Black Friday semakin dekat, dan Newcastle United bersiap menawarkan potongan harga besar bagi para pendukungnya. Promo resmi Black Friday klub ini dibuka untuk umum pada 20 November, memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan barang incaran dengan harga lebih hemat.

Inilah saat yang tepat untuk membeli jersey replika 2026-27, melengkapi perlengkapan latihan musim dingin, atau lebih awal menyiapkan hadiah Natal bagi orang Newcastle terdekat Anda.

Siapkan daftar belanja Anda! Berikut pilihan penawaran dan perlengkapan terbaik yang patut diperhatikan begitu promo untuk umum dimulai.