Balik Ke Premier League Untuk Tottenham Ibarat Lewati 'Jembatan Yang Telah Terbakar' Bagi Mason Greenwood, Tapi Raksasa Eropa Lain Siap Membuatnya Ciptakan Transfer Besar

Laporan dari TEAMtalk menyatakan bahwa sumber mengungkapkan kembalinya Greenwood ke Premier League masih dianggap 'tidak memungkinkan', meskipun catatan mencetak golnya yang kuat dengan raksasa Prancis Marseille.

Greenwood masih berusia 24 tahun dan mencetak 21 gol Ligue 1 di musim debutnya dalam kompetisi, diikuti dengan 13 gol di semua kompetisi musim ini, 10 di liga untuk memimpin daftar pencetak gol teratas di divisi saat ini.

Marseille saat ini berada di posisi ketiga di Ligue 1, empat poin di belakang PSG dan lima di belakang pemimpin klasemen Lens, sementara tim Roberto De Zerbi telah memenangkan pertandingan Liga Champions berturut-turut untuk mencapai sembilan poin dalam kompetisi dan naik dengan nyaman ke tempat play-off.

Performa Greenwood telah menimbulkan 'harapan' bahwa ia bisa 'naik ke panggung yang lebih besar', dengan raksasa La Liga Barcelona dan Atletico Madrid dilaporkan tertarik pada lulusan akademi Carrington tersebut. Namun, laporan tentang kembalinya ke Premier League tidak dipercaya sebagai sesuatu yang memungkinkan bagi penyerang tersebut.