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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Pogba, resmi: hengkang dari Monaco. Kini MLS atau Arab Saudi

Monaco
Transfers
P. Pogba
Juventus

Gelandang itu dan klub dari Kerajaan Monako secara bersama-sama mengumumkan berakhirnya hubungan yang hanya berlangsung satu tahun

Monaco dan Paul Pogba bersama-sama mengumumkan berakhirnya kerja sama mereka yang berlangsung selama satu tahun.


"Saat kedatangannya, kami menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah tantangan besar, sebuah langkah yang berani dan ambisius", jelas CEO AS Monaco, Thiago Scuro, dalam pernyataan bersama. "Tentu saja, hasilnya bukan seperti yang kami harapkan, tetapi hal itu tidak boleh mengaburkan antusiasme yang menyertai kembalinya dia ke klub, maupun fakta bahwa Paul telah kembali menemukan kebugarannya dan sepak bola profesional dalam periode ini. Apa yang dibawa Paul ke ruang ganti, khususnya kepada para pemain yang lebih muda yang secara konsisten dia bagi dengan pengalamannya yang luas dan dia beri nasihat, sangatlah tak ternilai, dan sikapnya patut menjadi teladan". "Untuk sementara, dia akan tetap berada di Monaco untuk pemulihan".


  • "Meski saya tidak memainkan sebanyak pertandingan yang saya harapkan, saya akan selalu berterima kasih atas kesempatan mengenakan jersey mereka", ujar Pogba, yang mencatatkan enam penampilan sebagai pemain pengganti bersama Monaco.


    Untuk masa depan pemain kelahiran 1993 itu, mantan Juventus, dan juara dunia bersama Prancis pada 2018, muncul pembicaraan soal Arab Saudi atau MLS. Namun pemulihan fisik secara total menjadi syarat mutlak sebelum petualangan baru apa pun.

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