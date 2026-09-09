Meski menduduki posisi penting di pucuk sepak bola Spanyol, Tebas mengaku tidak memiliki informasi orang dalam mengenai potensi pengambilalihan tersebut. Eksekutif liga itu menjelaskan bahwa ia hanya mengetahui rumor luar biasa itu melalui pemberitaan media belakangan ini.

"Saya mengetahui soal Eldense dari media," aku Tebas, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau tidak, apakah Messi membelinya atau tidak, apakah itu sebuah grup atau dirinya."

Meski kesepakatan itu masih belum dikonfirmasi pihak-pihak resmi, prospek pemenang Ballon d'Or delapan kali itu berinvestasi di tim Divisi Segunda telah memicu antusiasme besar. Eldense saat ini bersaing di kasta kedua Spanyol yang sangat ketat, dan investasi baru bisa mengubah arah mereka secara drastis.