PENJELASAN: Apa Yang Terjadi? Mengapa Laga Premier League Fulham Vs Liverpool Tiba-Tiba Ditunda?

Ketika berita tim diumumkan 75 menit sebelum jadwal awal kick-off pukul 15.00, nama Hugo Ekitike tidak muncul di daftar tim, yang mana Liverpool harus memulai tanpa striker yang diakui. The Reds mengonfirmasi bahwa pemain internasional Prancis itu absen dalam perjalanan karena 'masalah kebugaran ringan'. Slot kemudian mengatakan masalah spesifiknya terkait dengan hamstring.

"Hugo mengalami cedera hamstring ringan karena kami harus memainkannya lebih banyak dan lebih banyak menit. Mudah-mudahan dia akan kembali untuk pertandingan melawan Arsenal [pada Kamis]," kata Slot.

Dalam ketidakhadiran Ekitike, Cody Gakpo diharapkan memulai sebagai No.9 seiring Florian Wirtz dan Dominik Szoboszlai datang dari sayap. Curtis Jones turun ke lini tengah, dengan Jeremie Frimpong, yang memulai pertandingan imbang pada Hari Tahun Baru melawan Leeds, pindah ke bangku cadangan.