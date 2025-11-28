Getty
KEJUTAN! Barusan Dipecat, Eks-Tottenham Postecoglou Latih Klub Liga Inggris Lagi?!
- Getty Images Sport
Leeds United terpuruk
Tujuh kekalahan dalam 12 pertandingan membuat Leeds terdampar di posisi ke-18. Menurut talkSPORT, tidak ada jaminan dari petinggi klub soal masa depan sang pelatih, Daniel Farke. Rekornya di Liga Primer Inggris, terhitung sejak melatih Norwich City, kini menjadikannya manajer dengan rata-rata poin terendah dalam sejarah kompetisi untuk pelatih yang sudah memimpin lebih dari 50 pertandingan (0,61 poin per laga). Dengan Manchester City, Chelsea, dan Liverpool menunggu dalam tiga laga berikutnya, nasib Leeds terancam bisa menjadi jauh lebih buruk lagi.
Ange Postecoglou, yang dulu dipuji sebagai sosok karismatik di balik kebangkitan Celtic, secara mengejutkan muncul sebagai kandidat kursi panas di Elland Road. Ia membawa Tottenham Hotspur finis kelima pada 23/24, sebelum menjuarai Liga Europa musim lalu. Finis hanya satu tempat di atas zona degradasi plus masa bakti super singkatnya di Nottingham Forest (39 hari saja) memang menodai catatannya di Liga Inggris. Tapi hal itu tidak mengurangi ketertarikan pihak Leeds. Beberapa figur petinggi klub disebut kagum dengan filosofi menyerangnya yang dianggap cocok dengan identitas klub.
- Getty Images/Goal
Brendan Rodgers pesaing serius
Brendan Rodgers, yang mengejutkan publik Celtic bulan lalu dengan mengundurkan diri dan meninggalkan Parkhead untuk kedua kalinya, disebut ingn kembali ke Liga Inggris. Kepergiannya memicu kecaman dari petinggi Celtic, Dermot Desmond, yang menuduh Rodgers bertindak “memecah belah, menyesatkan, dan egois.”
Desmond berbicara melalui situs resmi klub: "Brendan Rodgers hari ini mengajukan pengunduran dirinya sebagai manajer Celtic Football Club. Saya ingin mengakui kontribusinya dalam dua periodenya di klub, di mana ia membantu menghadirkan kesuksesan yang menjadi bagian dari sejarah modern Celtic. Namun saya juga harus menyampaikan kekecewaan mendalam atas bagaimana beberapa bulan terakhir berjalan."
"Saat kami membawa Brendan kembali dua tahun lalu, itu dilakukan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa ia akan memimpin klub ke era baru kesuksesan yang berkelanjutan. Sayangnya, sikap dan komunikasinya dalam beberapa bulan terakhir tidak mencerminkan kepercayaan itu. Pada Juni, saya dan Michael Nicholson menyampaikan keinginan untuk menawarkan perpanjangan kontrak. Ia mengatakan perlu berpikir. Namun dalam konferensi pers berikutnya, Brendan menyiratkan bahwa klub tidak pernah menunjukkan komitmen itu. Pernyataan tersebut tidak benar."
Meski berpisah dengan tidak baik-baik, reputasi kepelatihan Rodgers tetap solid. Masa baktinya bersama Leicester menghadirkan trofi Piala FA dan dua musim beruntun lolos ke kompetisi Eropa sebelum performa The Foxes anjlok pada 2023.
Maukah Postecoglou menerima tawaran Leeds?
Laporan terbaru menyebut Postecoglou sebenarnya telah menutup pintu untuk kembali melatih dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan kembali ke Celtic. Setelah periode yang melelahkan secara emosional, ia disebut memilih mengambil jeda untuk beristirahat sebelum menentukan langkah berikutnya.
Di mata banyak pendukung Celtic, Postecoglou tetap sosok yang dicintai setelah mempersembahkan lima trofi domestik dalam dua tahun dan merevolusi gaya bermain klub. Namun untuk saat ini, ia tampaknya lebih memilih berhenti sejenak ketimbang langsung kembali ke lingkungan penuh tekanan, sehingga peluang pindah ke Leeds belum tentu besar.
- Getty
Apa langkah selanjutnya untuk Leeds?
Farke datang ke Elland Road dengan mandat jelas, yakni membawa Leeds kembali ke Liga Primer Inggris, menstabilkan skuad, dan membentuk identitas jangka panjang. Selama setahun, ia berhasil melakukannya. Tetapi EPL mengekspos kelemahannya, mulai dari pendekatan taktik yang kaku hingga skuad yang kesulitan mengikuti intensitas kompetisi.
Leeds terlihat rapuh dalam transisi, minim kreativitas, dan kepercayaan diri mereka menguap. Jadwal padat memperburuk semuanya. Tiga laga ke depan bisa menjadi penentu nasib Farke. Manchester City, Chelsea, dan Liverpool adalah rangkaian lawan yang luar biasa menyesakkan bagi tim yang sedang berusaha bernapas. Jika tidak ada perubahan drastis, keputusan yang kini tampaknya sudah dipertimbangkan manajemen bisa segera menjadi kenyataan.
Iklan