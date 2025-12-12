AFP
"Kehebatan Yang Dikubur Oleh Rasa Iri!" - Presiden Napoli Klaim Jose Mourinho Adalah Korban Kritik Kejam & Anggap The Special One Bakal Diperlakukan Dengan Istimewa Di Amerika Serikat
De Laurentiis membela The Special One
Harapan Napoli untuk mengamankan kualifikasi otomatis ke babak knockout Liga Champions mengalami pukulan signifikan minggu ini saat mereka kalah 2-0 melawan Benfica. Hasil ini mempersulit jalur tim Italia tersebut ke babak 16 besar, memaksa mereka berada dalam posisi genting menjelang pertandingan terakhir fase liga. Namun, alih-alih mengkritik para pemainnya atau manajer Conte, De Laurentiis memilih untuk memberikan pujian kepada arsitek yang mengalahkan timnya.
Berbicara di acara Gazzetta dello Sport Awards, presiden Napoli tersebut menegaskan bahwa kalah dari tim yang dikelola oleh Mourinho tidak boleh dianggap sebagai bencana. De Laurentiis sudah lama menjadi pengagum mantan bos Chelsea dan Real Madrid tersebut, dan dia menggunakan platform tersebut untuk membalas pengkritik dan penggemar yang berpendapat bahwa kemampuan pria berusia 62 tahun tersebut mulai menurun.
"Kita tidak bisa berharap untuk memenangkan setiap pertandingan, juga karena Mourinho tidak mudah dikalahkan," ujar De Laurentiis. "Siapa yang berpikir bahwa dia sudah selesai mengatakan keburukan yang biasa dituangkan terhadap para juara."
Mourinho 'dikebumikan oleh rasa iri' di Eropa
De Laurentiis melangkah lebih jauh, menawarkan kritik budaya tentang bagaimana sepak bola Eropa memperlakukan legenda yang menua dibandingkan dengan olahraga Amerika. De Laurentiis, yang menghabiskan banyak waktu di Amerika Serikat ini, percaya bahwa ada budaya "iri hati" yang beracun di Eropa yang berusaha meruntuhkan tokoh-tokoh sukses setelah mereka menunjukkan tanda-tanda kerentanan.
Dia membandingkan perlakuan terhadap Mourinho—yang menghadapi pengawasan ketat mengenai pendekatan taktis dan tingkah lakunya di pinggir lapangan dalam beberapa tahun terakhir—dengan penghormatan yang ditunjukkan kepada pelatih dan atlet veteran di seberang Atlantik.
"Di Amerika, para bintang dihargai," ujar De Laurentiis. "Di Eropa, mereka dikubur oleh iri hati."
Perang kata-kata
Setelah kemenangan Liga Champions Benfica melawan klub Italia pada pertengahan pekan, terjadi pertukaran tajam ketika Conte menyalahkan performa lamban timnya pada jadwal yang padat, mencatat bahwa Benfica bermain pada hari Jumat sementara Napoli bermain pada hari Minggu.
"Mengatakan bahwa Benfica lebih segar secara fisik terasa seperti alasan," balas Mourinho dengan tegas. "Kami menginterpretasikan permainan dengan baik, saya memutuskan untuk memainkan [Franjo] Ivanovic daripada [Vangelis] Pavlidis di depan dan itu mengubah cara kami menyerang."
Benfica mempersulit jalan Napoli.
Sementara De Laurentiis menerima kekalahan dengan lapang dada, kenyataan di lapangan cukup berat bagi Napoli. Kekalahan dari Benfica berarti tim Conte memiliki sedikit margin untuk kesalahan dalam pertandingan Eropa mereka yang tersisa. Partenopei tampil mengecewakan dalam kompetisi ini musim ini, hanya mencatat dua kemenangan dari enam pertandingan. Rekor tersebut menempatkan mereka di posisi ke-23 dalam klasemen dan dalam bahaya tereliminasi dari kompetisi jika mereka tersandung dalam dua pertandingan terakhir melawan Copenhagen dan Chelsea pada bulan Januari. Setelah melihat rekor kemenangan mereka terhenti pada lima pertandingan minggu ini, Napoli sekarang harus segera bangkit kembali saat mereka kembali ke tugas Serie A dengan pertandingan tandang melawan Udinese pada hari Minggu. Mereka berada di posisi kedua dalam klasemen, setara dengan AC Milan, yang memiliki selisih gol sedikit lebih baik. Sementara itu, Inter hanya terpaut satu poin di belakang sementara Roma tertinggal empat poin setelah kalah dua pertandingan berturut-turut.
Sementara itu, Benfica berada dalam posisi yang lebih sulit. Satu poin lebih buruk dari Napoli, mereka duduk tepat di luar tempat play-off di Liga Champions setelah awal yang buruk di mana mereka kalah dalam empat pertandingan pertama mereka. Mereka tidak bisa melakukan kesalahan ketika mereka menuju Italia untuk menghadapi Juventus pada bulan Januari sebelum menutup babak ini dengan pertandingan kandang melawan Real Madrid. Situasi domestik mereka juga bisa lebih baik, karena mereka tertinggal delapan poin dari pemimpin Liga Portugal, Porto, setelah 13 pertandingan.
