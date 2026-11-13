Promo sepakbola awal Black Friday 2026 terbaik: Diskon besar untuk sepatu, jersey, dan perlengkapan

Black Friday tahun ini mungkin baru resmi tiba pada 27 November, tetapi promo awalnya sudah dimulai. Jika Anda ingin memperbarui sepatu bola untuk liga amatir hari Minggu, membeli jersey replika 2026-27 dengan harga lebih murah, atau menuntaskan belanja Natal lebih awal, November adalah waktu terbaik tahun ini untuk berburu promo.

Jenama besar seperti Nike, adidas, dan FORZA, serta peritel seperti Pro: Direct Soccer, sudah memulai promo pemanasan mereka.

Agar Anda tak perlu terus menelusuri halaman obral yang membingungkan, kami telah merangkum promo sepakbola awal Black Friday terbaik yang tersedia saat ini.