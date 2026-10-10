Laporta tetap sepenuhnya yakin bahwa Barcelona segera membersihkan nama mereka dalam 'kasus Negreira'. Penyelidikan hukum itu berkaitan dengan dugaan pembayaran yang dilakukan klub kepada mantan pejabat perwasitan, yang telah menjadi topik pembicaraan besar dalam sepak bola Spanyol.

"Di Madrid mereka membicarakan topik lain untuk mengalihkan perhatian," kata Laporta, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Saya tidak akan pernah berhenti mengatakan bahwa mereka mencoba menghukum kami bahkan sebelum mengadili kami di pengadilan. Kini semakin jelas bahwa tidak ada dasar pada tuduhan yang dilayangkan kepada kami. Ini akan berakhir dengan Barca dibebaskan.

"Mereka yang tanpa henti dan terus-menerus mencoba merusak citra Barca harus mencabut klaim mereka. Mereka memperpanjang proses hukum selama mungkin untuk menjaga isu ini tetap hidup, tetapi itu tidak akan ke mana-mana. Ini adalah upaya untuk mendiskreditkan Barca. Saya tidak percaya mereka melakukannya tanpa maksud."