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Federico Zanon
Diterjemahkan oleh

Prancis, liga putri merambah stadion-stadion besar

Women's football
Premiere Ligue

Untuk musim kedua secara beruntun, Ligue Féminine de Football Professionnel, dalam kerja sama erat dengan klub-klub peserta Arkema Première Ligue, telah menyelenggarakan sebuah giornata yang didedikasikan untuk stadion-stadion besar pada 3 dan 4 Oktober, bertepatan dengan pekan keempat liga.


Akhir pekan depan, juara Prancis Lyon akan menjamu tim promosi Toulouse di Parc OL, Nantes akan bermain di Beaujoire melawan Montpellier, Strasbourg akan tampil di Meinau menghadapi Marseille, Paris FC akan bermain melawan Lens di Charléty, Fleury 91 dan Paris Saint-Germain akan saling berhadapan di Stade de l'Essonne; dan Le Havre AC akan menjamu US Saint-Malo di Stade Océane​.


  • PERKEMBANGAN YANG KONSISTEN

    Inisiatif ini, yang musim lalu menarik lebih dari 69.000 penonton ke stadion, akan kembali digelar pada giornata ke-19 Maret mendatang. Pada musim lalu, jumlah kehadiran di stadion meningkat 41%, menempatkan liga wanita Prancis di peringkat ketiga di antara liga-liga Eropa yang paling banyak dihadiri di stadion.

  • Persepsi yang terus berkembang

    Jean-Michel Aulas, Presiden LFFP: "Hari-hari stadion besar" ini merupakan indikator yang sangat signifikan dari perkembangan liga kami dan, secara lebih umum, dari persepsi terhadap sepak bola wanita di masyarakat dan di kalangan pemain tradisional olahraga ini. Kami sangat bangga atas komitmen semua pihak yang telah memungkinkan hari ini terwujud dan kami berharap para penonton akan datang dalam jumlah besar. Namun, ini bukan acara yang berdiri sendiri, karena sepanjang musim, selain hari-hari spesial ini, klub-klub akan membuka pintu stadion utama mereka. Dengan demikian, kami akan menggelar pertandingan di Vélodrome, La Mosson, Stadium, dan Parc des Princes."

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