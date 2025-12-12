Getty
Balik Ke Premier League Untuk Tottenham Ibarat Lewati 'Jembatan Yang Telah Terbakar' Bagi Mason Greenwood, Tapi Raksasa Eropa Lain Siap Membuatnya Ciptakan Transfer Besar
Peluang Greenwood untuk kembali ke Liga Premier terungkap
Laporan dari TEAMtalk menyatakan bahwa sumber mengungkapkan kembalinya Greenwood ke Premier League masih dianggap 'tidak memungkinkan', meskipun catatan mencetak golnya yang kuat dengan raksasa Prancis Marseille.
Greenwood masih berusia 24 tahun dan mencetak 21 gol Ligue 1 di musim debutnya dalam kompetisi, diikuti dengan 13 gol di semua kompetisi musim ini, 10 di liga untuk memimpin daftar pencetak gol teratas di divisi saat ini.
Marseille saat ini berada di posisi ketiga di Ligue 1, empat poin di belakang PSG dan lima di belakang pemimpin klasemen Lens, sementara tim Roberto De Zerbi telah memenangkan pertandingan Liga Champions berturut-turut untuk mencapai sembilan poin dalam kompetisi dan naik dengan nyaman ke tempat play-off.
Performa Greenwood telah menimbulkan 'harapan' bahwa ia bisa 'naik ke panggung yang lebih besar', dengan raksasa La Liga Barcelona dan Atletico Madrid dilaporkan tertarik pada lulusan akademi Carrington tersebut. Namun, laporan tentang kembalinya ke Premier League tidak dipercaya sebagai sesuatu yang memungkinkan bagi penyerang tersebut.
La Liga atau pindah ke Arab Saudi menjadi kemungkinan bagi Greenwood
Laporan TEAMtalk melanjutkan bahwa hambatan besar antara Greenwood dan kembali ke Inggris mencakup 'sejarah kontroversialnya selama waktunya di Manchester United dan kemungkinan reaksi penolakan terhadap transfernya'.
Menyusul tuduhan serius yang dilayangkan kepada Greenwood pada Januari 2022 dan penangkapannya, penggemar hampir secara bulat menolak kemungkinan penyerang muda tersebut kembali ke susunan pemain The Red Devils ketika tuduhan tersebut akhirnya dibatalkan pada tahun berikutnya.
Situasi ini tidak mungkin berubah kurang dari tiga tahun ke depan - atau pada tahap mana pun dalam kariernya - dan laporan terus menyebutkan bahwa sumber yang dekat dengan Tottenham dan West Ham mengonfirmasi bahwa kecil kemungkinan kedua klub tersebut akan mengejar Greenwood pada tahap ini. Meskipun beberapa orang, seperti manajer De Zerbi, membela karakter Greenwood.
Laporan tersebut melanjutkan bahwa Greenwood kemungkinan akan 'menawarkan dirinya', dan kemungkinan kembali ke La Liga. Penyerang Marseille mencetak dua digit saat dipinjamkan ke klub kasta atas Spanyol Getafe pada 2023/24, setelah hampir 18 bulan absen dari sepak bola kompetitif.
Laporan ini juga mengungkap bahwa tawaran sebesar €100 juta (£87 juta/$116 juta) telah diajukan untuk Greenwood dari Liga Pro Saudi, di mana United akan mengantongi 50% dari keuntungan Marseille atas mantan pemain ajaib mereka.
'Dia membantu saya berkembang' - Greenwood memuji De Zerbi dalam wawancara yang jarang terjadi
Greenwood baru-baru ini berbicara kepada Téléfoot tentang dampak positif yang telah diberikan De Zerbi padanya selama di Marseille, dalam apa yang dilaporkan sebagai wawancara pertamanya sejak meninggalkan United.
“Saya berada di tempat yang sangat baik berkat pelatih dan rekan-rekan setim saya,” kata Greenwood
“Saya merasa baik dan saya berharap untuk meningkat, untuk memenangkan lebih banyak penghargaan musim ini. Roberto De Zerbi? Dia adalah otak dari tim, arsitek permainan kami. Dia membantu saya memahami sepak bola dengan jauh lebih baik, dia membantu saya meningkatkan diri setiap hari.
“Kami telah merekrut beberapa pemain, pemain yang sangat, sangat kuat,” tambahnya. “Kami telah meningkat di area tertentu. Saya merasa seperti kami sedikit lebih sebagai tim musim ini; kami semua berada pada pemahaman yang sama, Anda bisa melihatnya. Kami [ketiga] dan saya berharap kami bisa terus berjuang untuk menjadi nomor satu.”
Apa selanjutnya untuk Greenwood?
Jika performa moncernya di Prancis berlanjut, ada kemungkinan yang semakin besar bahwa kita bisa melihat Greenwood menjadi pusat cerita transfer besar pada tahun 2026. Namun, sangat tidak mungkin hal itu akan melibatkan klub Liga Premier, karena tampaknya jembatannya di Inggris telah terbakar untuk masa mendatang.
Pemain berusia 24 tahun itu jelas telah diterima di Eropa, dan mungkin masih bisa membangun karir yang sukses untuk dirinya sendiri di luar negara kelahirannya. Dia mungkin juga kembali ke panggung internasional, setelah berhasil beralih kesetiaan ke Jamaika awal tahun ini.
