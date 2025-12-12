"Kehebatan Yang Dikubur Oleh Rasa Iri!" - Presiden Napoli Klaim Jose Mourinho Adalah Korban Kritik Kejam & Anggap The Special One Bakal Diperlakukan Dengan Istimewa Di Amerika Serikat

Harapan Napoli untuk mengamankan kualifikasi otomatis ke babak knockout Liga Champions mengalami pukulan signifikan minggu ini saat mereka kalah 2-0 melawan Benfica. Hasil ini mempersulit jalur tim Italia tersebut ke babak 16 besar, memaksa mereka berada dalam posisi genting menjelang pertandingan terakhir fase liga. Namun, alih-alih mengkritik para pemainnya atau manajer Conte, De Laurentiis memilih untuk memberikan pujian kepada arsitek yang mengalahkan timnya.

Berbicara di acara Gazzetta dello Sport Awards, presiden Napoli tersebut menegaskan bahwa kalah dari tim yang dikelola oleh Mourinho tidak boleh dianggap sebagai bencana. De Laurentiis sudah lama menjadi pengagum mantan bos Chelsea dan Real Madrid tersebut, dan dia menggunakan platform tersebut untuk membalas pengkritik dan penggemar yang berpendapat bahwa kemampuan pria berusia 62 tahun tersebut mulai menurun.

"Kita tidak bisa berharap untuk memenangkan setiap pertandingan, juga karena Mourinho tidak mudah dikalahkan," ujar De Laurentiis. "Siapa yang berpikir bahwa dia sudah selesai mengatakan keburukan yang biasa dituangkan terhadap para juara."