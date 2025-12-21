"Harusnya Potong Rambut Dua Kali!" - Aston Villa Ejek The United Strand Setelah Taklukkan Man United & Raih 10 Kemenangan Beruntun

Skuad Amorim memulai musim dengan catatan buruk karena gagal menampilkan performa berkualitas dan kalah dalam beberapa pertandingan di awal musim. Mereka juga tersingkir dari putaran kedua Carabao Cup setelah kalah melawan klub divisi empat Grimsby Town.

Mereka sedikit menemukan kembali performa lama mereka pada bulan Oktober, ketika mereka memenangkan tiga pertandingan berturut-turut melawan Sunderland, Liverpool, dan Brighton serta berhasil mendapatkan hasil imbang berturut-turut di laga tandang melawan Nottingham Forest dan Tottenham. Namun, sejak dimulainya kembali kampanye setelah jeda internasional November, United hanya menang dalam dua dari enam pertandingan terakhir mereka.

Pada hari Minggu, Matheus Cunha mengembalikan kedudukan imbang untuk tim tamu tiga menit setelah Morgan Rogers memberi keunggulan bagi Villans. Namun, tak lama setelah jeda, Rogers mencetak gol kedua untuk timnya dan mengamankan kemenangan krusial bagi tim Unai Emery.