Hitung mundur telah dimulai menjelang keputusan akhir Ralf Rangnick mengenai masa depannya. Manajer dan pejabat klub asal Jerman berusia 67 tahun ini harus memilih antara memperpanjang kontraknya bersama tim nasional sepak bola Austria—yang akan dipimpinnya dalam beberapa hari ke depan sebagai pelatih kepala di Piala Dunia di Amerika Serikat—dan tawaran dari Milan yang ingin menunjuknya sebagai kepala sepak bola dalam proyek baru yang dirancang oleh Gerry Cardinale.
Diterjemahkan oleh
Presiden Federasi Austria: "Rangnick? Kami memang tidak bisa bersaing dengan klub besar, tapi kami optimis soal perpanjangan kontrak"
POSISI AUSTRIA
Ketua Dewan Pengawas Federasi Sepak Bola Austria (ÖFB), Josef Pröll, menekankan kepada stasiun televisi ORF mengenai upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi semua permintaan pelatih kepala saat ini, Ralf Rangnick: “Kami menginginkannya, dia memahami poin-poin pentingnya. Kami menantikan keputusannya dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Kami optimis. Secara finansial, kami mungkin tidak bisa bersaing dengan klub seperti Milan, tetapi kami yakin telah memenuhi permintaannya, dan kami memiliki hubungan yang terbuka dan jelas,”
DAN MILAN
Dalam beberapa hari terakhir, meskipun dalam situasi yang sangat langka, pihak Milan menunjukkan sikap bahwa klub tidak merasa khawatir atas keterlambatan penunjukan berbagai pejabat manajemen dan staf teknis. Waktu terus berlalu, dan wajar jika kini Gerry Cardinale mengharapkan jawaban pasti dari Rangnick paling lambat pada hari Jumat pekan ini.