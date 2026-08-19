Monaco dan Paul Pogba bersama-sama mengumumkan berakhirnya kerja sama mereka yang berlangsung selama satu tahun.





"Saat kedatangannya, kami menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah tantangan besar, sebuah langkah yang berani dan ambisius", jelas CEO AS Monaco, Thiago Scuro, dalam pernyataan bersama. "Tentu saja, hasilnya bukan seperti yang kami harapkan, tetapi hal itu tidak boleh mengaburkan antusiasme yang menyertai kembalinya dia ke klub, maupun fakta bahwa Paul telah kembali menemukan kebugarannya dan sepak bola profesional dalam periode ini. Apa yang dibawa Paul ke ruang ganti, khususnya kepada para pemain yang lebih muda yang secara konsisten dia bagi dengan pengalamannya yang luas dan dia beri nasihat, sangatlah tak ternilai, dan sikapnya patut menjadi teladan". "Untuk sementara, dia akan tetap berada di Monaco untuk pemulihan".



