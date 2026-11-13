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Early Black Friday deals 2026 GOAL / various
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

Promo sepakbola awal Black Friday 2026 terbaik: Diskon besar untuk sepatu, jersey, dan perlengkapan

SHOPPING

Sepatu bola, jersey, atau perlengkapan latihan baru? ⚽️💰

Black Friday tahun ini mungkin baru resmi tiba pada 27 November, tetapi promo awalnya sudah dimulai. Jika Anda ingin memperbarui sepatu bola untuk liga amatir hari Minggu, membeli jersey replika 2026-27 dengan harga lebih murah, atau menuntaskan belanja Natal lebih awal, November adalah waktu terbaik tahun ini untuk berburu promo.

Jenama besar seperti Nike, adidas, dan FORZA, serta peritel seperti Pro: Direct Soccer, sudah memulai promo pemanasan mereka.

Agar Anda tak perlu terus menelusuri halaman obral yang membingungkan, kami telah merangkum promo sepakbola awal Black Friday terbaik yang tersedia saat ini.

  • Christmas football boots 2026GOAL / various

    Sepatu bola

    Black Friday tahun ini mungkin baru resmi tiba pada 27 November, tetapi promo awalnya sudah dimulai. Jika Anda ingin memperbarui sepatu bola untuk liga amatir hari Minggu, membeli jersey replika 2026/27 dengan harga lebih murah, atau menuntaskan belanja Natal lebih awal, November adalah waktu terbaik tahun ini untuk berburu promo.

    Jenama besar seperti Nike, adidas, dan FORZA, serta peritel seperti Pro: Direct Soccer, sudah memulai promo pemanasan mereka.

    Agar Anda tak perlu terus menelusuri halaman obral yang membingungkan, kami telah merangkum promo sepakbola awal Black Friday terbaik yang tersedia di Inggris saat ini.

  • England home kitNike

    Jersey dan seragam replika klub

    Harga jersey melonjak dalam beberapa tahun terakhir, sehingga Black Friday menjadi momen penting bagi suporter yang ingin menunjukkan dukungan kepada klubnya.

    Promo awal Black Friday Nike sudah memangkas harga hingga 30% untuk jersey unggulan 2025/26 dan 2026/27. Di antaranya, harga jersey tandang Chelsea 25/26 turun menjadi £39,99, sementara seragam kandang England 2024/25 Stadium juga mendapat diskon besar. Di JD Sports, harga sejumlah produk internasional andalan turun drastis, termasuk sepatu olahraga yang sangat dinantikan.

  • Forza Black Friday 15% dealsForza

    Perlengkapan latihan penting

    Teknologi dan sepatu bola memang menarik, tetapi tidak ada yang mengalahkan kesempatan bermain di lapangan rumput. Jika Anda seorang pelatih yang merencanakan sesi latihan musim dingin atau orang tua yang mencari hadiah Natal terbaik untuk anak yang tergila-gila pada sepakbola, FORZA telah meluncurkan promo pemanasan besar dengan diskon tambahan 15% untuk seluruh produk di situsnya.

    • FORZA 6 x 4 Football Goal Post: Harganya turun dari £69,99 menjadi hanya £33,99. Gawang taman berbahan uPVC yang tahan cuaca ini dapat dipasang tanpa alat sama sekali dan dilengkapi semua pasak serta klip yang Anda perlukan untuk langsung bermain.
    • FORZA RapidFire Wave Rebound Board: Harganya turun menjadi £50,99. Jika Anda ingin mengasah sentuhan pertama, papan pantul dua sisi dengan empat fungsi ini mengembalikan bola dengan arah yang sulit ditebak seperti dalam pertandingan, sehingga cocok untuk latihan individu.

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  • EAFC 27 EA

    Teknologi dan EA FC 27

    Terakhir, bagi para pemain di dunia digital, Black Friday adalah waktu terbaik untuk meningkatkan pengalaman bertanding secara virtual.

    Jika Anda ingin memperkuat Ultimate Team, toko-toko digital menawarkan promo awal untuk EA FC 27 Points, dengan potongan harga yang cukup terasa pada paket 5.900 dan 12.000 poin. Selain itu, jika Anda ingin meningkatkan perangkat keras, stok PlayStation 5 Pro yang baru akhirnya tersedia secara stabil di Argos dan Amazon UK, bersamaan dengan promo awal Black Friday besar-besaran untuk perangkat lunak di PlayStation Store.