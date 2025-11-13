Rating Pemain Portugal Vs Irlandia: Cristiano Ronaldo Kartu Merah! Sikut Gila Sang Kapten Lengkapi Malam Bencana Seleccao

Portugal akan menyesali ketidakmampuan mereka menciptakan peluang berarti ke gawang Caoimhin Kelleher di awal laga saat Irlandia bertahan dengan gigih, berkemah di tepi kotak penalti mereka sendiri sementara tim tamu menguasai lebih dari 80 persen penguasaan bola dalam 15 menit pertama.

Tuan rumah tidak gentar meski kalah penguasaan, mereka berusaha memanfaatkan garis pertahanan tinggi Portugal dengan umpan-umpan panjang melalui celah pertahanan. Setelah umpan balik Goncalo Inacio yang buruk membuat Diogo Costa mati langkah, Irlandia memenangkan sepak pojok. Bola yang dikirim berhasil ditanduk kembali oleh Liam Scales, memungkinkan Parrott mencetak gol dari jarak dekat.

Hal itu menjadi pola di sisa babak pertama, dengan Ruben Dias dan Inacio sering dipaksa berbalik arah ke gawang mereka untuk menghentikan tusukan Parrott dan Chiedozie Ogbene. Tembakan melengkung Ogbene nyaris menggandakan keunggulan namun membentur tiang jauh. Tepat sebelum jeda, Parrott menambah keunggulan tuan rumah, menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan melalui sela-sela kaki Ruben Neves ke pojok bawah.

Meski pasukan Roberto Martinez kembali mendominasi penguasaan bola di awal babak kedua, mereka tampak semakin panik. Ronaldo adalah sosok yang paling frustrasi, memarahi rekan setimnya karena umpan akhir yang sia-sia. Tidak mengherankan ketika kapten Portugal itu kehilangan akal, menyikut O'Shea. Setelah pemeriksaan VAR, wasit mengusir pemain berusia 40 tahun itu, yang membalasnya dengan gestur wajah menangis ke arah penonton Aviva Stadium.

Kartu merah itu tidak membuat Portugal tergesa-gesa. Mereka terus mengalirkan bola ke samping di depan pertahanan Irlandia yang kokoh. Pasukan Martinez sebagian besar hanya mampu melepaskan tembakan spekulatif, dengan upaya voli Goncalo Ramos dari tepi kotak penalti menjadi satu-satunya usaha yang membuat kiper Brentford itu bekerja keras. Portugal kini harus mengalahkan Armenia pada Minggu untuk mengamankan tempat mereka di Piala Dunia tahun depan.

Berikut rating para pemain Portugal versi GOAL dari Aviva Stadium...