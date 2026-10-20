Sepakbola Spanyol belakangan ini diwarnai meningkatnya ketegangan antara Real dan badan pengelola liga terkait kualitas kepemimpinan wasit. Cerezo, yang berbicara di Jerman menjelang pertemuan Atletico dengan Stuttgart di kompetisi Eropa, menegaskan bahwa menurutnya situasi saat ini merugikan olahraga tersebut. Ia menekankan bahwa para pemegang kekuasaan bertanggung jawab untuk memberi teladan dan meredakan ketegangan yang memuncak dalam beberapa pekan terakhir.

"Dalam sepakbola, secara umum, tidak perlu ada perang, apalagi di antara para petinggi," jelas presiden Atletico itu, seperti dikutip COPE. Meski menyerukan perdamaian, ia mengakui bahwa tidak ada klub yang luput dari rasa frustrasi akibat keputusan wasit. "Kita semua mengeluhkan segala hal, bukan? Kami juga sudah mengeluh, dan mungkin akan terus mengeluh," tambahnya.