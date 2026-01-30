AFP
Ada Apa? Setelah Berikan Pidato Pro-Palestina, Pep Guardiola Absen Dari Konferensi Pers Man City
Ketidakhadiran Guardiola dalam konferensi pers Man City dijelaskan
Dilaporkan oleh The Times, Guardiola berbicara di sebuah rapat umum di Barcelona pada hari Kamis dan 'mendesak orang-orang untuk tidak menutup mata' terhadap penderitaan yang terjadi di Gaza. Acara tersebut berlangsung selama konser amal di arena olahraga Palau Sant Jordi dan Guardiola berbicara mendukung Palestina bukan untuk pertama kalinya, setelah manajer Man City sebelumnya memberikan pernyataan tentang anak-anak Palestina yang terkena dampak perang. Pada hari Kamis, dia mengenakan syal tradisional Palestina keffiyeh saat berbicara di depan 12.000 orang di Barcelona.
Pidato tersebut terjadi hanya 24 jam setelah Guardiola memimpin timnya, City, menyelesaikan delapan besar Liga Champions dan otomatis lolos ke babak 16 besar, berkat kemenangan 2-0 atas Galatasaray di Etihad yang membuat City mengungguli tim-tim seperti Real Madrid, PSG, dan Newcastle United ke posisi kedelapan. Tim Guardiola akan menghadapi Tottenham Hotspur di Premier League pada Minggu sore dan Lijnders mengonfirmasi bahwa bos Cityzens akan kembali ke Manchester tepat waktu untuk pertandingan tersebut.
- AFP
Pidato pro-Palestina Guardiola di Barcelona
Guardiola berkata dalam pidatonya yang ‘penuh semangat’: “Ketika saya melihat seorang anak dalam dua tahun terakhir dengan gambar-gambar ini di media sosial, di televisi, merekam dirinya sendiri, memohon, ‘Di mana ibuku?’ di antara puing-puing dan dia masih belum mengetahuinya... Saya selalu berpikir: ‘Apa yang mereka pikirkan?’ Dan saya berpikir kita telah meninggalkan mereka sendirian, ditinggalkan. Saya selalu membayangkan mereka berkata, ‘Di mana kamu? Ayo bantu kami’.
“Dan bahkan sekarang, kita belum melakukannya. Mungkin karena mereka yang berkuasa adalah pengecut, karena pada dasarnya mereka mengirim orang-orang muda yang tidak bersalah untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Itulah yang dilakukan pengecut. Karena mereka berada di rumah mereka, dengan pemanas saat dingin dan pendingin udara saat panas.
“Kita harus melangkah maju. Hanya dengan hadir saja sudah berarti begitu banyak — sangat, sangat banyak. Apa yang menyebabkan bom — dan apa yang mereka ingin sebabkan — adalah keheningan, dan agar kita melihat ke arah lain. Itulah satu-satunya tujuan mereka: agar kita tidak melangkah maju. Dan inilah yang harus kita lawan. Kita harus tidak hanya melihat ke arah lain; kita harus terlibat dan berpartisipasi.
“Kita berdiri di hadapan dunia untuk menunjukkan bahwa, secara alami, kita berada di pihak yang lebih lemah — yang dalam hal ini adalah Palestina. Tapi bukan Palestina saja; semua penyebab. Ini adalah pernyataan untuk Palestina, dan ini adalah pernyataan untuk kemanusiaan.”
Lijnders mengonfirmasi 'masalah pribadi' sebagai alasan ketidakhadiran Guardiola
Lijnders mengatakan tentang ketidakhadiran Guardiola pada hari Jumat: “Manajer baik-baik saja, seperti biasa, penuh ambisi dan gairah tetapi ini adalah masalah pribadi. Dia akan kembali ke Manchester hari ini.”
Semua hasil dari acara hari Kamis, yang diselenggarakan oleh Act x Palestine, di Barcelona dilaporkan diarahkan ke inisiatif budaya Palestina. Pada Kamis malam, tokoh-tokoh dari Pasukan Pertahanan Israel memperkirakan jumlah korban tewas sedikit lebih dari 70.000, angka yang serupa dengan yang diklaim oleh kementerian kesehatan Gaza yang dijalankan oleh Hamas.
Ini terjadi setelah Guardiola mendesak pendukung untuk menghadiri pertandingan sepak bola amal antara tim dari Palestina dan Catalonia kembali pada bulan November, ketika dia menambahkan: “Dunia telah meninggalkan Palestina. Kami sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bersalah karena lahir di sana. Kami semua telah membiarkan seluruh masyarakat hancur. Kerusakannya sudah terjadi dan tidak dapat diperbaiki.
“Saya tidak bisa membayangkan satu orang pun di dunia ini yang bisa membela pembantaian di Gaza. Anak-anak kita bisa berada di sana dan dibunuh hanya karena dilahirkan. Saya sangat sedikit percaya pada pemimpin dunia. Mereka akan melakukan apa saja untuk tetap berkuasa.”
- Getty Images Sport
Guardiola telah memperjuangkan tujuan politik di masa lalu
Guardiola sebelumnya tidak takut untuk menyuarakan pandangan politiknya, tidak hanya tentang Palestina, tetapi juga tentang pertanyaan kemerdekaan di tanah kelahirannya, Catalonia. Dia berbicara di sebuah rapat umum pro-kemerdekaan pada tahun 2017 dan didenda £20.000 oleh FA pada tahun berikutnya karena mengenakan "pesan politik", pita kuning sebagai dukungan untuk politisi Catalan yang dipenjarakan.
Iklan