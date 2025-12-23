(C)Getty Images
SUDAH GILA!? PSG Siap Beri Kontrak Yang BELUM PERNAH ADA SEBELUMNYA Dalam Sejarah Sepakbola Untuk Luis Enrique!
Era penentu Enrique di Paris
Di bawah bimbingan Luis Enrique, PSG mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka musim lalu, akhirnya menghapus hambatan psikologis yang telah membayangi klub selama lebih dari satu dekade. Itu adalah terobosan yang mengubah persepsi sepak bola Paris di seluruh Eropa dan mengokohkan status Luis Enrique sebagai arsitek era baru. Dari 143 pertandingan di semua kompetisi, Enrique mencatatkan 98 kemenangan, 26 hasil imbang, dan hanya 19 kekalahan, persentase kemenangan sebesar 68,53 persen. Tingkat konsistensi itu telah diterjemahkan menjadi trofi, termasuk kemenangan Piala Interkontinental melawan Flamengo, yang dilatih oleh mantan bek Chelsea Filipe Luís, untuk menutup tahun 2025 yang hampir sempurna. Satu-satunya cacat terjadi Juli lalu, ketika Chelsea yang dipimpin Enzo Maresca menggagalkan PSG meraih pencapaian sempurna di Piala Dunia Klub. Bahkan kemunduran itu pun sedikit sekali mengurangi kesan bahwa ini adalah tim yang beroperasi pada puncak kekuatannya.
Kontrak di luar konvensi
Dengan kontrak Luis Enrique saat ini yang akan berakhir pada tahun 2027, PSG sudah bergerak untuk mengamankan masa depannya. Menurut laporan dari Diario AS, klub serius mengeksplorasi ide untuk menawarkan "kontrak seumur hidup", sebuah konsep yang belum pernah terlihat sebelumnya di level elit sepak bola Eropa. Tokoh senior di dalam klub dikabarkan sangat senang dengan pekerjaan Luis Enrique dan semakin yakin bahwa ia harus menjadi pengawal jangka panjang visi olahraga PSG. Lebih dari sekadar pelatih, ia dipandang sebagai pilar masa depan identitas klub, seseorang yang mampu mempertahankan kesuksesan daripada sekadar memberikannya dalam ledakan singkat.
Keyakinan itu diperkuat akhir pekan lalu saat PSG melaju ke babak berikutnya dari Piala Prancis dengan kemenangan 4-0 atas tim divisi lima Vendee Fontenay Foot. Gol-gol dari Desire Doue dan Ousmane Dembélé, serta dua gol dari Gonçalo Ramos, memastikan tidak ada kejutan. Setelah itu, Luis Enrique menyampaikan nada yang mencampur kepuasan dengan profesionalisme.
Dia berkata: "Senang bermain di Piala, di stadion dengan suasana seperti ini. Itu adalah perayaan, dan kami bermain dengan serius. Sulit ketika Anda bermain melawan tim dengan level yang sangat berbeda. Ada perbedaan besar, tetapi saya pikir kami mempersiapkan pertandingan dengan baik dan para pemain bermain sangat baik."
Menganalisis kesuksesan klub pada tahun 2025, Luis Enrique menambahkan: "Ini bersejarah bagi klub. Biasanya, tinjauan menunggu sampai akhir musim, karena kami berada di musim 2025-2026. Ini tidak bisa menjadi waktu untuk tinjauan, tetapi jika kita hanya memikirkan tahun kalender 2025, jelas bahwa ini bersejarah bagi klub, bagi warga Paris. Kami senang. Tetapi kami juga senang untuk liburan Natal. Ini baik bagi kami untuk memiliki waktu pemulihan ini. Tetapi setelah liburan, kami akan senang untuk kembali dan memikirkan apa yang tersisa dari musim ini."
Kebebasan, disiplin, dan keyakinan kunci keberhasilan PSG
Yang terpenting, Luis Enrique telah menemukan di PSG lingkungan yang sangat cocok dengan filosofi sepak bolanya. Diberdayakan oleh hierarki klub, ia telah menanamkan kepercayaan yang tak tergoyahkan pada kerja keras dan tanggung jawab kolektif, nilai-nilai yang tidak selalu diterima secara universal di ruang ganti yang penuh bintang. Kepergian Kylian Mbappe ke Real Madrid menjadi titik balik. Bebas dari daya tarik satu superstar, Luis Enrique menemukan keseimbangan yang sebelumnya sulit dicapai PSG pada musim 2024-25. Hasilnya sejak saat itu sangat meyakinkan.
Otoritasnya absolut. Luis Enrique menunjukkan kesediaan untuk mencadangkan pemain manapun, terlepas dari reputasi, menegaskan prinsip bahwa tidak ada individu yang lebih tinggi dari tim. Beberapa pemain berkembang di bawah tantangan tersebut. Dembélé, yang sebelumnya diragukan konsistensinya, telah berkembang sedemikian rupa sehingga ia meraih Ballon d’Or dan penghargaan Pemain Terbaik Pria FIFA di bawah bimbingan Luis Enrique. Yang lain telah belajar dengan cara yang sulit. Bakat seperti Bradley Barcola dan Khvicha Kvaratskhelia kini memahami bahwa usaha selektif hanya akan membawa mereka ke bangku cadangan.
Tantangan yang masih ada di PSG
Terlepas dari trofi, dua ujian besar menanti. Yang pertama adalah mengamankan masa depan jangka panjang Luis Enrique dan meresmikan kemitraan yang ingin dijadikan permanen oleh PSG. Yang kedua adalah memastikan bahwa pemain kunci, dimulai dengan Vitinha, terus berkomitmen pada pengejaran kesuksesan yang tanpa henti. PSG tahu bahwa tugas tersebut tidak akan mudah. Kesuksesan yang berkelanjutan menarik perhatian, dan klub yang akhirnya menemukan formula harus sekarang bekerja untuk melindunginya dengan mengikat superstar mereka ke dalam kontrak yang lebih panjang, sehingga mereka tetap terlindungi dari calon pelamar di masa depan.
