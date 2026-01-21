Getty Images
Alan Shearer: Hanya Ada Satu Tim Yang Bisa Hentikan Arsenal Juara Liga Champions...
Arsenal taklukkan Inter Milan
Arsenal melanjutkan start sempurna mereka di Liga Champions dengan menang meyakinkan 3-1 atas Inter Milan pada matchday ketujuh, Rabu (21/1) dini hari WIB. Hasil tersebut membuat The Gunners unggul enam poin di puncak klasemen fase liga dan memastikan tempat di fase gugur.
Gol-gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Jesus yang mengemas brace yang diselingi sepakan keras Petar Sucic pada menit ke-18. Viktor Gyokeres kemudian menambah gol ketiga untuk mengunci kemenangan di armada Mikel Arteta di San Siro.
Performa impresif ini sejalan dengan kondisi The Gunners di kompetisi domestik. Arsenal kini memimpin klasemen Liga Inggris dengan keunggulan tujuh poin atas Manchester City dan Aston Villa selaku pesaing terdekat mereka.
Namun, dominasi tersebut belum sepenuhnya menghapus bayang-bayang kegagalan masa lalu. Arsenal berkali-kali gagal menuntaskan musim dengan trofi di era Arteta, termasuk tiga kali finis sebagai runner-up liga secara beruntun.
Mampukan Arsenal lepas kutukan?
Sudah 22 tahun sejak Arsenal terakhir kali menjuarai Liga Inggris, tepatnya saat skuad legendaris “Invincibles” di bawah Arsene Wenger juara EPL tanpa satu kali pun kalah. Penantian panjang itu menjadi beban sekaligus motivasi bagi skuad Arteta saat ini.
Di Liga Champions, pencapaian terbaik Arsenal masih sebatas final 2006, ketika mereka kalah dari Barcelona. Musim ini, peluang untuk menghapus sejarah menyakitkan tersebut terasa semakin nyata mengingat konsistensi performa yang ditunjukkan Declan Rice cs.
Meski begitu, Alan Shearer menilai ada satu tim yang masih berada selangkah di depan Arsenal di Eropa. PSG, sang juara bertahan, dinilai memiliki kedalaman skuad dan pengalaman yang cukup untuk kembali melaju hingga partai puncak. Shearer bahkan memprediksi bahwa jika Arsenal ingin mengangkat trofi, mereka kemungkinan besar harus melewati hadangan PSG di momen paling krusial.
PSG yang bisa hentikan Arsenal?
“Tidak diragukan lagi, Arsenal malam ini punya peluang besar untuk berada di sana,” kata Shearer dalam siaran Liga Champions Amazon Prime sebelum The Gunners mengalahkan Inter. “Tapi melihat apa yang dilakukan PSG musim lalu dan kualitas pemain yang mereka miliki, saya sedikit lebih menjagokan PSG. Tapi Arsenal tidak jauh di belakang."
Ketika ditanya siapa yang akan dikalahkan PSG di final, Shearer menjawab lugas, “Mungkin Arsenal.”
"Dengan kepercayaan diri dan keyakinan Arsenal saat ini, ditambah kalian juga sudah melihat jumlah pemain yang sempat absen dari skuad tapi mereka tetap terlihat sangat kuat, dan mampu menang di sini [di San Siro].”
“Itu [pengalaman menang di markas Inter] pastinya akan sangat membantu mereka ke depan. Jadi, bagi saya, PSG dan Arsenal adalah dua favorit utama,” tutup Shearer.
Selanjutnya buat Arsenal
Di Liga Inggris, Shearer yakin Arsenal berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri penantian panjang mereka.
“Saya pikir mereka akan memenangkan liga dengan keunggulan tujuh poin yang mereka miliki,” ujarnya. "Akhir pekan kemarin sangat bagus buat mereka, dengan Manchester City dan Aston Villa lagi-lagi kehilangan poin."
“Sekali lagi, soal kedalaman skuad. Meski susunan tim banyak berubah, itu tidak mengganggu performa tim. Beberapa pemain penting juga mulai kembali dari cedera, seperti Gabriel Jesus dan Kai Havertz. Dan menurut saya pertahanan mereka menjadi kuncinya. Mereka sangat jarang kebobolan dan begitu solid di lini belakang. Karena itu, saya rasa mereka akan terus melaju dan akhirnya berhasil.”
Meski menelan kekalahan mengejutkan dari Manchester United dalam laga derbi akhir pekan lalu, Shearer menilai Manchester City masih bisa menjadi ancaman, meskipun tipis, bagi ambisi gelar Arsenal.
“Saya pikir Manchester City akan terus menekan Arsenal sampai akhir,” jelasnya. “Antoine Semenyo dan Marc Guehi adalah rekrutan yang sangat bagus. Kita sudah melihat dampak Semenyo, meski akhir pekan kemarin belum terlalu menonjol. Masalah mereka memang ada di pertahanan. Mereka jelas membutuhkan tambahan di posisi bek tengah, dan Guehi adalah perekrutan yang sangat tepat. Mereka akan terus menekan karena pengalaman yang dimiliki, tetapi saya tidak yakin itu akan cukup. Pada akhirnya, saya rasa Arsenal yang akan keluar sebagai juara.”
