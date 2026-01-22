Getty Images Sport
Diduga Lakukan "Perdagangan Manusia", Bintang PSG Diseret Ke Pengadilan
Bintang PSG dituduh melakukan perdagangan manusia
Menurut laporan Paris Match, Lucas Hernandez dan istrinya, Victoria Triay, mempekerjakan satu keluarga asal Kolombia—terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak—selama lebih dari satu tahun, dari September 2024 hingga November 2025. Keluarga tersebut disebut menjalankan berbagai tugas di lingkungan Hernandez, mulai dari keamanan, kebersihan, memasak, hingga mengasuh anak.
Dalam pengaduan yang diajukan, Hernandez dituduh mempekerjakan mereka tanpa izin kerja maupun kontrak resmi. Selain itu, keluarga tersebut diklaim tidak didaftarkan dalam sistem jaminan sosial Prancis, sementara seluruh pembayaran dilakukan secara tunai. Jam kerja mereka disebut sangat panjang, berkisar antara 72 hingga 84 jam per pekan tanpa hari libur.
Laporan tersebut juga memuat tuduhan serius lain, yakni bahwa keluarga tersebut diberikan identitas palsu asal Spanyol dan diminta menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) pada Februari 2025.
- AFP
Pernyataan resmi Hernandez
Menanggapi tuduhan tersebut, Hernandez mengeluarkan pernyataan resmi sebagaimana dikutip Reuters. Bintang PSG itu serta sang istri membantah segala tuduhan dan menegaskan bahwa mereka bertindak dengan itikad baik.
“Kami membuka rumah dan kehidupan kami untuk orang-orang yang memperkenalkan diri sebagai teman, yang meminta kebaikan hati kami dan kepada siapa kami benar-benar memiliki rasa sayang,” bunyi pernyataan tersebut. “Mereka berbagi kehidupan kami dengan rasa hormat dan martabat. Kami membantu dan mendukung mereka, serta mempercayai ketika mereka mengatakan sedang mengurus legalitas status mereka. Kepercayaan itu dikhianati.”
Hernandez dan Triay juga menyebut bahwa mereka dimanipulasi oleh kisah-kisah emosional dan tidak pernah berniat melakukan pelanggaran. “Kami bertindak sebagai manusia, dan belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa rasa empati bisa disalahgunakan,” lanjut pernyataan itu.
Kilas balik karier Lucas Hernandez
Lucas Hernandez memulai karier profesionalnya di Atletico Madrid dan menembus tim utama bersama sang adik, Theo Hernandez. Pada 2019, ia pindah ke Bayern Munich dalam transfer senilai €80 juta dan menghabiskan empat musim di Jerman, meraih berbagai gelar termasuk Bundesliga, DFB-Pokal, dan Liga Champions.
Ia kemudian bergabung dengan PSG pada 2023 dan kembali menambah koleksi trofi domestiknya. Di level internasional, Hernandez telah mencatat lebih dari 40 caps bersama timnas Prancis, menjadi bagian dari skuad juara Piala Dunia 2018 serta runner-up edisi 2022.
Apa selanjutnya?
Kuasa hukum pihak penggugat, Lola Dubois, menyebut kepada Paris Match bahwa kasus ini menunjukkan adanya “niat kriminal”, mengingat durasi kejadian dan jumlah orang yang terlibat. Kantor kejaksaan Versailles kini akan melanjutkan penyelidikan, sementara Hernandez dan Triay tetap bersikukuh menyangkal segala bentuk kesalahan.
Iklan