Getty Images Sport
Penampilan Bapuk Di Premier League Terus Disorot, Florian Wirtz Mungkin Tinggalkan Liverpool Januari?
Dari kejayaan Bundesliga ke kesengsaraan Merseyside
Wirtz menghadapi ujian terberat dalam karier mudanya, dengan peringatan datang bertubi-tubi bahwa petualangan Liga Premier-nya bisa segera berakhir dan reuni yang mengejutkan dengan Alonso di Real Madrid mungkin sedang di depan mata. Ketika manajer asal Spanyol itu mengambil alih Bayer Leverkusen pada tahun 2022, Wirtz masih dalam masa pemulihan dari cedera ligamen cruciatum yang serius. Di bawah bimbingan orang Spanyol tersebut, ia berubah menjadi salah satu gelandang paling menarik di Eropa yang bisa membalikkan setiap pertandingan. Angka-angkanya berbicara banyak: 18 gol di musim penuh pertamanya di bawah Alonso, diikuti oleh 16 gol lainnya di musim berikutnya, membawa Leverkusen meraih gelar Bundesliga yang bersejarah dan menghentikan dominasi Bayern Munich.
Tapi sejak tiba di Merseyside, segala sesuatunya belum berjalan mulus. Meskipun menunjukkan kilasan magisnya, termasuk dua assist memukau dalam kemenangan 5-1 Liga Champions Liverpool atas Eintracht Frankfurt, Wirtz kesulitan menemukan ritme di dunia sepak bola Inggris yang tak kenal ampun. Kekalahan 3-2 pada hari Sabtu dari Brentford merangkum situasinya saat ia ditarik keluar di akhir pertandingan setelah penampilan yang biasa saja.
- Getty Images Sport
Hamann memperingatkan bahwa Real Madrid mungkin akan datang mengetuk
Mantan gelandang Liverpool Didi Hamann sekarang telah mengeluarkan peringatan mengejutkan yang menyarankan bahwa Wirtz bisa dipinjamkan ke Real Madrid secepat Januari untuk memulihkan kepercayaan dirinya.
Berbicara dalam sebuah wawancara denganESportsBets.com,dia berkata: "Pemain top tidak dipinjamkan di masa lalu. Peminjaman adalah untuk pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain, tetapi pemain top tidak dipinjamkan. Hal ini mungkin dimulai dengan Philippe Coutinho beberapa tahun yang lalu, ketika dia pindah dengan harga sekitar 140 juta ke Barcelona. Dan setahun kemudian dia dipinjamkan ke Bayern Munich.
"Saya tidak akan mengesampingkan apapun di dunia saat ini, terutama di sepak bola. Telah dilaporkan bahwa Xabi Alonso meminta Real Madrid untuk memperhatikan penampilan Florian Wirtz dan apa yang dia lakukan di Liverpool, saya kira itu bisa saja benar. Karena kita tahu betapa dia menyukainya. Dia adalah alasan mereka memenangkan liga, mereka memenangkan piala. Dia adalah jantung dari tim Bayer Leverkusen bersama Granit Xhaka, dan ya, mereka memperhatikannya. Dia terlalu bagus untuk gagal di Liverpool, tetapi ini sudah sekitar 10 pertandingan sekarang. Anda tidak bisa mengesampingkan apapun."
Mengambil contoh dari pengalamannya sebagai pemain, Hamann menambahkan, "Pada masa saya, Juan Sebastian Veron datang ke Manchester United sebagai gelandang terbaik pada saat itu. Dia hanya bertahan satu musim. Jadi Anda tidak pernah bisa mengesampingkan apapun. Itu akan tergantung pada apa yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi seperti yang saya katakan, saat ini saya tidak akan mengesampingkan apapun, dan jika Real Madrid memperhatikannya, itu bisa saja terjadi."
Hamann memuji keberanian Wirtz karena memilih Liverpool ketimbang Bayern
Hamann juga merenungkan pilihan-pilihan yang membawa Wirtz ke Liverpool, menyarankan bahwa mungkin ada jalan yang lebih mudah menuju kejayaan jika dia menandatangani kontrak dengan Bayern Munich.
"Wirtz bisa saja sukses di Bayern, tetapi saya suka bahwa dia tidak memilih jalan yang mudah; dia bisa pergi ke Bayern, memenangkan liga, dan mungkin memainkan peran yang layak di Liga Champions," katanya. "Jika dia pergi ke Munich, saya pikir itu akan memberi mereka peluang lebih baik untuk sukses di Liga Champions, meskipun mereka saat ini tampil baik. Dia anak yang tangguh, dan seperti yang saya katakan, satu atau dua pertandingan bisa membuat semua perbedaan. Saya masih belum menyerah."
Sementara penilaian Hamann diwarnai dengan kehati-hatian, mantan bintang lainnya, Dimitar Berbatov, menawarkan pandangan yang sangat berbeda. Berbicara pada Rio Ferdinand Presents, mantan penyerang Manchester United, yang juga membuat lompatan dari Leverkusen ke Inggris pada tahun 2006, mendesak kesabaran dan kepercayaan pada gelandang muda tersebut.
"Saya menyukainya. Dia pemain yang fantastis," katanya. "Dia akan menjadi luar biasa, percayalah padaku. Semoga, dia akan bersabar. Semoga, dia akan memiliki orang-orang baik di sekelilingnya, agen, keluarga, atau apapun. Semoga, pelatih melihat kualitasnya seperti semua orang melihatnya. Saya yakin bahwa semua orang melihat kualitasnya, dan mereka akan memberinya waktu yang dia perlukan untuk menyesuaikan diri dengan tim. Dan saya jamin, dia akan sukses."
- Getty Images Sport
Bisakah Wirtz mengubah keadaan?
Bagi Slot, kesabaran mulai menipis. Setelah awal musim yang cemerlang dengan meraih tujuh kemenangan berturut-turut yang membuat para penggemar bermimpi untuk kembali bersaing memperebutkan gelar, performa Liverpool menurun drastis. Bos Liverpool tahu bahwa mengembalikan kepercayaan diri Wirtz bisa menjadi kunci untuk membalikkan musim ini. Setelah tereliminasi dari Carabao Cup, The Reds menghadapi pertandingan uji coba di Premier League melawan Aston Villa, diikuti dengan pertarungan besar di Liga Champions melawan Real Madrid, klub yang mungkin segera tertarik pada bintang mereka yang sedang menurun.
Iklan