Fulham v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Anugerah Pamuji

PENJELASAN: Apa Yang Terjadi? Mengapa Laga Premier League Fulham Vs Liverpool Tiba-Tiba Ditunda?

Pertandingan Liverpool di Liga Premier melawan Fulham ditunda pada Minggu sore. Pertandingan The Reds di Craven Cottage seharusnya dimulai pukul 15:00 (GMT), tetapi harus ditunda karena keadaan darurat medis di dalam stadion. Tim Arne Slot melakukan perjalanan ke London barat sebagai bagian dari hari yang penuh aksi di kompetisi tertinggi Inggris.

  • Fulham vs Liverpool ditunda karena keadaan darurat medis

    Kira-kira sepuluh menit sebelum pertandingan dimulai, pengumuman dibuat bahwa kick-off telah ditunda hingga pukul 15:15 sementara petugas medis merespons insiden di kerumunan. Pemain dari kedua tim kemudian kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan kedua setelah baru saja kembali ke ruang ganti. Pertandingan dilanjutkan dan dimulai pada waktu yang dijadwalkan ulang tanpa penundaan lebih lanjut.

    • Iklan
  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    The Reds tanpa Ekitike untuk pertandingan tandang

    Ketika berita tim diumumkan 75 menit sebelum jadwal awal kick-off pukul 15.00, nama Hugo Ekitike tidak muncul di daftar tim, yang mana Liverpool harus memulai tanpa striker yang diakui. The Reds mengonfirmasi bahwa pemain internasional Prancis itu absen dalam perjalanan karena 'masalah kebugaran ringan'. Slot kemudian mengatakan masalah spesifiknya terkait dengan hamstring.

    "Hugo mengalami cedera hamstring ringan karena kami harus memainkannya lebih banyak dan lebih banyak menit. Mudah-mudahan dia akan kembali untuk pertandingan melawan Arsenal [pada Kamis]," kata Slot.

    Dalam ketidakhadiran Ekitike, Cody Gakpo diharapkan memulai sebagai No.9 seiring Florian Wirtz dan Dominik Szoboszlai datang dari sayap. Curtis Jones turun ke lini tengah, dengan Jeremie Frimpong, yang memulai pertandingan imbang pada Hari Tahun Baru melawan Leeds, pindah ke bangku cadangan.

  • Liverpool memiliki kesempatan untuk memperkuat posisi keempat

    Manchester United melewatkan kesempatan untuk menyamai poin dengan Liverpool dalam pertandingan awal hari Minggu setelah tim asuhan Daniel Farke menahan imbang Setan Merah 1-1 di Elland Road. Chelsea yang berada di posisi keenam akan bertanding kemudian pada hari ini melawan Manchester City, yang mana bos tim U-21 Calum McFarlane bertanggung jawab setelah pemecatan Enzo Maresca.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fulham menargetkan posisi paruh atas

    Fulham memasuki rangkaian pertandingan akhir pekan dengan berada di posisi ke-14 dalam tabel, meskipun mereka tidak dalam bahaya langsung terlibat dalam pertarungan degradasi. Tim asuhan Marco Silva unggul 14 poin dari zona degradasi dan hanya enam poin dari Liverpool sebelum pertemuan mereka, dengan setengah mata tertuju pada kualifikasi Eropa.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0