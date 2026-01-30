Ada Apa? Setelah Berikan Pidato Pro-Palestina, Pep Guardiola Absen Dari Konferensi Pers Man City

Guardiola berkata dalam pidatonya yang ‘penuh semangat’: “Ketika saya melihat seorang anak dalam dua tahun terakhir dengan gambar-gambar ini di media sosial, di televisi, merekam dirinya sendiri, memohon, ‘Di mana ibuku?’ di antara puing-puing dan dia masih belum mengetahuinya... Saya selalu berpikir: ‘Apa yang mereka pikirkan?’ Dan saya berpikir kita telah meninggalkan mereka sendirian, ditinggalkan. Saya selalu membayangkan mereka berkata, ‘Di mana kamu? Ayo bantu kami’.

“Dan bahkan sekarang, kita belum melakukannya. Mungkin karena mereka yang berkuasa adalah pengecut, karena pada dasarnya mereka mengirim orang-orang muda yang tidak bersalah untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Itulah yang dilakukan pengecut. Karena mereka berada di rumah mereka, dengan pemanas saat dingin dan pendingin udara saat panas.

“Kita harus melangkah maju. Hanya dengan hadir saja sudah berarti begitu banyak — sangat, sangat banyak. Apa yang menyebabkan bom — dan apa yang mereka ingin sebabkan — adalah keheningan, dan agar kita melihat ke arah lain. Itulah satu-satunya tujuan mereka: agar kita tidak melangkah maju. Dan inilah yang harus kita lawan. Kita harus tidak hanya melihat ke arah lain; kita harus terlibat dan berpartisipasi.

“Kita berdiri di hadapan dunia untuk menunjukkan bahwa, secara alami, kita berada di pihak yang lebih lemah — yang dalam hal ini adalah Palestina. Tapi bukan Palestina saja; semua penyebab. Ini adalah pernyataan untuk Palestina, dan ini adalah pernyataan untuk kemanusiaan.”