Penguatan lini tengah menjadi area fokus utama bagi United selama bursa transfer musim panas. Klub ini sudah menuntaskan kedatangan Youri Tielemans dari Aston Villa dan Andrey Santos dari Chelsea. United sebelumnya telah menyepakati kesepakatan untuk gelandang Atalanta Ederson sebelum mundur karena kekhawatiran terkait cedera lutut.

Mereka juga mengejar Elliot Anderson, tetapi pemain internasional Inggris itu pada akhirnya memilih bergabung dengan rival, Manchester City. Cedera dalam skuad saat ini semakin mempercepat pencarian United. Manuel Ugarte mengalami cedera saat Piala Dunia bersama Uruguay, sementara Mason Mount absen dalam dua laga terakhir pramusim.