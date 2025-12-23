SUDAH GILA!? PSG Siap Beri Kontrak Yang BELUM PERNAH ADA SEBELUMNYA Dalam Sejarah Sepakbola Untuk Luis Enrique!

Dengan kontrak Luis Enrique saat ini yang akan berakhir pada tahun 2027, PSG sudah bergerak untuk mengamankan masa depannya. Menurut laporan dari Diario AS, klub serius mengeksplorasi ide untuk menawarkan "kontrak seumur hidup", sebuah konsep yang belum pernah terlihat sebelumnya di level elit sepak bola Eropa. Tokoh senior di dalam klub dikabarkan sangat senang dengan pekerjaan Luis Enrique dan semakin yakin bahwa ia harus menjadi pengawal jangka panjang visi olahraga PSG. Lebih dari sekadar pelatih, ia dipandang sebagai pilar masa depan identitas klub, seseorang yang mampu mempertahankan kesuksesan daripada sekadar memberikannya dalam ledakan singkat.

Keyakinan itu diperkuat akhir pekan lalu saat PSG melaju ke babak berikutnya dari Piala Prancis dengan kemenangan 4-0 atas tim divisi lima Vendee Fontenay Foot. Gol-gol dari Desire Doue dan Ousmane Dembélé, serta dua gol dari Gonçalo Ramos, memastikan tidak ada kejutan. Setelah itu, Luis Enrique menyampaikan nada yang mencampur kepuasan dengan profesionalisme.

Dia berkata: "Senang bermain di Piala, di stadion dengan suasana seperti ini. Itu adalah perayaan, dan kami bermain dengan serius. Sulit ketika Anda bermain melawan tim dengan level yang sangat berbeda. Ada perbedaan besar, tetapi saya pikir kami mempersiapkan pertandingan dengan baik dan para pemain bermain sangat baik."

Menganalisis kesuksesan klub pada tahun 2025, Luis Enrique menambahkan: "Ini bersejarah bagi klub. Biasanya, tinjauan menunggu sampai akhir musim, karena kami berada di musim 2025-2026. Ini tidak bisa menjadi waktu untuk tinjauan, tetapi jika kita hanya memikirkan tahun kalender 2025, jelas bahwa ini bersejarah bagi klub, bagi warga Paris. Kami senang. Tetapi kami juga senang untuk liburan Natal. Ini baik bagi kami untuk memiliki waktu pemulihan ini. Tetapi setelah liburan, kami akan senang untuk kembali dan memikirkan apa yang tersisa dari musim ini."