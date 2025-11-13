RONALDO PARROTTGETTY/GOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Portugal Vs Irlandia: Cristiano Ronaldo Kartu Merah! Sikut Gila Sang Kapten Lengkapi Malam Bencana Seleccao

Portugal alami malam bencana di Dublin. Upaya mereka lolos ke Piala Dunia 2026 tertunda usai kalah 2-0 dari Irlandia. Kapten Cristiano Ronaldo diusir wasit di menit ke-60 setelah menyikut Dara O'Shea, melengkapi malam frustrasi Seleccao setelah dwigol Troy Parrott di babak pertama.

Portugal akan menyesali ketidakmampuan mereka menciptakan peluang berarti ke gawang Caoimhin Kelleher di awal laga saat Irlandia bertahan dengan gigih, berkemah di tepi kotak penalti mereka sendiri sementara tim tamu menguasai lebih dari 80 persen penguasaan bola dalam 15 menit pertama.

Tuan rumah tidak gentar meski kalah penguasaan, mereka berusaha memanfaatkan garis pertahanan tinggi Portugal dengan umpan-umpan panjang melalui celah pertahanan. Setelah umpan balik Goncalo Inacio yang buruk membuat Diogo Costa mati langkah, Irlandia memenangkan sepak pojok. Bola yang dikirim berhasil ditanduk kembali oleh Liam Scales, memungkinkan Parrott mencetak gol dari jarak dekat.

Hal itu menjadi pola di sisa babak pertama, dengan Ruben Dias dan Inacio sering dipaksa berbalik arah ke gawang mereka untuk menghentikan tusukan Parrott dan Chiedozie Ogbene. Tembakan melengkung Ogbene nyaris menggandakan keunggulan namun membentur tiang jauh. Tepat sebelum jeda, Parrott menambah keunggulan tuan rumah, menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan melalui sela-sela kaki Ruben Neves ke pojok bawah.

Meski pasukan Roberto Martinez kembali mendominasi penguasaan bola di awal babak kedua, mereka tampak semakin panik. Ronaldo adalah sosok yang paling frustrasi, memarahi rekan setimnya karena umpan akhir yang sia-sia. Tidak mengherankan ketika kapten Portugal itu kehilangan akal, menyikut O'Shea. Setelah pemeriksaan VAR, wasit mengusir pemain berusia 40 tahun itu, yang membalasnya dengan gestur wajah menangis ke arah penonton Aviva Stadium.

Kartu merah itu tidak membuat Portugal tergesa-gesa. Mereka terus mengalirkan bola ke samping di depan pertahanan Irlandia yang kokoh. Pasukan Martinez sebagian besar hanya mampu melepaskan tembakan spekulatif, dengan upaya voli Goncalo Ramos dari tepi kotak penalti menjadi satu-satunya usaha yang membuat kiper Brentford itu bekerja keras. Portugal kini harus mengalahkan Armenia pada Minggu untuk mengamankan tempat mereka di Piala Dunia tahun depan.

Berikut rating para pemain Portugal versi GOAL dari Aviva Stadium...

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Kiper & Bek

    Diogo Costa (4/10):

    Terperangkap umpan balik buruk yang berujung gol pertama Irlandia, tekelnya juga ceroboh. Tidak bisa berbuat banyak untuk gol kedua.

    Joao Cancelo (4/10):

    Meski berkemah di area pertahanan Irlandia hampir sepanjang babak pertama, ia menunjukkan sedikit kualitas di sepertiga akhir. Diganti saat jeda setelah mendapat kartu kuning.

    Ruben Dias (5/10):

    Bertahan dengan baik saat harus berbalik badan, tetapi masih terlihat terburu-buru oleh Parrott dan Ogbene.

    Goncalo Inacio (3/10):

    Umpan baliknya yang mengerikan bisa berujung penalti, malah berbuah sepak pojok yang menjadi gol. Garis pertahanan tinggi tidak membantunya. Malam yang sangat buruk. Ditarik saat jeda.

    Diogo Dalot (4/10):

    Dipasang di posisi bek kiri darurat. Tendangan setengah volinya melambung tipis di atas mistar tepat sebelum jeda.

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Gelandang

    Ruben Neves (4/10):

    Terpaksa turun ke posisi bertahan setelah bek tengahnya dilewati oleh bola-bola panjang Irlandia. Berusaha keras memblok tembakan Parrott untuk gol kedua. Penampilan yang cukup gigih.

    Vitinha (5/10):

    Mendaur ulang penguasaan bola dan menjaga alur permainan tetap berjalan. Bukan salahnya jika tidak ada tusukan sama sekali di depannya.

    Joao Neves (4/10):

    Enerjik dan rajin tetapi kehilangan kualitas yang biasa ia tunjukkan.

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Penyerang

    Joao Felix (4/10):

    Berhasil masuk ke area berbahaya tetapi terlihat ragu-ragu di momen krusial.

    Cristiano Ronaldo (2/10):

    Memulai dengan upaya back heel spekulatif, dilanjutkan dengan tendangan bebas yang lemah. Babak pertama yang anonim membuatnya kehilangan akal di atmosfer yang panas. Layak diusir.

    Bernardo Silva (4/10):

    Selain beberapa tusukan lincah, ini malam yang sangat senyap bagi bintang Manchester City.

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Pergantian & Pelatih

    Nelson Semedo (4/10):

    Berusaha mengejar bola-bola sulit dengan gigih.

    Renato Veiga (5/10):

    Kemauan Irlandia untuk duduk bertahan membuatnya menjalani 45 menit yang lebih mudah daripada Inacio. Tidak banyak yang bisa dilaporkan.

    Trincao (4/10):

    Dampak minim setelah masuk, tak lama setelah Ronaldo diusir.

    Rafael Leao (4/10):

    Penampilan anonim dari bangku cadangan.

    Goncalo Ramos (5/10):

    Kontrol dada dan volinya adalah momen kualitas yang langka bagi tim yang tampil buruk. Memaksa Kelleher melakukan penyelamatan cerdas.

    Roberto Martinez (3/10):

    Minim ide taktis. Timnya terlihat tanpa arah ketika Ronaldo tampil buruk. Apakah itu cukup baik untuk menuju turnamen besar?