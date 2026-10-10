AFP/Josep Lago
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Presiden Barcelona Joan Laporta melancarkan serangan pedas kepada Real Madrid yang "arogan"
Laporta menyerang rival bebuyutan
Laporta secara terbuka mengkritik Madrid atas perilaku institusional mereka dan sikap berkelanjutan mereka terkait 'kasus Negreira'. Presiden Barcelona itu meyakini rival mereka sedang memanipulasi narasi untuk melemahkan klub Catalan tersebut. Laporta berbicara kepada media dalam sebuah acara penghormatan di Sitges pada Sabtu pagi, memanfaatkan kesempatan itu untuk dengan tegas membela klubnya. Ia secara langsung menyasar petinggi Madrid, dengan mengklaim mereka sengaja berupaya mengalihkan perhatian dari kesuksesan Barcelona saat ini di atas lapangan.
- Getty Images
Memprediksi pembebasan total
Laporta tetap sepenuhnya yakin bahwa Barcelona segera membersihkan nama mereka dalam 'kasus Negreira'. Penyelidikan hukum itu berkaitan dengan dugaan pembayaran yang dilakukan klub kepada mantan pejabat perwasitan, yang telah menjadi topik pembicaraan besar dalam sepak bola Spanyol.
"Di Madrid mereka membicarakan topik lain untuk mengalihkan perhatian," kata Laporta, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Saya tidak akan pernah berhenti mengatakan bahwa mereka mencoba menghukum kami bahkan sebelum mengadili kami di pengadilan. Kini semakin jelas bahwa tidak ada dasar pada tuduhan yang dilayangkan kepada kami. Ini akan berakhir dengan Barca dibebaskan.
"Mereka yang tanpa henti dan terus-menerus mencoba merusak citra Barca harus mencabut klaim mereka. Mereka memperpanjang proses hukum selama mungkin untuk menjaga isu ini tetap hidup, tetapi itu tidak akan ke mana-mana. Ini adalah upaya untuk mendiskreditkan Barca. Saya tidak percaya mereka melakukannya tanpa maksud."
Menuntut kritik diri segera
Selain sengketa hukum yang masih berlangsung, Laporta juga menyoroti keputusan kelembagaan terbaru Madrid. Ia secara khusus menekankan absennya mereka dalam pertemuan-pertemuan terbaru European Football Clubs dan EuroLeague, baik dalam sepakbola maupun bola basket. Ia meyakini isolasi mendadak ini sangat merusak reputasi klub.
"Itu banyak menggambarkan sikap sebuah klub yang sedang kehilangan prestise, pengakuan, dan kredibilitas di tingkat nasional maupun internasional," kata Laporta. "Itu jelas. Mereka memilih sikap yang sangat membanggakan diri, sangat arogan, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka seharusnya melakukan introspeksi."
- Getty Images
Fokus di lapangan sepak bola
Terlepas dari ketegangan di luar lapangan dan gesekan secara institusional, Laporta ingin menyoroti momentum Blaugrana yang sangat positif. Tim asuhan Hansi Flick akan berupaya mempertahankan "momen manis" ini saat mereka melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi domestik dan Eropa. Klub itu berharap bisa membiarkan permainan mereka berbicara di atas lapangan, sambil menunggu persoalan hukum yang masih berlangsung akhirnya mencapai kesimpulan di pengadilan.
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