Barcelona Kecolongan! PSG Resmi Bajak 'Permata' La Masia Dro Fernandez, Joan Laporta Murka Merasa Dikhianati

Bagi pendukung Barcelona, narasi ini sangat familiar dan menyakitkan. PSG memiliki sejarah menargetkan jajaran pemain muda Barcelona, sama seperti saat membajak Xavi Simons dari akademi muda pada 2019, serta rekor transfer dunia Neymar yang secara fundamental mengubah pasar transfer.

Biaya €8,2 juta mewakili pengeluaran yang signifikan untuk pemain dengan hanya segelintir penampilan senior, menyoroti betapa tingginya penilaian tim rekrutmen di Parc des Princes terhadap Fernandez.

Bagi PSG, mengamankan talenta yang telah mencicipi sepakbola Liga Champions dan mampu bersaing di LaLiga adalah kudeta besar, sesuai dengan strategi terbaru mereka untuk merekrut talenta muda elite daripada sekadar superstar mapan.

Sebaliknya, bagi Barcelona, biaya tersebut tidak banyak memberi hiburan. Sementara kesulitan keuangan klub didokumentasikan dengan baik, kehilangan bakat lokal (homegrown) yang sudah berkontribusi pada tim utama dengan jumlah yang relatif kecil adalah pukulan olahraga yang tidak dapat segera diperbaiki dengan uang.

"Sebagai pelatih, apa yang kami lakukan adalah memberikan kepercayaan kepada para pemain," kata Hansi Flick ketika laporan tentang kemungkinan kepindahan pertama kali muncul minggu lalu. "Anda mencoba percaya pada mereka agar mereka tumbuh... Saya ingin menunggu ini menjadi masa lalu. Jika dia memutuskan untuk pindah klub, maka kami akan menanganinya. Sekarang bukan waktunya."