Presiden Federasi Austria: "Rangnick? Kami memang tidak bisa bersaing dengan klub besar, tapi kami optimis soal perpanjangan kontrak"

Ketua Dewan Pengawas Federasi Sepak Bola Austria (ÖFB), Josef Pröll, menekankan kepada stasiun televisi ORF mengenai upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi semua permintaan pelatih kepala saat ini, Ralf Rangnick: “Kami menginginkannya, dia memahami poin-poin pentingnya. Kami menantikan keputusannya dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Kami optimis. Secara finansial, kami mungkin tidak bisa bersaing dengan klub seperti Milan, tetapi kami yakin telah memenuhi permintaannya, dan kami memiliki hubungan yang terbuka dan jelas,”