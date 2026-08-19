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Prioritas berikutnya Michael Carrick? Man Utd mendekati bintang Premier League senilai £60 juta
United semakin dekat dengan bintang Brighton, Baleba
Manchester United kian dekat dengan kesepakatan untuk merekrut gelandang Brighton Baleba. Pembicaraan yang berjalan baik masih berlangsung antara kedua klub saat mereka berupaya mencapai kesepakatan penuh untuk pemain berusia 22 tahun itu. Menurut The Athletic, United telah mengajukan tawaran pembuka sekitar £60 juta (€70 juta) ditambah £5 juta dalam potensi bonus. Meski Brighton merasa proposal awal ini masih di bawah valuasi mereka, negosiasi tetap berjalan positif.
- Getty Images Sport
Penguatan lini tengah berlanjut di bawah Carrick
Penguatan lini tengah menjadi area fokus utama bagi United selama bursa transfer musim panas. Klub ini sudah menuntaskan kedatangan Youri Tielemans dari Aston Villa dan Andrey Santos dari Chelsea. United sebelumnya telah menyepakati kesepakatan untuk gelandang Atalanta Ederson sebelum mundur karena kekhawatiran terkait cedera lutut.
Mereka juga mengejar Elliot Anderson, tetapi pemain internasional Inggris itu pada akhirnya memilih bergabung dengan rival, Manchester City. Cedera dalam skuad saat ini semakin mempercepat pencarian United. Manuel Ugarte mengalami cedera saat Piala Dunia bersama Uruguay, sementara Mason Mount absen dalam dua laga terakhir pramusim.
Kenaikan mengesankan Baleba di pesisir selatan
Baleba bergabung dengan Brighton dari klub Prancis Lille pada musim panas 2023. Sejak saat itu, ia memantapkan dirinya sebagai pemain kunci, dengan mencatatkan 112 penampilan di semua kompetisi untuk klub pesisir selatan tersebut. Musim lalu, pemain berusia 22 tahun itu tampil total 35 kali untuk Brighton. Ketersediaannya hanya sempat terganggu sementara karena partisipasinya bersama Kamerun di Piala Afrika.
Jika transfer ini berlanjut, Baleba akan bersaing dengan Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes untuk memperebutkan tempat di tim utama dalam skuad Carrick.
- Getty Images Sport
Negosiasi terus berlangsung untuk merampungkan kepindahan ke Old Trafford
Dialog antara Manchester United dan Brighton tetap aktif dan positif karena kedua pihak berupaya mencapai kesepakatan akhir soal valuasi. Dengan pramusim segera berakhir dan laga kompetitif semakin dekat, United ingin segera menuntaskan kesepakatan ini agar gelandang Kamerun itu bisa diintegrasikan ke dalam skuad Carrick. Semua pihak tetap yakin bahwa kesepakatan akan tercapai, yang akan membuka jalan bagi Baleba untuk merampungkan kepindahannya ke Old Trafford.
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