PENJELASAN: Apa Yang Terjadi? Mengapa Laga Premier League Fulham Vs Liverpool Tiba-Tiba Ditunda?
Fulham vs Liverpool ditunda karena keadaan darurat medis
Kira-kira sepuluh menit sebelum pertandingan dimulai, pengumuman dibuat bahwa kick-off telah ditunda hingga pukul 15:15 sementara petugas medis merespons insiden di kerumunan. Pemain dari kedua tim kemudian kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan kedua setelah baru saja kembali ke ruang ganti. Pertandingan dilanjutkan dan dimulai pada waktu yang dijadwalkan ulang tanpa penundaan lebih lanjut.
The Reds tanpa Ekitike untuk pertandingan tandang
Ketika berita tim diumumkan 75 menit sebelum jadwal awal kick-off pukul 15.00, nama Hugo Ekitike tidak muncul di daftar tim, yang mana Liverpool harus memulai tanpa striker yang diakui. The Reds mengonfirmasi bahwa pemain internasional Prancis itu absen dalam perjalanan karena 'masalah kebugaran ringan'. Slot kemudian mengatakan masalah spesifiknya terkait dengan hamstring.
"Hugo mengalami cedera hamstring ringan karena kami harus memainkannya lebih banyak dan lebih banyak menit. Mudah-mudahan dia akan kembali untuk pertandingan melawan Arsenal [pada Kamis]," kata Slot.
Dalam ketidakhadiran Ekitike, Cody Gakpo diharapkan memulai sebagai No.9 seiring Florian Wirtz dan Dominik Szoboszlai datang dari sayap. Curtis Jones turun ke lini tengah, dengan Jeremie Frimpong, yang memulai pertandingan imbang pada Hari Tahun Baru melawan Leeds, pindah ke bangku cadangan.
Liverpool memiliki kesempatan untuk memperkuat posisi keempat
Manchester United melewatkan kesempatan untuk menyamai poin dengan Liverpool dalam pertandingan awal hari Minggu setelah tim asuhan Daniel Farke menahan imbang Setan Merah 1-1 di Elland Road. Chelsea yang berada di posisi keenam akan bertanding kemudian pada hari ini melawan Manchester City, yang mana bos tim U-21 Calum McFarlane bertanggung jawab setelah pemecatan Enzo Maresca.
Fulham menargetkan posisi paruh atas
Fulham memasuki rangkaian pertandingan akhir pekan dengan berada di posisi ke-14 dalam tabel, meskipun mereka tidak dalam bahaya langsung terlibat dalam pertarungan degradasi. Tim asuhan Marco Silva unggul 14 poin dari zona degradasi dan hanya enam poin dari Liverpool sebelum pertemuan mereka, dengan setengah mata tertuju pada kualifikasi Eropa.
