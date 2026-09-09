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Presiden La Liga Javier Tebas mengungkapkan perasaan sebenarnya soal Lionel Messi membeli klub Spanyol
Messi dikaitkan dengan pengambilalihan klub Spanyol
Muncul rumor mengenai potensi kesepakatan prinsip bagi Messi untuk membeli klub divisi dua Spanyol, Eldense. Laporan yang mengejutkan itu menyebut superstar Inter Miami tersebut ingin memperluas kerajaan bisnisnya dengan menjadi pemilik klub yang berbasis di Alicante itu.
Kabar ini dengan cepat menarik perhatian presiden La Liga, Tebas. Dalam presentasi album stiker Panini LaLiga EA Sports pada Rabu, bos liga itu secara langsung ditanya soal kemungkinan mantan kapten Barcelona tersebut kembali ke Spanyol dalam kapasitas di ruang rapat.
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Tebas mengaku terkejut oleh media
Meski menduduki posisi penting di pucuk sepak bola Spanyol, Tebas mengaku tidak memiliki informasi orang dalam mengenai potensi pengambilalihan tersebut. Eksekutif liga itu menjelaskan bahwa ia hanya mengetahui rumor luar biasa itu melalui pemberitaan media belakangan ini.
"Saya mengetahui soal Eldense dari media," aku Tebas, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau tidak, apakah Messi membelinya atau tidak, apakah itu sebuah grup atau dirinya."
Meski kesepakatan itu masih belum dikonfirmasi pihak-pihak resmi, prospek pemenang Ballon d'Or delapan kali itu berinvestasi di tim Divisi Segunda telah memicu antusiasme besar. Eldense saat ini bersaing di kasta kedua Spanyol yang sangat ketat, dan investasi baru bisa mengubah arah mereka secara drastis.
Mengikuti jejak Ronaldo sebagai pemilik klub
Jika Messi benar-benar menuntaskan pengambilalihan formal atas Eldense, ia tidak akan menjadi ikon sepak bola global pertama yang berinvestasi besar di klub Spanyol. Tebas pun cepat menarik perbandingan yang wajar antara penyerang Argentina itu dan rival lamanya, Cristiano Ronaldo. Superstar Portugal tersebut diketahui memiliki saham finansial yang signifikan di klub Spanyol lain setelah investasi sebelumnya.
"Kita harus ingat bahwa Cristiano Ronaldo memiliki 25% Almería," tambah Tebas. "Merupakan sebuah kehormatan bahwa dua pemain terhebat dalam sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir mempertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian tabungan mereka ke sepak bola Spanyol untuk membantunya berkembang."
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Memperluas kerajaan bisnis yang terus berkembang
Keterlibatan pasti Messi dengan Eldense masih perlu diklarifikasi secara resmi oleh perwakilan sang pemain maupun jajaran klub. Para pendukung dan pakar industri akan mencermati dengan saksama untuk melihat apakah rencana pengambilalihan itu akan terwujud menjadi kesepakatan konkret dalam beberapa pekan ke depan.
Pemain berusia 39 tahun itu saat ini bermain di Major League Soccer bersama Inter Miami, di mana ia terus memecahkan rekor di lapangan. Namun, langkah untuk mengakuisisi Eldense akan menjadi langkah strategis besar dalam mempersiapkan kariernya setelah pensiun sebagai pemain.
Untuk saat ini, Eldense akan tetap sepenuhnya fokus pada kampanye Segunda Division mereka saat ini dan mencapai target di lapangan. Setiap konfirmasi resmi atas kedatangan Messi ke jajaran direksi sudah pasti akan mengubah profil global klub kecil itu dalam semalam.
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