AFP
Diterjemahkan oleh
Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo serukan perdamaian dalam konflik Real Madrid dan LaLiga soal wasit
Cerezo serukan ketenangan di tengah perseteruan jajaran direksi
Sepakbola Spanyol belakangan ini diwarnai meningkatnya ketegangan antara Real dan badan pengelola liga terkait kualitas kepemimpinan wasit. Cerezo, yang berbicara di Jerman menjelang pertemuan Atletico dengan Stuttgart di kompetisi Eropa, menegaskan bahwa menurutnya situasi saat ini merugikan olahraga tersebut. Ia menekankan bahwa para pemegang kekuasaan bertanggung jawab untuk memberi teladan dan meredakan ketegangan yang memuncak dalam beberapa pekan terakhir.
"Dalam sepakbola, secara umum, tidak perlu ada perang, apalagi di antara para petinggi," jelas presiden Atletico itu, seperti dikutip COPE. Meski menyerukan perdamaian, ia mengakui bahwa tidak ada klub yang luput dari rasa frustrasi akibat keputusan wasit. "Kita semua mengeluhkan segala hal, bukan? Kami juga sudah mengeluh, dan mungkin akan terus mengeluh," tambahnya.
- Getty Images Entertainment
Mendukung para ofisial
Cerezo juga segera membela badan perwasitan dengan menyatakan bahwa kesalahan merupakan bagian dari faktor manusia dalam olahraga ini. Menurutnya, para wasit layak mendapat dukungan, bukan terus-menerus dikecam, terutama ketika mereka harus mengambil keputusan dalam sekejap tanpa bantuan tayangan dari berbagai sudut kamera. Sikap ini berbeda dari pernyataan yang lebih keras yang kerap dilontarkan klub-klub besar lain di divisi tersebut ketika merasa dirugikan oleh keputusan VAR belakangan ini.
"Kami pikir kami harus mendukung mereka, karena wasit melakukan kesalahan ketika mereka tidak melihat kejadiannya," tambah Cerezo. Pandangan itu diuji ketika ia ditanya tentang insiden kontroversial yang melibatkan Arda Guler dalam pertandingan Real Madrid melawan Villarreal. Cerezo menyampaikan pandangan tegas mengenai insiden tersebut: "Saya melihatnya dengan jelas, tetapi mungkin wasit tidak melihatnya. Saya yakin jika ia melihatnya, ia akan meniup peluit. Jika ia tidak melihatnya, ya, saya kira itulah sebabnya ia tidak meniup peluit."
Simeone dan mimpi di Eropa
Beralih ke ambisi Atletico sendiri, Cerezo memuji pengaruh Diego Simeone, yang menurutnya sangat mencerminkan identitas klub. Pelatih asal Argentina itu telah membawa Atletico melalui periode stabilitas dan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Metropolitano. Namun, trofi Liga Champions masih menjadi satu-satunya gelar besar yang belum ia raih. Cerezo tetap berharap skuad saat ini akhirnya bisa melengkapi pencapaian tersebut dengan meraih kejayaan di Eropa di bawah arahan El Cholo.
"Diego adalah pelatih yang telah membuktikan segalanya. Bersama kami, ia telah meraih segalanya dan, praktis, yang tersisa bagi kami adalah menjuarai Liga Champions," ujar Cerezo.
- AFP
Optimisme menghadapi fase akhir
Menjelang laga melawan Stuttgart, Cerezo menekankan pentingnya meraih hasil positif di kandang lawan agar peluang klub mencapai final tetap terbuka. Ia menyebut skuad saat ini sebagai "tim hebat" dan memuji tingkat konsentrasi mereka di tengah jadwal yang padat..
Menutup pernyataannya, presiden klub itu menatap penyerahan trofi pada akhir musim. "Kami akan menuntaskan musim ini dengan baik dan meraih apa yang kami inginkan, yakni gelar dan kemenangan," ujarnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami