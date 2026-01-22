Diduga Lakukan "Perdagangan Manusia", Bintang PSG Diseret Ke Pengadilan

Menurut laporan Paris Match, Lucas Hernandez dan istrinya, Victoria Triay, mempekerjakan satu keluarga asal Kolombia—terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak—selama lebih dari satu tahun, dari September 2024 hingga November 2025. Keluarga tersebut disebut menjalankan berbagai tugas di lingkungan Hernandez, mulai dari keamanan, kebersihan, memasak, hingga mengasuh anak.

Dalam pengaduan yang diajukan, Hernandez dituduh mempekerjakan mereka tanpa izin kerja maupun kontrak resmi. Selain itu, keluarga tersebut diklaim tidak didaftarkan dalam sistem jaminan sosial Prancis, sementara seluruh pembayaran dilakukan secara tunai. Jam kerja mereka disebut sangat panjang, berkisar antara 72 hingga 84 jam per pekan tanpa hari libur.

Laporan tersebut juga memuat tuduhan serius lain, yakni bahwa keluarga tersebut diberikan identitas palsu asal Spanyol dan diminta menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) pada Februari 2025.