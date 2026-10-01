Prancis, liga putri merambah stadion-stadion besar

Untuk musim kedua secara beruntun, Ligue Féminine de Football Professionnel, dalam kerja sama erat dengan klub-klub peserta Arkema Première Ligue, telah menyelenggarakan sebuah giornata yang didedikasikan untuk stadion-stadion besar pada 3 dan 4 Oktober, bertepatan dengan pekan keempat liga.





Akhir pekan depan, juara Prancis Lyon akan menjamu tim promosi Toulouse di Parc OL, Nantes akan bermain di Beaujoire melawan Montpellier, Strasbourg akan tampil di Meinau menghadapi Marseille, Paris FC akan bermain melawan Lens di Charléty, Fleury 91 dan Paris Saint-Germain akan saling berhadapan di Stade de l'Essonne; dan Le Havre AC akan menjamu US Saint-Malo di Stade Océane​.



