Penampilan Bapuk Di Premier League Terus Disorot, Florian Wirtz Mungkin Tinggalkan Liverpool Januari?

Mantan gelandang Liverpool Didi Hamann sekarang telah mengeluarkan peringatan mengejutkan yang menyarankan bahwa Wirtz bisa dipinjamkan ke Real Madrid secepat Januari untuk memulihkan kepercayaan dirinya.

Berbicara dalam sebuah wawancara denganESportsBets.com,dia berkata: "Pemain top tidak dipinjamkan di masa lalu. Peminjaman adalah untuk pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain, tetapi pemain top tidak dipinjamkan. Hal ini mungkin dimulai dengan Philippe Coutinho beberapa tahun yang lalu, ketika dia pindah dengan harga sekitar 140 juta ke Barcelona. Dan setahun kemudian dia dipinjamkan ke Bayern Munich.

"Saya tidak akan mengesampingkan apapun di dunia saat ini, terutama di sepak bola. Telah dilaporkan bahwa Xabi Alonso meminta Real Madrid untuk memperhatikan penampilan Florian Wirtz dan apa yang dia lakukan di Liverpool, saya kira itu bisa saja benar. Karena kita tahu betapa dia menyukainya. Dia adalah alasan mereka memenangkan liga, mereka memenangkan piala. Dia adalah jantung dari tim Bayer Leverkusen bersama Granit Xhaka, dan ya, mereka memperhatikannya. Dia terlalu bagus untuk gagal di Liverpool, tetapi ini sudah sekitar 10 pertandingan sekarang. Anda tidak bisa mengesampingkan apapun."

Mengambil contoh dari pengalamannya sebagai pemain, Hamann menambahkan, "Pada masa saya, Juan Sebastian Veron datang ke Manchester United sebagai gelandang terbaik pada saat itu. Dia hanya bertahan satu musim. Jadi Anda tidak pernah bisa mengesampingkan apapun. Itu akan tergantung pada apa yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi seperti yang saya katakan, saat ini saya tidak akan mengesampingkan apapun, dan jika Real Madrid memperhatikannya, itu bisa saja terjadi."