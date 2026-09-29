Prancis, Diouf: "Saya mempelajari pergerakan bertahan lewat video. Saya lebih menikmati saat bermain di posisi saya"

Andy Diouf, pemain sayap Inter, berbicara tentang kemenangan Prancis atas Belgia: "Itu kemenangan yang bagus, saya sangat senang. Ada beberapa perubahan dibandingkan pertandingan pertama melawan Turki, tetapi di grup ini ada kualitas yang besar dan semua orang bisa bermain. Kami harus terus seperti ini. Bagi saya, ini adalah pertama kalinya sebagai bek kiri, bermain dengan pemain-pemain berkualitas membantu saya. Zidane memberi saya banyak arahan sebelum pertandingan, saya mempelajari dengan bantuan video pergerakan-pergerakan bertahan yang harus dilakukan. Saat menguasai bola, pelatih mengatakan kepada saya untuk memainkan permainan saya, untuk melakukan apa yang saya tahu bisa saya lakukan."