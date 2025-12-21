Getty Images, Instagram (@theunitedstrand)
"Harusnya Potong Rambut Dua Kali!" - Aston Villa Ejek The United Strand Setelah Taklukkan Man United & Raih 10 Kemenangan Beruntun
Perjalanan Manchester United yang naik turun di Liga Premier berlanjut
Skuad Amorim memulai musim dengan catatan buruk karena gagal menampilkan performa berkualitas dan kalah dalam beberapa pertandingan di awal musim. Mereka juga tersingkir dari putaran kedua Carabao Cup setelah kalah melawan klub divisi empat Grimsby Town.
Mereka sedikit menemukan kembali performa lama mereka pada bulan Oktober, ketika mereka memenangkan tiga pertandingan berturut-turut melawan Sunderland, Liverpool, dan Brighton serta berhasil mendapatkan hasil imbang berturut-turut di laga tandang melawan Nottingham Forest dan Tottenham. Namun, sejak dimulainya kembali kampanye setelah jeda internasional November, United hanya menang dalam dua dari enam pertandingan terakhir mereka.
Pada hari Minggu, Matheus Cunha mengembalikan kedudukan imbang untuk tim tamu tiga menit setelah Morgan Rogers memberi keunggulan bagi Villans. Namun, tak lama setelah jeda, Rogers mencetak gol kedua untuk timnya dan mengamankan kemenangan krusial bagi tim Unai Emery.
Villa mengejek The United Strand
Kemenangan atas Red Devils adalah kemenangan ke-10 berturut-turut bagi tim yang dikelola Unai Emery di semua kompetisi saat mereka memperkecil jarak dengan pemimpin liga Arsenal menjadi tiga poin dan dengan Manchester City yang berada di posisi kedua menjadi satu poin.
Setelah kemenangan di Villa Park, Aston Villa membagikan postingan di akun X mereka di mana mereka menulis: "10 KEMENANGAN BERTURU-TURUUUUUUUUUUT". Dalam balasan cepat ke postingan mereka sendiri, Villa menyindir 'The United Strand', dengan menulis: "Penggemar united itu bisa saja sudah potong rambut dua kali."
Ilett adalah penggemar United yang menggunakan nama pengguna 'The United Strand' di platform media sosial. Dia membuat janji pada Oktober 2024 - setelah Amorim diangkat sebagai pelatih kepala baru United - bahwa dia tidak akan memotong rambutnya sampai klub favoritnya memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Ilett sekarang memiliki rambut afro penuh karena Red Devils belum mencapai target tersebut. Tim Amorim hampir mencapai prestasi tersebut setelah mereka mengalahkan Sunderland, Liverpool, dan Brighton dalam pertandingan Premier League berturut-turut pada bulan November, tetapi berakhir setelah mereka ditahan imbang 2-2 oleh Forest. 'The United Strand' sekarang kembali ke titik awal saat dia terus menunggu untuk potong rambut.
Beckham didesak untuk memotong rambut Strand dari United
Mantan pahlawan Old Trafford Nani mengklaim bahwa legenda klub lainnya David Beckham seharusnya didaulat untuk memotong rambut penggemar setia United, Ilett ketika Setan Merah akhirnya memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Orang Portugal tersebut mengatakan kepada Covers.com: "Jika itu berarti Man Utd menang, saya ingin dia memotong rambutnya. Kami butuh dua pertandingan lagi dan saya percaya itu akan terjadi karena cara kami bermain. Saya pikir itu pantas. Man Utd hanya perlu sangat, sangat disiplin selama dua pertandingan berikutnya, tetap rendah hati dan bekerja keras. Tidak perlu 3-0 atau 4-0, 1-0 sudah cukup. Saya pikir setelah dia memotong rambutnya maka segalanya akan berubah dan kami akan menantikan ke depan. Saya pikir dia ingin seorang legenda untuk memotong rambutnya dan saya pikir David Beckham harus melakukannya, dia sudah banyak berlatih. Dia akan sempurna!"
Kekhawatiran cedera Fernandes untuk United
Kapten United Bruno Fernandes memulai pertandingan dengan cerah di Villa Park, tetapi menjelang akhir babak pertama menendang bola keluar lapangan tanpa tekanan setelah tampaknya mengalami masalah pada hamstring. Dia berhasil terus bermain hingga jeda babak pertama tetapi kemudian digantikan untuk babak kedua. Pemain internasional Portugal itu kembali ke bangku cadangan dengan ketidaknyamanan tak lama setelah kick-off.
Setelah pertandingan, manajer Amorim memberikan pembaruan tentang kondisi Fernandes kepada Sky Sports, dengan mengatakan: "Saya berpikir itu terkait dengan jaringan lunak jadi mungkin memerlukan waktu. Kita lihat saja nanti. Kami perlu mempersiapkan semua pemain yang kami miliki untuk pertandingan berikutnya. Kami tidak bisa menggunakan apapun sebagai alasan. Tidak ada yang akan mengingat masalah ini, jadi mari hadapi itu. Ini akan membuat kami lebih kuat. Saya melihat sejak awal musim tim ini melangkah maju, tetapi kadang-kadang sedikit santai dan kadang-kadang tidak ada di waktu yang tepat untuk bertarung. Hari ini adalah kebalikannya, kami adalah tim yang lebih baik melawan tim yang kuat di kandang dan dalam performa yang sangat baik. Kami benar-benar tidak beruntung hari ini."
