Alan Shearer: Hanya Ada Satu Tim Yang Bisa Hentikan Arsenal Juara Liga Champions...

Arsenal melanjutkan start sempurna mereka di Liga Champions dengan menang meyakinkan 3-1 atas Inter Milan pada matchday ketujuh, Rabu (21/1) dini hari WIB. Hasil tersebut membuat The Gunners unggul enam poin di puncak klasemen fase liga dan memastikan tempat di fase gugur.

Gol-gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Jesus yang mengemas brace yang diselingi sepakan keras Petar Sucic pada menit ke-18. Viktor Gyokeres kemudian menambah gol ketiga untuk mengunci kemenangan di armada Mikel Arteta di San Siro.

Performa impresif ini sejalan dengan kondisi The Gunners di kompetisi domestik. Arsenal kini memimpin klasemen Liga Inggris dengan keunggulan tujuh poin atas Manchester City dan Aston Villa selaku pesaing terdekat mereka.

Namun, dominasi tersebut belum sepenuhnya menghapus bayang-bayang kegagalan masa lalu. Arsenal berkali-kali gagal menuntaskan musim dengan trofi di era Arteta, termasuk tiga kali finis sebagai runner-up liga secara beruntun.