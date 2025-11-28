KEJUTAN! Barusan Dipecat, Eks-Tottenham Postecoglou Latih Klub Liga Inggris Lagi?!

Brendan Rodgers, yang mengejutkan publik Celtic bulan lalu dengan mengundurkan diri dan meninggalkan Parkhead untuk kedua kalinya, disebut ingn kembali ke Liga Inggris. Kepergiannya memicu kecaman dari petinggi Celtic, Dermot Desmond, yang menuduh Rodgers bertindak “memecah belah, menyesatkan, dan egois.”

Desmond berbicara melalui situs resmi klub: "Brendan Rodgers hari ini mengajukan pengunduran dirinya sebagai manajer Celtic Football Club. Saya ingin mengakui kontribusinya dalam dua periodenya di klub, di mana ia membantu menghadirkan kesuksesan yang menjadi bagian dari sejarah modern Celtic. Namun saya juga harus menyampaikan kekecewaan mendalam atas bagaimana beberapa bulan terakhir berjalan."

"Saat kami membawa Brendan kembali dua tahun lalu, itu dilakukan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa ia akan memimpin klub ke era baru kesuksesan yang berkelanjutan. Sayangnya, sikap dan komunikasinya dalam beberapa bulan terakhir tidak mencerminkan kepercayaan itu. Pada Juni, saya dan Michael Nicholson menyampaikan keinginan untuk menawarkan perpanjangan kontrak. Ia mengatakan perlu berpikir. Namun dalam konferensi pers berikutnya, Brendan menyiratkan bahwa klub tidak pernah menunjukkan komitmen itu. Pernyataan tersebut tidak benar."

Meski berpisah dengan tidak baik-baik, reputasi kepelatihan Rodgers tetap solid. Masa baktinya bersama Leicester menghadirkan trofi Piala FA dan dua musim beruntun lolos ke kompetisi Eropa sebelum performa The Foxes anjlok pada 2023.