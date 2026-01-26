Getty Images
Barcelona Kecolongan! PSG Resmi Bajak 'Permata' La Masia Dro Fernandez, Joan Laporta Murka Merasa Dikhianati
PSG Konfirmasi Transfer
PSG mengonfirmasi pada Senin (26/1) bahwa Fernandez telah merampungkan kepindahannya dari Barcelona. Gelandang tersebut akan mengenakan nomor punggung 27 dan menandatangani kontrak hingga 2030.
Dia mengatakan kepada media klub: "Saya sangat senang dan sangat bangga bisa bergabung dengan Paris Saint-Germain. Ini adalah momen kebanggaan besar bagi saya dan keluarga saya. PSG adalah klub besar yang saya ikuti sejak kecil dan tempat di mana beberapa legenda hebat membuat sejarah. Saat ini, saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk bermain dan memberikan segalanya untuk seragam ini."
Laporta Kecam Pengkhianatan Kepercayaan
Hubungan antara Barcelona dan PSG memang sudah dingin selama bertahun-tahun, dan suhu memanas dengan kepergian gelandang serang potensial ini.
Transfer tersebut tentu menyisakan rasa pahit bagi presiden Barcelona, Laporta. Berbicara kepada Catalunya Radio, Laporta tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengungkapkan bahwa klub yakin mereka memiliki rencana konkret untuk mengamankan masa depan jangka panjang Fernandez di Camp Nou begitu ia mencapai usia dewasa.
"Kami akan berbicara ketika semuanya ditutup," kata Laporta. "Ini adalah situasi yang tidak menyenangkan. Kami bisa saja mengarahkan kembali situasi ini seperti yang telah diusulkan, tetapi ini mengejutkan karena kami telah menyepakati solusi baru dengan Dro ketika dia berusia 18 tahun. Anehnya, agennya memberi tahu kami bahwa dia tidak akan dapat memenuhi apa yang disepakati."
Kenaikan Meteorik Terhenti di Camp Nou
Rasa kehilangan di Barcelona diperparah oleh kemajuan pesat yang dibuat Fernandez selama enam bulan terakhir. Gelandang itu dipromosikan dengan cepat ke tim utama, menandakan niat klub untuk menjadikannya sebagai landasan proyek masa depan mereka.
Fernandez dimasukkan dalam skuad senior untuk tur pramusim Barcelona di Korea Selatan, sebuah tonggak penting yang memungkinkannya berlatih bersama bintang-bintang elite klub. Dia tidak perlu menunggu lama untuk debut kompetitifnya, mengukir debut LaLiga pada September dalam kemenangan 2-1 yang sulit melawan Real Sociedad.
Kariernya terus melonjak pada Oktober ketika ia diserahi debut Liga Champions. Fernandez memanfaatkan kesempatan itu, menyumbang satu assist dalam kemenangan telak 6-1 atas Olympiakos. Hingga saat ini, ia telah membuat lima penampilan senior untuk Blaugrana, empat di antaranya di LaLiga. Bagi seorang pemain yang memberi dampak begitu cepat pada tim utama, hanya untuk pergi di tengah musim terobosannya, merupakan kegagalan retensi yang signifikan bagi klub Catalan.
PSG Kembali Gerogoti La Masia
Bagi pendukung Barcelona, narasi ini sangat familiar dan menyakitkan. PSG memiliki sejarah menargetkan jajaran pemain muda Barcelona, sama seperti saat membajak Xavi Simons dari akademi muda pada 2019, serta rekor transfer dunia Neymar yang secara fundamental mengubah pasar transfer.
Biaya €8,2 juta mewakili pengeluaran yang signifikan untuk pemain dengan hanya segelintir penampilan senior, menyoroti betapa tingginya penilaian tim rekrutmen di Parc des Princes terhadap Fernandez.
Bagi PSG, mengamankan talenta yang telah mencicipi sepakbola Liga Champions dan mampu bersaing di LaLiga adalah kudeta besar, sesuai dengan strategi terbaru mereka untuk merekrut talenta muda elite daripada sekadar superstar mapan.
Sebaliknya, bagi Barcelona, biaya tersebut tidak banyak memberi hiburan. Sementara kesulitan keuangan klub didokumentasikan dengan baik, kehilangan bakat lokal (homegrown) yang sudah berkontribusi pada tim utama dengan jumlah yang relatif kecil adalah pukulan olahraga yang tidak dapat segera diperbaiki dengan uang.
"Sebagai pelatih, apa yang kami lakukan adalah memberikan kepercayaan kepada para pemain," kata Hansi Flick ketika laporan tentang kemungkinan kepindahan pertama kali muncul minggu lalu. "Anda mencoba percaya pada mereka agar mereka tumbuh... Saya ingin menunggu ini menjadi masa lalu. Jika dia memutuskan untuk pindah klub, maka kami akan menanganinya. Sekarang bukan waktunya."
Fernandez Mulai Babak Baru
Fernandez sekarang akan berusaha memantapkan dirinya dalam skuad Luis Enrique dan membuat dampak di Ligue 1. Tantangan langsung bagi Fernandez adalah beradaptasi dengan liga baru dan bahasa baru, tetapi penampilannya di musim gugur menunjukkan bahwa ia memiliki temperamen untuk menangani tekanan.
Sementara itu, Barcelona sekarang harus melakukan penyelidikan internal tentang bagaimana "apa yang disepakati" dibiarkan runtuh begitu saja, membuat mereka tidak berdaya untuk menghentikan bintang akademi lain berjalan keluar pintu.
