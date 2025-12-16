PSG Setuju Bayar €60 Juta Ke Kylian Mbappe, Tapi Masih Buka Peluang Banding Usai Kalah Di Pengadilan

Sengketa finansial yang panjang dan sengit antara Paris Saint-Germain dan mantan bintangnya, Mbappe, telah mencapai tonggak hukum yang signifikan. Pengadilan Industri di Paris memenangkan striker Real Madrid tersebut, memerintahkan juara Prancis itu membayar jumlah melebihi €60 juta dalam bentuk gaji dan bonus yang belum dibayarkan.

Namun, meski putusan pengadilan sudah jelas, klub mengeluarkan respons menantang. Mereka menyiratkan, sekalipun akan membayar jumlah tersebut segera, perang hukum mungkin akan berlanjut di pengadilan banding.

Putusan yang disampaikan pada hari Selasa membenarkan klaim Mbappe bahwa ia secara salah tidak digaji selama tiga bulan dan kehilangan berbagai bonus selama bulan-bulan terakhir kariernya yang retak di Parc des Princes. Meski pembayaran tersebut dapat dilaksanakan segera, reaksi PSG menunjukkan bahwa kepahitan perpisahan itu belum hilang.