasan mengenai situasi tim dalam beberapa pekan terakhir.

Ia kemudian melanjutkan mengenai kebijakan baru yang akan diterapkan mulai pekan ini. “Namun, khusus untuk memasuki bulan puasa ini, jadwal latihan resmi kami kembalikan lagi ke sore hari agar lebih kondusif bagi seluruh tim,” tegasnya.

Pergeseran waktu ini dihitung secara cermat. Tim pelatih tidak ingin sesi latihan selesai terlalu jauh dari waktu berbuka, yang bisa menyiksa pemain yang kehausan, namun juga tidak ingin waktu latihan terlalu singkat sehingga materi taktik tidak tersampaikan.

“Jika biasanya kami sudah mulai berlatih pada pukul 15:30 WIB, sekarang kami geser sedikit menjadi pukul 16:00 WIB untuk mengakomodasi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sehingga saat sesi latihan berakhir, waktunya bisa langsung bertepatan dengan jam buka puasa,” jelas Razzi. Dengan skema ini, pemain bisa langsung mendapatkan asupan nutrisi dan hidrasi segera setelah pendinginan selesai.